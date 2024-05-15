當年成功大學的大一英文課，是所有科系一起上課的共同科目。我念中文系，先生在物理系，我們在大一的英文課上認識了。

以前成大的女生不多，各個都是校花、系花、班花或（宿舍的）室花，所以我也是一朵阿花。先生在物理系有兩個好朋友，他們同年，分別是大狼和二狼，先生月份最後，叫小狼，這個外號被大學同學叫了一輩子。

我和先生開始交往後，他告訴我，他在高中時代曾經拜師摔角大師常東昇先生，還當過建中國術隊的摔角隊隊長，常常參加比賽，那是他高中最快樂的回憶。

有一次，物理系的男生約我們文學院的女生去嘉義蘭潭水庫郊遊，他們三匹狼都到了，我們女生也有不少人捧場，大家划船、野餐，玩得很愉快。野餐後，在廣闊的青草地上，先生說他要教我一招摔角的動作。我高興地有樣學樣，借力使力，居然成功把先生摔到地，先生這個齜牙咧嘴的摔倒鏡頭，正好被同學拍下來（見圖），非常難得。

那次先生沒有想到我真的可以把他摔倒，屁股跌疼不說，他的心裡卻有了別的想法。他當場告訴我：「今後反正你有我當護花使者，你不必學任何防身術了。」因此十九歲那年野餐約會上現學現賣的過肩摔，是我這輩子唯一的一次，也是最後一次的學習自衛。