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7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

難以忘懷

稚竹

我六○年代出生於嘉義市，父親是在一家紙廠任職秘書，我們住在員工宿舍裡，靠近縱貫鐵路，鐵路兩旁有綠油油的稻田，常見有水牛在其間耕作。我們分配到一間老舊的房舍，有兩房兩廳，兩間臥房，一間客廳兼飯廳，另一間是廚房。屋外有棵圍著碎磚塊的大榕樹，原本我們小孩常在樹下盪鞦韆，但有一次姊姊碰到磚塊，把頭磕破了，所以爸爸便叫人把樹砍了。

記得兒時，媽媽都是在廚房爐竈上燒柴煮飯，以大水缸儲水。後來六○年代末時，房舍整修，多了一間廚房與飯廳，煮飯時用的是瓦斯爐，另有鋪滿彩色磁磚與大浴缸的浴室。平時父母睡的是榻榻米，我與姊姊則是通鋪的木板床。因為住在鄉下，交通不便，平時上學大概要走半小時的路，到市區更是遙遠，因此大家很小的時候，便都學會騎腳踏車，此後補習、逛街、看電影或購物就很方便了。可謂一車在手，逛遍天涯。

每逢端午節時，母親總會用雄黃粉蘸水，在我們的額頭上寫一個王字，並每人一個小香囊，據說可驅邪毒。而到了中秋節時，父親總會搬出客廳的小圓桌與椅子，全家坐在院子裡邊賞月、吃月餅，邊聽爸爸說有關嫦娥奔月的故事。那時宿舍外有許多路燈，靠近院子那兒有一盞大燈，因正值炎熱的夏季，有許多蚊子在燈下飛舞，父親便要我們在燈下放一盆水以滅蚊。果然一會兒的功夫，只見水中都是蚊屍，果然是殺蚊的好方法，這樣我們也可安心賞月。

我們所住的房屋，是比較老舊的，每逢下雨天，有時屋外下大雨，屋內下小雨，媽媽總會在客廳裡擱置小水盆接水，聽著屋內外滴滴答答的雨聲，彷彿是大自然奏起交響樂。爸爸邊喝酒邊看書，母親忙著煮晚餐，我們小孩則在一旁玩耍，生活非常恬淡與溫馨。現在每當下雨時，總會想起幼時溫暖的情景，讓人沉浸其中，久久難以忘懷！

端午節 交響樂

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