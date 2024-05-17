繁重的家務農活外，我尤其記得母親支援抗日，為前線將士做烙饃的事。那是一個驕陽似火的夏天，當時，我七、八歲。母親在家當院支起「鏊子」，揮汗如雨，幾秒鐘烙一張，動作十分麻利，烙了足有兩尺厚的烙饃。烙饃很薄，一摞足有兩、三百張。我還親眼看著母親為前線將士熬夜拉鞋底，白天再用這些鞋底趕工做出鞋子來，交給管事的人。齊魯大地上，千千萬萬個母親為抗日戰爭出力、流汗，我的母親就是其中的一個。

一九三八年，家鄉淪陷，那時我六歲。有天母親帶著我去周莊姥娘家參加「一貫道」，說是念「一貫道經」，別人看不到你，可以躲過日本鬼子傷害。

一九四九年後，「一貫道」在大陸被定為反動道會。二十八年前我來紐約，不幾天就發現，我居住的紐約法拉盛 就有「一貫道」，而且不只一家，信眾基本都是台灣同胞，少許大陸來的。後來知道，在台灣，「一貫道」被政府定為「民間宗教組織」。

在我參加的法拉盛「華社老人中心 」讀書會裡，主持讀書會的羅老師就是「一貫道」信眾。羅老師三十來歲，文靜、漂亮，台大文科畢業，很有學問。讀書會上，她主講「易經」，給我留下深刻印象。在我和羅老師的交往和學術交流中，我了解到「一貫道」實則一個很好的宗教團體，兼容儒、佛、道、基督教義。我曾和羅老師一起學習討論過「六祖壇經」、「大學」、「中庸」，深入了解「一貫道」內涵。

一九五二年我在貴州軍區文工團向黨交心時，曾將母親帶我參加「一貫道」作為一種歷史汙點，向組織交代。現在想來，實在荒唐可笑。

我和母親相處的記憶，大都在我十四歲之前的童年。我十四歲離家，再見母親，已經是十二年後的一九五八年。那年，我將母親從老家接到我工作的貴陽，直到一九六五年母親被迫離開。我離家之後的十二年裡，母親所受的苦難我一無所知。後來，姊妹和弟弟告訴我，這期間，母親曾窮困潦倒到赤貧的地步，不得不牽著我年幼的弟弟要飯度日。

一九六五年，共產黨 政策規定，不允許地主成分家屬滯留城市，母親被強制回了老家。回家後，她對我三姊說：這輩子只有在貴陽跟樹珍（我太太）過了幾年好日子。母親在貴陽住了七年，可我和她相處的時間比太太少很多。一年到頭，我總是不斷出差，大半年都不在家；在家的時候，每天上班，也只有一早一晚和節假日在家。因此，母親在貴陽的一切，太太比我清楚。

母親一向勤儉持家，太太給她並不寬裕的生活費，每月她都用不完，剩下來交還太太。太太關照她說：「剩下的錢不要給我，你自己留著，上街買點合心的東西吃。」她捨不得，說「貪賤吃窮人」，還是把錢交還太太。於是，太太下班回家，經常給母親買些好吃的；隔三差五，買了活雞殺了炒辣子雞，母親非常喜歡吃貴陽的辣子雞。

一九七三年，母親走了，那年，她七十一周歲。我小時候，母親說過，她算過命，可以活到七十二歲。家鄉習俗論虛歲，那年，母親正是七十二歲。我從不相信算卦，但是，給母親算命的先生怎麼算得那麼準！

母親走完了她自己預言的一生。

母親去世，她的五個兒子都不在身邊：兩個在貴州，一個在青海，一個在四川，還有一個不知生死的老大在台灣。家鄉有個一直延續至今的習俗：老人出殯，必須有兒子「甩牢盆」。可當時，兒子一方，家裡只有五弟媳允芝在，於是，她代替丈夫為母親甩了牢盆。一直以來，五弟媳以此為榮，認為這是她為黃家盡的最大的孝。作為母親的兒子，我衷心地感謝她！

母親的慈祥、善良，對人的寬厚，使我一生受益。書寫至此，我忽然想起母親常說的一句話：學吃虧，吃虧是福。母親一生與人為善、與世無爭、任勞任怨、忍辱負重。她的這些品德，潛移默化，融入我的靈魂，助我度過人生的坎坎坷坷，使我有一個幸福的家庭，特別是贏得了幸福的晚年。

「誰言寸草心，報得三春暉」，唯願母親的美德在黃家世代相傳！