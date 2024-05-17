柱叔姓劉，大名浩柱，是當年我從廣州下鄉東莞橋頭公社江頭生產隊的一名村幹部。

村子不算太大，只有劉、李兩姓，全村人口當時約五百餘人，但據我所知光幹部算起來已有二十多人，什麼指導員、隊長、隊委及屬下四個小組組長與副組長等，其實全村勞動力男女總共也百餘而已。基本來講，幹部也須下田耕作，不過有時藉開會研究生產之名，主要的幾個頭頭可以躲在我們前面伙房，從公家飼養的魚或雞鴨打打牙祭，喝點小酒也有之，但柱叔從未見混在其中，其正派作風可見一斑。

說回柱叔其人，在生產隊任職會計。全村之中據我當時所見，只有會計出納及一名所謂赤腳醫生不用下田勞動，但農忙之時也偶見柱叔隨大家一起出勤。

其實柱叔之職位乃是政策照顧。當年全村之中僅有兩人參軍，而參軍卻是光榮之舉，後來柱叔與另一村民復原退伍，柱叔當時好像已是黨員，當然要安排一個好的職位。而另一人也姓劉，名根深，則分配在生產隊任職電工，管管抽水及碾米工作，當然此等荀工（好的崗位），也非常人可任職。

柱叔待人親切誠懇，而絕無見高拜見低踩之習氣，待我們廣州下鄉之青年更抱有同情心。這點日常生活我們也有所體會，對比個別搞陰謀手段之幹部，柱叔卻算光明磊落正氣。

說起一段經歷，到現在尚是記憶猶新。那是一九七四年六月初之事，當時逃港失敗被押解回原地，其時但凡失敗者都須扣押在公社學習班，義務勞動改造，算是一種懲罰吧。剛好村頭小學放暑假，公社就將我們多名失敗者押放其中，當然公社派有數名民兵作為監督人員管制我們。

由於我回到本村時心情低落，眼看很多友人都可成功抵步，自己卻落此結果，真可說悲從中來。唯此地域自己熟悉，不若伺機逃脫返廣州再作打算。

話說村頭扣押我們之小學，距離我們所居住宿舍不遠，都屬村子東南邊上。生產隊蓋的五間瓦房我住第四間，而我們宿舍與村頭小學間有一茅廁，我當時對扣押我們的民兵聲稱腸胃不適，須往廁所解決，那幾個人商量以後知我是本村下放青年，也就不以為意，只是告知須速去速回，我當然滿口答允。在進入廁所時，還感覺到那些民兵離遠對我還在監視，但其實我已有一種衝動，在他們轉身之際，立即快步走往自己宿舍想法。

當我到達宿舍之時，由於有點彎道位置，已經離開那些民兵視線。剛巧見到鄰屋友人根哥在門前抽菸，而第一間屋之亞強剛返廣州，大門緊鎖，當時冒出一種想法，不若躲進去避過扣押，就可想法回穗去也。其時我知亞強每逢回穗都將鎖匙放在門左邊之窗內，於是乎我立即行動，但開門進內還須將鎖重新鎖上，所以只能求根哥代勞。

當我的心情忐忑不安坐於亞強床上之際，不一會突然間聽到人聲嘈雜，立即警覺那是民兵見我未回追蹤而至，細心之下聽到那些民兵追問根哥曾見我否，答案當然是不知道了。

我自己的宿舍離我藏身之屋相隔甚近，相連只差六、七公尺，所以自己門鎖被撬開聲音已經耳聞，當時心裡緊張無比。

及後由於未見蹤影，那些民兵估算光天白日及時間關係，怎麼能讓一個大活人逃脫呢，所以不願離去，並判斷我藏於亞強屋內，商量之下準備破鎖入內檢查。當時我聽聞已嚇得不知如何是好，情急之下立即爬入了床下面，心內只求神明打救，腦內已是一片空白。

須知門鎖一開，那些民兵一進內也就無所遁形，自己被擒而怎樣反手在外面鎖門，怎樣能解釋得通呢？如真被捉，一頓狠揍那是免不了的，若是身體受創，得不到及時醫治，那種後遺症真不敢想了！

由於自己一時情急，作出如此行為，本以為是瞞天過海，實際卻是自欺欺人而作繭自縛，也不知怎樣形容當時後悔心情。

說回在緊急之際，柱叔剛巧到我們宿舍不遠之井邊取水，聽到嘈雜之音過來看發生何事，見是外村民兵為抓人竟在沒根據之情形下想撬開門鎖入內，即挺身而出高聲喝止：「要捉之人也不是住在這間屋，人家是回廣州探親，你們把門鎖撬開，日後人從廣州歸來物件損失誰來負責？」

當時那些民兵雖不服氣，但柱叔身為黨員幹部，所言正氣凜然、字字鏗鏘，畢竟強龍難壓地頭蟲，他們一下也不敢強來。

其實柱叔也不知我在其內，只不過看不過眼，仗義執言罷了。當時他高聲喝止之聲，五十年了我還言猶在耳。

正在此時，不可思議之事從天而降。話說村內一名長者，姓劉名唐，與我也是普通相識，他的妻子剛巧也來挑水，見我們屋前熱鬧，即湊過來看是發生何事，聽聞是捕捉我之後，竟大聲說出剛見我在村西面出口往東江而去，如此一來那些民兵信以為真，一哄而追出去了。

我一生之中，也見過嘩眾取寵、信口開河之人，而那天碰上，竟拯救我於苦難，也算不幸中之大幸吧。

當然事後脫身也有一段經歷，但當年柱叔及劉唐妻子之舉，讓我逃過大難，如今有時夜半夢迴，彷彿還是置身其中呢！