曾經在媒體上過很多年的夜班，那是一段讓我銘記至今的美好時光。那些不用等通稿的日子，下了班以後，精采的活動也隨之開始。那時的我們，三五成群，不是走在尋訪深夜「食堂」的路上，就是行進在探索城市勝景的途中。

帶著我們開啟探訪之旅的通常是部門主任周老師，那時他已經到了快退休 的年齡，心態卻一點不輸年輕人。看大家都忙得差不多了，他常常會振臂一呼：「誰要去吃夜宵？」我們都經不起美食的誘惑，因此響應者眾多。

還記得第一次跟大家去吃夜宵，是在松木場的蔔家野魚館。從店名就可以看出，那是一家以野生魚類為主的特色菜館。不知道誰點的獅子頭煨鯽魚，湯汁特別濃郁，一下子就征服了我的胃。我點的元寶蝦也不錯，殼酥肉嫩，吃起來比油爆蝦還過癮。說是吃夜宵，其實比正經晚餐還要吃得豐富。大家邊吃邊聊，話題百無禁忌，那是一種辦公室裡體驗不到的輕鬆和隨意。我大概就是這樣愛上吃夜宵的，我愛的不僅僅是美食，我更愛那種其樂融融的氛圍。

不知道誰先提到了徒步的樂趣，周老師激動起來，他又振臂一呼：「誰跟我去走西湖？」「我去！」我幾乎不假思索地回應。都說西湖之勝，晴湖不如雨湖，雨湖不如夜湖。我從來沒有在午夜的湖濱溜達過，夜深人靜，那種無人打擾的感覺一定很美妙。幾乎所有人都和我一樣興致勃勃，於是周老師選了一個大家都合適的日子，吃吃喝喝中便把路線規畫好了。

到了那一天，騎車的，開車的，都放棄了自己的交通工具，大家在單位餐廳簡單吃了點便出發了。我們跟著健步如飛的周老師，急行軍般一直走到斷橋才放慢了腳步。斷橋是許仙和白娘子初會的地方，白天總是人頭攢動，吸引遊人駐足的除了湖光山色，也許還有那個淒美的愛情故事吧。

很多人都不知道，這裡其實還發生過一個感人的尋親故事。二十多年前，兩個年輕人因故遺棄了他們出生不久的女兒，他們留下了這樣一張紙條：「天若有情，人若有緣，我們希望在十年或二十年後的七月初七上午，在西湖斷橋相見。」年輕夫婦很快後悔自己所為，但是孩子已經找不回來了。

十年期滿，他們迫不及待地趕赴斷橋，卻陰差陽錯地撲了個空。此後每年的七月初七，他們都會千里迢迢而來，滿懷希望地在斷橋等待。約定的第二十年，奇蹟終於出現，一個叫凱蒂的陽光女孩從美國飛來，一家人在斷橋聚首，一時成為新聞頭條。

波光粼粼的水面，被流光溢彩的燈火勾勒出富有層次的線條，那是一種別樣的溫柔和沉靜。「菰蒲無邊水茫茫，荷花夜開風露香。」我們在幽幽荷香中一路前行，一開始還能偶遇三三兩兩的遊人，隨著夜色愈加深重，湖邊便只剩下了談笑風生的我們。

路過孤山，周老師指著清泠月光下的草坪，不無惋惜地告訴我們，那裡曾有一組可愛的「孤山鹿群」雕塑，可惜被革命小將們砸了。我們大多不熟悉那段歷史，於是周老師便從頭說起。

他說，那是文革初起的時候，如火如荼的破四舊運動也席捲了這個城市。附近中學的紅衛兵先是衝擊了岳王廟，把岳飛墓刨了個底朝天，又鬥志昂揚地拿著棍棒、繩索和鐵鍬來到了靈隱寺。沒想到聽到風聲的十餘名浙大學子早已在此嚴陣以待，於是雙方就砸寺還是不砸寺展開了大辯論。

大辯論是當時流行並宣導的一種批判或聲討形式，大學生們試圖以此阻止中學生們的魯莽行為。中學生們喊造反有理，大學生們就喊造反要有理；中學生們說不能讓封建迷信思想毒害革命群眾，必須把一切封資修掃到歷史垃圾堆裡去，大學生們就說靈隱寺是歷史文物，有外交影響，必須保護好……。雙方唇槍舌劍，誰也說服不了誰。

兩邊援兵都陸續趕到，靈隱和飛來峰之間的狹長谷道裡很快就聚集起了五、六千人。眼看衝突在即，省市有關部門提出了一個折衷方案：靈隱寺既不廢掉，也不開放，由政府出面封閉起來。紅衛兵們群情激昂，有同意的，也有反對的，最終沒能達成一致意見。這樣僵持幾天後，護寺陣營又多了幾百名從遠郊趕來的工人。革命小將們不甘示弱，他們重新集結隊伍，甚至還準備了鐵桶煤油，意欲強行火燒靈隱。在這千鈞一髮的時刻，國務院 打來電話，轉達了周總理要保護千年古剎的指示，紅衛兵們才不得不撤離。回城時經過西泠橋，看見了那群可愛的「梅花鹿」，有力氣無處使的小將們，二話不說就衝上去砸了個稀巴爛。

周老師當年是一名跟風看熱鬧的中學生，曾經的不羈少年回憶起那段往事，依然唏噓不已。誰說歲月了無痕？風過處，其實不知有多少往事不堪回首。一時間我們都沉默無語，空氣似乎也變得凝重了。

走過白堤，走過蘇堤，熟悉的風景在夜色中若隱若現，不知不覺間便走近了雷峰塔。「一湖映雙塔，南北相對峙」，南山路的雷峰塔與寶石山上的保俶塔隔湖相望，都是五代時期吳越國王錢氏所建。「白蛇傳」中法海和尚將白娘子永鎮雷峰塔，機關算盡的法海百密一疏，沒算到這塔竟會於一九二四年塌掉。近年重修的雷峰塔貼心地為遊人配備了電梯，為愛而幻化成人的白娘子卻不知去了哪裡。

我們愈走愈快，環湖一圈大概走了十多公里，回到北山路時天還沒亮，於是各自打車回家。湖濱後來又走過一次，不過那一回去的是靈隱方向。城裡的寺廟有臘八施粥的傳統，那天我們過靈隱而不入，卻沿著清幽的天竺路往上走，一徑走到法喜寺。天色微明，我們成了第一批領到臘八粥的善男信女，大家把溫熱的臘八粥帶回去和家人分享，祈願能夠得到神佛的護佑。

我後來也慢慢理解了同事們為什麼熱中於夜間健行。上夜班的人，誰吃得消早起鍛鍊呢？所以但凡有人組織活動，大家都會踴躍參加。