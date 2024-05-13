一九六七年八月裡的一個豔陽天，我回故鄉探望父母。父親張廼棠是廣州市僅存的私人開業肺科醫生，在一九六六年九月，被紅衛兵與革命群眾批鬥多次後，遺送回新會縣司前鎮鴻鈞里。

花尾渡傍晚從廣州啟航，第二天黎明時分就到達江門碼頭。我跟著人流上了岸，有幾間小食店已開始做生意了，我走進其中一間坐下。老闆告訴我，對面就是公共汽車站，最早開出的汽車亦要等到七點半。我坐上了第一班從江門到陽江的汽車，經過新會城後不久，在司前鎮下車。我看了看車站牆上的鐘，還未到九點，我向那售票處的女人問清楚了去鴻鈞里的路。

司前鎮不大，只有幾條街，最熱鬧的大街上有間兩層高的茶樓。我沒有在鎮上逗留，匆匆穿過墟市，就看見一條平坦的黃沙路，路的一邊是一條小河，河面上有好幾艘運貨的大木船。路的另一邊是一眼望不到尾的葵基，一片片碩大可製成葵扇的葵葉在晨風中搖曳生姿，發出悅耳的沙沙聲。

在這條黃沙路上走約一小時，就看到一群建築物出現眼前，我知道這就是鴻鈞里了。我繼續前行，房屋輪廓越來越清楚，藍天白雲下，是一間連著一間的大屋，有些還是兩層高的。房屋的外牆都是由青磚砌成，呈淡灰色，屋頂多作飛檐狀，呈深灰色；飛檐上有各種由七彩琉璃製作的動物，雖然已殘損，但仍能認出來是仙鶴、鹿、猴子、龜、羊……，可以想像，村子當年是何等的氣派。

走進鴻鈞里，一個到河邊挑水的村姑，把我帶到父母居住的房子。我推開大門，看到爸媽向我走來，我和媽立即抱在一起，哭成一團。想不到房子還挺大的，中間的天井分隔開前廳和後廳，兩邊分別為廚房和柴房，前廳兩邊與後廳兩邊各有一個房間。

這間屋子，是爺爺在上世紀三○年代初為父親興建的，爺爺共建了八間同樣的房子，分給他的八個兒子。上世紀初，爺爺是一個成功的生意人，在江門、廣州、四會、懷集甚至安南（越南 ）都有生意和產業，在懷集擁有一座杉山，杉木經四會運向各地。

午飯後，媽收拾碗筷，爸叫我跟他先去看看七嬸，這段時間，多得她的照顧。走過小巷太陽曬不到的青石板路時，看到五、六個年紀從六歲至十歲的小女孩圍坐在一起，每人面前都有一具木製的小器械，她們的小腳踏著踏板，小手飛快地添加著已被撕成了絲的麻皮，紡成了一條幼細的麻繩。

看到我們，女孩子們都停了手，吱吱喳喳地跟我們打招呼，最大的那個長得真靈氣，走過來拉著我的手，不停地叫：「六家姐！」她是七嬸的女兒阿惠。七叔已在五年前去世，他年少時，爺爺已過世，抗日戰爭爆發後，家道中落，父親一直很關照這位弟弟。

七叔在廣州做會計，回鄉娶了七嬸，後來申請到香港 ，把大女兒阿芳亦帶去，誰知染上肺結核病，去世後，阿芳多得親戚關照。阿芳最近這兩年已在工廠打工，每月都會匯一百港元給七嬸。七嬸一共有四個孩子，大女兒阿芳十九歲，跟著是兒子阿權十五歲，女兒阿惠十歲，細仔阿耀七歲。我拉著阿惠的手，走進了七嬸的家。

七嬸約四十出頭，嬌小的身軀下，眉宇間透著堅毅、果斷、勇敢和精明。他們一家四口坐下來吃飯，飯是一大盆，一個大鍋盛滿了大頭菜冬瓜湯，還有一小碟鹹魚仔。阿權雖然只有十五歲，但已長得很結實，七嬸說他幹農活和精壯的村民一樣，是拿十工分。阿權的吃相把我嚇了一跳，就著鹹菜、鹹魚，三扒兩撥就吞下去一碗飯，很快就吞下了五碗飯了。鴻鈞里的水稻田不多，除了葵樹，沒有什麼特產，十個工分只得五毫錢，分到手的稻穀都不夠吃，每戶都要向別的村莊買高價穀，一擔高價穀要四十元人民幣。

飯後，七嬸帶我看她的房子，房子和我家差不多。我見到後廳牆上斜放著一個大木架，架子上是用我剛才看到小女孩紡的細麻繩做經線，用禾稈草為緯線織成的半張草蓆。草蓆上方是一條很粗大的橫木架在木框上，橫木上還裝有兩個把手，整個裝置看上去就像一具竪琴。七嬸告訴我，織成的草蓆縫合成袋，是專門運送新會甜橙的。

甜橙生產於新會城附近的東甲鄉，果汁豐富，味同蜂蜜，芬芳可口，清代被列為貢品，現在亦全部被政府統購，怪不得市面上很少見到有新會甜橙出售。鴻鈞里雖然不出產甜橙，但總算爭取到生產用來裝甜橙之禾稈袋的工作機會，每個禾稈袋可賣四毫錢。

操作這部「竪琴」時要三人，兩個人分別坐在木架的兩邊，另外一人坐在中間，兩邊的人每次拿兩三條禾草，由一條長長的竹片引導，穿過如琴弦般的麻繩，中間的人就把那大橫木拉下槌一下，就這樣不斷地重複，把一根根的禾草織成草蓆。七嬸、阿權、阿惠三人晚飯後工作到深夜，能夠織到兩張草蓆。爸搖了搖頭嘆息：「勞力不值錢呀！」

父親說得對，那時候，工業品的價格不菲，一部「永久」牌自行車一百五十元、縫紉機一百四十元、一套衣服起碼要十元、一雙塑料涼鞋三元、一隻「塑料梳子」也要賣三毫三，更不用說高價穀要賣到四十元一擔了。七嬸好在有阿芳每月從香港匯一百元港幣給她，一家人從早到晚辛勤勞作，亦總算能過上勉強維持溫飽的生活。

後來我發現，每家後廳的牆上，都斜靠著一張這樣的「豎琴」。編織禾稈袋，是鴻鈞里村民唯一的副業收入。