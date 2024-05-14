上個世紀七○年代初期，從台灣來美的移民，定居在沙加緬度（Sacramento）者日眾，我們一家四口也在一九七五年搬到沙市。安家落戶後，首要之事，為兩個尚在童年的兒女找學習中文的地方。傳統僑社周末在中華會館內設有中文班，我們便在那裡報名註冊，在周末上午送兒女上學。雖然在校教課老師和教材都以廣東台山話為主，不適我們來自台灣僑民所需，但就當時情況也算是聊勝於無。

在中華會館內有一華人 退休公寓（黃氏大廈），入住者大都是從台灣來的，有許多臥虎藏龍之士，閒暇時多半能胡琴京戲，手提卡拉OK，中外流行歌曲搓搓搓。有時客串為周末中文學校教學，但都苦於沒有中文教材，無奈只好拿僑社報紙濫芋充數，學生對此毫無興趣，上課無精打采，提不起精神。對他們來說，周末上中文學校是件痛苦事情，奈何！

終於苦盡甘來，一九七六年二月，世界日報 在美發行，有了相識的文字和背景。我們家是第一個訂閲世界日報的。那時的美國郵政 似乎比現在的有效率，當日的世界日報隔天就可送達。我家四人各搶所愛的版頁，我愛新聞版尤其是有關中港台的，太太熱中於各類副刊和兒童版，並與子女共享。

我們讀完的報紙送到黃氏大廈，極受歡迎，甚至當地老僑見識到新版僑報，視野大為開闊。更為重要的是中文學校的教材有了新來源，學校的家長為了文化傳承和開拓，為黃氏大廈增訂了兩份世界日報，於是長者有報可讀，中文學校增添了教材；尤其兒童版，兒童們學到了許多中國有益身心的故事，受到了潛意識的感染。

我家住在沙市西南角的河套區（Sacramento River），區內居民也有不少來自台灣的，年長者也不少。我們經常光顧區內的一所設備較為良好的圖書館，它也有兩份傳統僑社的報紙，閱讀的人似乎不多。一次偶然的機會，我向館長介紹新版的世界日報，並建議增訂兩份。他欣然同意，一個星期後世界日報便在該館出現，並在該館告示牌上宣布。好消息迅速傳開，許多中外讀者為此慶幸不已。

大約半年以後，我又碰到該館長，出乎意料，他竟向我致謝，進館閱讀的人多了，並有許多老外也在閱讀世界日報，收集資料做研究。尤其在周末，進館的華人長者和兒童人數猛增，這是圖書舘所樂見的，不同文化的交流和傳承。偉哉，世界日報！