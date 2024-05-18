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七十二年前的籃球冠軍

理察

這張照片攝於一九五一年十一月二十九日，剛打完高中籃球冠軍賽（見圖），地點在台南二中籃球場。

那時，我就讀高中二年級乙班，有七位男生特別喜歡打籃球，每天上完課，就泡在球場，下雨天也不例外，經常淋得渾身濕透，直到天空墨黑，才騎腳踏車回家。

學校校慶開運動會，舉辦籃球雙循環賽，這下我們可興奮了，不但加緊練球，還七個腦袋湊一起，分析其他班次實力，研究我們的對策，如何出奇制勝。

首先，要找個教練，找誰呢？張泉增（外號大頭），他從不打球，更不懂籃球規則，但欣然接受邀請。我們七人中沒有身材高大的校隊明星，都是個頭瘦小球藝平平的無名小卒，但我們人人拚命三郎，輪番上場，贏得一場場勝利。

記得那場對抗高三甲班冠軍賽，他們有三位參加校隊，好幾位出色球員，根本沒有把我們看在眼裡，一開始就壓著我們打，領先十幾分。下半場更是耍我們的寶，亂搞一通，一直等到我們追到四一比四三，落後兩分，他們才開始緊張，但只剩十九秒，我們進攻。

這時張大頭教練叫停，說：「瘦皮猴（本人外號），這次你非得拚命。」我說：「拚啦！」林建珞右邊線發球，我閉著眼睛衝上去投籃，兩分，四三比四三，平手，他們還撞人犯規，罰球一記。這下我可緊張了，站在罰球線，直發抖，深呼吸，等我稍稍安定，刷的一聲，又進了。我們以一分之差，贏啦。

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