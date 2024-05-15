一九六四 年，中國大陸剛剛度過了三年大飢荒。六三年糧食產量有了好轉，農民才吃了幾口飽飯，六四年毛澤東的「階級鬥爭年年講、月月講、天天講」又搬上了日程。他老人家幻覺農村幹部隊伍中出了修正主義，政權要變質了，已經有三分之一掌握在敵人手裡，必須開展階級鬥爭和「社會主義教育運動」，大查幹部政治、經濟、組織、思想，總稱「四不清」。之前先有個「小四清」，即清工分、清帳目、清財物、清倉庫。

當時的國家主席劉少奇緊跟毛的思路，派出了他的夫人王光美，在一九六三年三月到一九六四年四月，帶領工作隊去了河北省撫寧縣羅旺莊公社桃園大隊蹲點，搞了個「桃園經驗」，作為推動全國開展運動的樣板。「桃園經驗」的核心，就是要整農村基層幹部和調整班子。

一九六四年我在讀復旦大學中文系四年級，校領導安排我們全班去上海市奉賢縣坦直公社擔任「小四清」工作隊成員，同時也作為我們中文系調查研究的實踐課。一位校級幹部擔任工作隊大隊長，我被任命為兩個生產小隊的「四清」工作隊小隊長。

開始我和一位婦聯的年輕幹部一起被分配住在一位孤老頭闊夫的家中，兩人每月交出全部糧票（我二十七斤，婦聯幹部二十九斤）和十元人民幣作為伙食費。孤老頭有一小塊土地專門種青菜，於是我們的午、晚兩餐就是頓頓青菜送白飯，沒有食油，所以飯量很大。不久老頭上告，婦聯幹部吃飯超過了定量，後來工作大隊貼補了缺額才作罷。

孤老頭在餐桌上頻頻咳嗽，兩個月後，我們兩人也染咳嗽。於是工作大隊長就把我們重新安排到了一戶人家中，那是貧下中農小隊長的姊姊、一個母子單親家庭。那家菜餚只有黃豆和鹹菜，於是我們的午、晚餐就換成天天鹹菜蒸黃豆送白飯。

好在那個時代城裡人也是粗茶淡飯，何況我們是要和貧下中農同甘共苦、改造自己的思想來的，所以沒有一個工作隊員抱怨。不過有一個不告人知的秘密：每隔二、三十天，大隊長藉著休整的理由，帶我們去鎮上飯店「改善」一下伙食，大飽口福。

言歸正傳，吃住搞定後，我們開始工作。學著樣板「桃園經驗」第一階段是「扎根串連」，發動群眾，即和貧下中農同吃同住同勞動。白天勞動，晚上挨家挨戶訪貧問苦，目標是進行階級鬥爭教育，挑逗幹部群眾關係。第二階段是貧下中農對著隊幹部背靠背揭發：有沒有貪汙挪用公款、多吃多占和腐化墮落？這階段最長而艱巨，因農村剛剛撫平饑荒瘡疤，隊幹部沒有多少油水可撈，而且農戶間都是世代鄉裡鄉親的，低頭不見抬頭見，多吃多占幾個公分實在搞不起民憤。

但是所謂一顆老鼠屎搞臭一鍋粥，總有一些相對多吃多占的幹部。於是有幾個貧下中農出身的大隊幹部就自我檢討上綱上線，說什麼自己忘了階級苦、血淚仇，辜負了黨的培養教育，以至於腐化墮落蛻化變質了，必須在靈魂深處鬧革命……等等。

我所在的小隊，只有一位大隊幹部被真正挖出一樁醜事：某年某月他趁著一位社員外出放鴨群，整夜不回家的機會，半夜悄悄溜進社員媳婦的房間實施了強姦，完事後給了小媳婦五元錢人民幣作為封口費。這位美麗善良的農婦，經不住我們根據蛛絲馬跡再三盤問和誘供，才羞愧難當地交代了這段塵封已久的痛心往事和隱私。當然這個大隊長最後得到了革職等應有的懲罰。

第三階段是調整組織。結果我的兩個生產小隊隊長、會計沒有貪汙，官復原職；貧協主席和計工分員也仍然是原來的貧農父子兩人。其他大隊情況也差不多。

此時偉大領袖毛主席，忽然又發現他的最大敵人、修正主義頭子，原來是近在身邊的國家主席劉少奇。臥榻之旁豈容他人鼾睡！如夢初醒調回兵馬，準備搞「大四清」和文化大革命，把矛頭直指劉少奇，鄉下的「小四清」也就不了了之。於是我們就在貧下中農連夜大鍋爆炒、裝一麻袋的熟蠶豆以酬謝我們之後，歡送我們工作隊打道回府。