運河綜合整治工程完成後，周老師又策畫了一個 「走運」活動。那天大家沒有做什麼特別準備，說走就走，連夜宵都沒吃就出發了。不過肚子不爭氣，走到潮王橋就饑腸轆轆了，看到還在營業的小飯館，也不挑肥揀瘦了，隨便點了幾個菜，先吃個肚兒圓再說。

說說笑笑時間過得快，走了一個多小時，便到了賣魚橋，大家都停下來欣賞運河上停著的畫舫。我這才感覺到腳底有點痛了。都怪我愛美，穿了一雙當時正流行的老北京繡花軟底布鞋，這鞋子的鞋底偏薄，走著走著腳掌就開始不舒服。不過我不想掃大家的興，所以並不吭聲，只是放緩了腳步。

那畫舫叫「乾隆舫」，是一家大型的水上餐廳，乾隆六下江南走的都是京杭大運河，皇帝就這樣被商人們蹭了流量。我雖然從未踏足畫舫，卻讀過老友為之撰寫的楹聯，於是不自禁便念了出來：「有客憑欄，滿目雲天多少事；幾人打槳，一河煙雨古今情。」

其實已經很久沒見過這位朋友了。我們是同鄉，也是文友，他那個塞得滿滿當當的書櫃，曾經一度是我嚮往的精神家園，後來大家各忙各的生活，聯繫就漸漸少了。不過這個城市裡到處都是他的楹聯，見字如面，也算是另一種精神上的交流吧。不知怎麼就想起 「凡有井水處，皆能歌柳詞」一說，不由莞爾。

前塵往事讓我暫時忘卻了腳下的不適，我追上已經走出老遠的同事們，他們正被老許的笑話逗得前仰後合。老許出身高幹家庭，本可以在父輩的羽翼下過上逍遙自在的日子，他卻執著於攝影和文字，甘願和我們一起過這晨昏顛倒的生活。他屬於那種特別能侃的人，有時我們明明在討論「的、得、地」的用法，話題不知不覺就會被他帶偏，而我們也忘記了初衷，和他爭論起奎元館的蝦爆鱔麵是不是最好吃，或是敦煌月牙泉是如何做到千年不枯竭的。

最搞笑的一次，是他言之鑿鑿地說已經預訂了克隆牙，準備把自己菸漬斑斑的大黃牙統統換掉，而我竟然信以為真，把大家都樂壞了。這會他正在講大運河的前世今生，加上導遊出身的明哥的解說，我們都聽得入神，彷彿又回到了小時聽大人講故事的辰光。

說起大運河，不能不提隋煬帝，這條全長近兩千公里的運河最早開鑿於春秋，卻是在隋煬帝手上完成的。然而一提起他，我們想起的首先是「暴君」一詞。橫徵暴斂的楊廣，最後落了個天怒人怨、被刺身亡的下場，不能不說是咎由自取。但是，京杭大運河作為古代中國最有價值的工程，他可以說是做了一件利在千秋的大事。

考察當時的歷史背景，四百多年的混亂使北方瀕臨崩潰，南方則成了更有活力的經濟和文化中心。運河的南北貫通，對當時及此後的社會融合起到了極大的促進作用，所以也有歷史學家為楊廣抱不平：「秦始皇做過的事，他多半也做了，但是他沒有焚書坑儒；他做過的事，唐太宗多半也做了，但是唐太宗沒有開運河。然而秦始皇、唐太宗都有千古一帝的美譽，隋煬帝卻落了個萬世唾罵的惡名。」如果多給隋煬帝一點時間，不知道他是否有機會為自己正名。畢竟，歷史都是勝利者書寫的。

如夢似幻的夜色在我們的腳步聲中緩緩消失，晨光熹微中的運河也迎來了最接地氣的人間煙火。我們走進青石板鋪就的小巷，穿行於天井、院落和粉牆黛瓦之間，恍惚中竟然有一種穿越時光的感覺。終於，我們抵達大運河南 端終點的標誌--拱宸橋。站在古老的石拱橋上，眺望著一去不回頭的流水，我們似乎都成了運河歷史的見證人。

此後不久周老師便退休 了，我們還沒想好下一個有主題的夜遊活動，令人聞之色變的霧霾就來了，誰也不敢在室外久作停留，我們的夜間健行就這樣畫上了句號。