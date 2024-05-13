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爺爺與外公(下)

瑞雪

直到改革開放後，記得爺爺曾有一封信裡提及老家當地要發展，祖墳被毀了，爺爺很生氣，後來把老家的房子賣了，就一直與姑姑一家生活。爺爺只有一兒一女，女兒是當地重點中學的高級教師，兒子在上海是大學教授，爺爺一直以兒女為驕傲。晚年在姑姑去世後來到上海跟父親生活，那時已八十多歲了。

外公的老宅也在改革開放城市發展的初期被拆後，統一分配住進了新公房。外公年輕時造了大房子，讓子女及孫輩們有了居所，而晚年外公的房間很小，不足八平方米。在分配新公房的過程之中，動遷組除了剋扣平方，沒有人在意過那條後弄堂的屬性，那麼多年的地稅算是白交了，想想如今又能有誰會這樣做？

曾經的大家庭被分散，聚在一起的時候少了，歡聚一堂時的快樂也不同了。但是我依然還是會想起外公在老宅的大天井裡養的大蛤蟆、在小天井裡養的母雞。大蛤蟆的眼睛又大又亮，洞察著往來的人，外公總把剝毛豆時剝到的蟲子給牠吃；而母雞分明是認人的，每天黃昏時會聽外公的話，進入牠的小巢睡覺。只是在過年前宣傳「城市不准養雞養鴨」的活動中，家家戶戶必須主動把家裡的雞殺掉，而每當這段時間，本來就話不多的外公更是會沉默不語。

日往月來，時移世易。現在，唯一留下的一張既有爺爺又有外公的合照（見圖），照片拍攝於一九九六年十月。

第一排當中當時九十四歲的外公，在外出時已經開始坐輪椅了，而後排左起第四位戴著禮帽的爺爺卻能健步行走，一口整齊的牙齒健康乾淨，完全看不出是八十九歲的高齡。

照片拍攝地點是在上海市愚園路一一三六弄的弄堂底、原王伯群私宅的大門旁，這棟義大利哥特式城堡建築，是當時上海灘少有的豪宅，據記載耗資三十萬銀元。後來被政府收了去，成為了現在的長寧區少年宮。

這張大家庭的合照裡面沒有我和幾個已出國的小輩。那次合影後五年，外公過了一百歲的生日，然後如同一支蠟燭，慢慢地燃盡，安靜地走了，享年一百零一歲。又過三年，爺爺也安靜地走了，享年九十九歲。兩位老人都是壽終正寢。

如果爺爺不是我的爺爺，外公不是我的外公，那麼他們很難有交集，就像兩條平行線，走過各自長達一個世紀的人生路途。他們的漫漫人生，或許也只能用長篇小說才能說得清、寫得盡。

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