我的家在安江油菜園，我的童年和少年就是在油菜園度過的。當今，解放初期在油菜園生活過的老人，也許還記得那條充滿人間煙火的小街。

油菜園，是湘西一個邊遠小鎮安江的一條街，只因為沈從文「邊城」裡的沅水走向了世界，被沅水環繞的安江也被文化人驕傲地稱為邊城。五、六○年代初，這個邊城小鎮只有五萬多人，至今也只有八萬人。我在安江楓樹坪的黔陽一中念書時，記得小城有十條街，但老百姓並不叫一街、二街、三街……，而傳統習慣都叫正街、上馬路、下馬路、兩路口、油菜園、前衛門、後衛門、大沙坪。

油菜園屬七街，大家也不叫七街，習慣叫做「油菜園街」。我大哥抗美援朝時，我家的通信落款地址就是寫「安江油菜園街」和門牌號。後來的幾十年，按上面要求，要寫正規的通訊地址了，那就是七街。但又後來，我回了一趟家，不知何因，年輕人又把七街的老名「油菜園街」叫回來了。

其實，我有不少同學都是郊區菜農，他們也從沒有見過大片的油菜花開，怎麼要叫油菜園街呢？有前輩人說是源於民國初期。一條小小街的街名，改過來換過去，也許是油菜園的花名好聽又吉利，百姓自然喜歡叫油菜園街。

我曾聽到當地中山園有一位留著白鬍鬚的老菜農笑說：「那是從前的從前，小街是一大片油菜園地，油菜園傳說有一個美麗的故事……。」到底是什麼故事？菜農甜甜地笑了，說：「 油菜花開，姑娘們談愛的故事。」於是，油菜園街名之謎，還是一個歷史之謎。

油菜園街很小，是從上馬路的十字路口，也就是當年正街的老百貨公司起步，沿著沅水河畔，到國營木材公司，一條不到近五百米長、四米寬或兩米多寬交錯的蚯蚓路小街，如果不是彎曲障礙，可以一眼望到頭。

街小卻熱鬧不凡。五○年代中期我念小學，放學後，我和小夥伴們在屋門前玩打玻璃彈彈、拔香棍、拍紙畫片、滾鐵環；女孩子們捉貓貓、踢毽子、跳繩；爺爺奶奶們站在屋門前閒聊看熱鬧。

油菜園那狹窄的路面，也是民國時期的老路，從頭到尾，是殘缺的青石板和爛沙泥。遇到雨天，行人踩著鬆動的石板，發出嘰呱嘰呱的節奏聲在小街裡迴盪，有的還從石板下濺出一股泥水，不小心灑向正路過的行人，一聲驚喜的笑語添增了相互的和諧。

沿街只有百多戶人家，住著舊式的木板灰瓦平房，偶有幾家騎樓的風韻，點綴著小街古色古香的景致。也有不少是兩層屋高的木板樓，樓上圍有一條長長的木欄走廊，住家人可以擺凳坐著喝茶歇涼，也可以依欄閒聊，觀光 小街的人流。

小街上只有兩家賣油鹽醬醋、菸酒草紙的雜貨舖子，裡面有一米多長、齊腰高的條形櫃台，桐油油得亮光光；一間小屋太小，沒有店小二，只有站在櫃台旁等客的主人。街中還有一家較大的個體聯合飲食店，賣紅薯粉、米豆腐、麵條、包子、饅頭、發糕，一鍋接一鍋冒出的蒸氣，微風裡化為濃濃淡淡的霧靄，詩畫般在出出進進的食客身影中飄繞。

門前不遠處的一家油炸粑粑店，從早到晚，蔥油香了半條街。街道上有來來回回、接而不息的各種挑擔生意人：搖著波浪鼓賣針線衣扣子，晃著銅片叮叮噹噹響、賣米打糖和捏糖人的都來了，還有那「磨剪子勒，戧菜刀……」也擠進小街的一片熱鬧。

早晚更有鄰郊的菜農挑著菜擔在各家門口叫賣。在通往沅河的好幾條桔林菜園小路上，住家人挑著水桶，忙於把廚房裡的水缸挑滿。直到夕陽落幕，雞鴨狗貓進了籠，家家戶戶柴灶裡的炊煙方迎來小城寧靜的夜晚。萬字窗格裡開始露出微弱的煤油或桐油燈光，透過窗戶朦朧的油紙，晃動著歡欣的人影，傳出陣陣細語笑聲，小街溢滿了住戶人家的溫馨。

小而熱鬧的油菜園街，是在名氣很大的邊城安江鎮中的一條小街。而安江的城邊就有聞名世界的雪峰山：在美國國家檔案館的原始視頻中就載有「雪峰山會戰」地點，美國世界歷史的軍事地圖上，也標有中國抗日戰爭的雪峰山。安江沅水之濱的關聖宮，是一九四五年雪峰會戰司令部，還有中山公園的臨時飛機場、山岩灣軍事油庫、溪邊村的美軍飛虎隊醫院等等；油菜園街的東面，有袁隆平 雜交水稻的發源之地的安江農校；小街的西面，有七千四百多年前的神龍氏高廟遺址。安江以擁有世界聞名的抗戰文化、稻都文化、高廟文化三大名片，以及她的飛速發展，登上了湖南省的美麗鄉鎮榜，被國家評為全國重點鎮之一。

小而不小的油菜園街，在歷史的風雨裡，留下了許多平凡又不平凡的故事。

曾聽我還健在的九十八歲姊夫孟慶高述說，一九四九年十月三號，油菜園小街上突然出現一個打鑼人在喊話：「 各位百姓，聽到槍炮聲不要害怕，是我們軍人在搞訓練。」沒多久，從遠方傳來幾聲槍響，幾枚炮彈聲，小街頓時動盪起來了。

那是解放軍 一個先頭小分隊，渡過沅水，解放了安江。幾天後，在我家後門的的沅水河畔，出現了一座用渡船相連的水上浮橋，原來是船民為解放軍大部隊過河架起的浮橋。那時，我常與夥伴們跑到浮橋上玩，走在船上晃晃蕩蕩，高興之極，有大人趕我們下船，說大部隊又要來了。

就是那幾天，十六歲的大哥參加了解放軍。我大哥孫文聆分在一百四十師四百二十團文藝宣傳隊，解放軍的文藝宣傳部隊，駐扎在油菜園一家大戶叫「深園」的磚圍牆院子裡。我七歲多的妹妹經常跟著我大哥去宣傳隊玩，還在那裡吃飯，認識了很多十六歲入伍的姐姐，她們還帶妹妹去紗廠觀看部隊演出的話劇，也看到大哥登台演出。妹妹不想走了，想同軍人姐姐在一起，天天演戲。（上）