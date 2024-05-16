油菜園街居委會有個四十多歲的婦女王主任，街上所有的大人小孩都認識她，油菜園誰家有雞毛蒜皮的難事，她都要登門勸解。當年居委會慰問軍烈屬、下鄉支農、大煉鋼鐵、除四害搞衛生，各項義務勞動，她都要組織待業青年參加，在居委會的辦公室裡，貼了一牆從鎮委拿回的獎狀。因為她有權向外來招工單位推薦青年，大家都得聽她的指揮。

我聽媽媽說過，解放初，南下的大部隊進軍西南要經過安江油菜園街口，王主任拿著一個洋鐵皮喇叭話筒，在小街上喊話，號召居民大媽到街路邊架鍋烙餅慰問。王主任是湘鄉人，一口難懂的方言嘰哩呱啦地喊。我媽是南下的北方人，有烙餅的好手藝，就主動組織了很多鄰居，一同去街口架鍋烙餅，慰問軍人。後來，王主任請示鎮委，要我媽到居委會工作，我媽說家裡兒女多、事多，就沒去，王主任生氣了。

莫看油菜園是一條小小的街道，五○年代這裡有不少國營單位，從街口數起，有建築工程隊、紡織品公司、祁劇院、軍分區、林業局、鋸木廠等。夏夜的傍晚，就有不少人在單位大門口打羽毛球，唱歌閒樂。

我發現有幾個老人經常在石油 公司的大門口散步，有一位近五十多歲的老者，從小街的一條岔路走來。老者身材矮小，穿著深絳色長袍，短髮有些斑白，戴一副深紅的黑色大寬邊鏡，一手拄著黑黝黝的拐棍，書上說的那叫自由棍，一手拿著菸斗，步履緩慢、沉重。幾位老人說他是文化人，他從不回覆，只是微笑。他常與同來的老人在旁邊的那家雜貨舖裡坐一坐，聽別人說說生活的笑聞，而他的微笑多於他的言語。

一次，同班好友向業邀我去他家玩。走進一間小閣樓，迎面遇到一位老者，我突然驚愣了，眼下就是那位拄拐棍的老人。向業說：「這是我伯伯。」我連忙喊一聲「向伯伯好。」向伯伯點頭微笑，輕輕招呼一聲：「呵呵，你們是同學哦。」

向伯伯就住在油菜園旁邊的八嶺崗，開門就是一片柑橘園和那條沅河。他在一中教我們的文學課，他與魯迅曾是師友，魯迅的「論『費厄潑賴』應該緩行」中對他的注解是：「湖南黔陽安江向培良 」。雖然時代在變化，但油菜園小街的歷史中，無不留下了他心靈傷痕的記憶。

小街油菜園的每一個小故事，都蘊蓄著解不開的鄉愁。我大姊曾不願跟著姊夫留在蘭州大學，要回到家鄉。當年姊夫回到安江油菜園，帶回一輛「鳳凰」牌自行車，別說小街的小路上從沒有見過汽車，突然出現一輛自行車，一時也成了小街的頭條新聞，好多鄰里都看一眼，小孩子要摸一摸。

我幾天就學會了「駕駛」，就帶上姊夫的女兒小燕子坐上「鳳凰」，在小街上來來回回地騎走，油菜園的小街也彷彿歡喜得不得了。幾十年後的今天，小燕子也進入了老年，她聽說當年坐「鳳凰」旅行油菜園街，熱淚嘩嘩地流了……。

歷史終究是過去，油菜園街的過去不會再回來。但願一代後生，等油菜花開的春天，回味安江油菜園小街更多更新的故事吧。