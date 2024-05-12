師姐今年六十六歲了，在中國，六十六歲慶生是很重要的日子，在這遙遠的異國他鄉，我們師弟師妹們準備給她鄭重地慶生。在準備她的生日趴的過程中，師姐夫講起他和師姐的愛情故事，我們暫稱它為花棉襖的愛情。

師姐夫說，那時候家裡很窮，老大不小了沒有女朋友很鬱悶，估計這輩子都娶不上媳婦。後來一個遠方表哥跟他說：「我認識一個女孩，挺好的，是醫科大學的，給你介紹認識一下？」師姐夫一下子來了精神，能行嗎？人家能看上我嗎？

那時候的人都很內斂，第一次見面，表哥介紹兩個人，兩人都低著頭不好意思看對方一眼。介紹人說：「你倆走走聊聊吧，我走了。」然後師姐夫和師姐一前一後隔了好幾米，害羞地繞著中山廣場走著。師姐心裡想：「這個人咋不說話呢？」師姐夫也在想：「這女孩長得真好看，能看上我嗎？不行，我得好好表現一下。但是我好緊張，說啥好呢？」師姐想著：「真尷尬，不說話也就算了，咋也不等等我，離那麼遠。不過這小伙看著老實厚道，長得也帥，看著不錯呢。」走了一會兒，師姐夫停下來，磕磕巴巴地說：「下次再見吧！」師姐愣住了：就這樣？

回去之後，介紹人問兩人咋樣？師姐夫扭捏地說：「挺好，我怕人家看不上我。」師姐大大咧咧地說：「這人也不會說話，不過老實，是個過日子的人，處處吧。」於是有了第二次約會。

這回姐夫還是在前頭悶頭走，天很熱，師姐熱得出了很多汗，姐夫也一樣。突然有賣冰棍的過來吆喝，姐夫心裡想：「天真熱，她肯定熱壞了，真應該給她買根冰棍兒，可是囊中羞澀，兜比臉都乾淨。」唉，姐夫嘆了口氣。

這時候，師姐開口喊姐夫：「哎，等一下。」姐夫回過頭，不解地望著師姐。師姐掏錢買了兩個冰棍，遞給姐夫一根：「嗯，給你。」姐夫接過來，木吶地啥也沒說，兩人一邊吃一邊繼續一前一後地走，慢慢走到一起。吃完冰棍，兩人繼續走，姐夫悶聲地偷偷拉起了師姐的小手……。

姐夫回宿舍，男同學發現他不對勁，懷疑他談了戀愛，在他回來之前準備審問他幹啥去了。沒想到，姐夫理直氣壯地官宣戀情：我有對象了。

後來，姐夫先畢業，分配去了鞍山，師姐本可以留校，但是義無反顧地追尋姐夫去了外地。後來姐夫考研究生又回到了瀋陽，師姐又求爺爺告奶奶調回瀋陽。之後姐夫又去了美國，師姐一個人帶著女兒好幾年，終於，師姐也辦理出國，一家在加拿大 團聚了。

三口人開開心心地努力工作生活，買下了一個方圓四十畝地的農場，最後這裡也成了我們的快樂大本營，我們經常到他家吃喝玩樂。有朋友把他們的家稱作亞當園，把師姐和姐夫比做亞當和夏娃。我們每個人都見證了師姐和姐夫辛勤勞作，以及相濡以沫。

劉歡唱的那首「從前慢」，歌詞非常美：從前的日色變得慢，車馬郵件都慢，一生只夠愛一個人。說的就是那個時代的愛情，就如花棉襖一樣，單純、簡樸，卻也美麗而綿長。

僅以此文祝願那個年代的哥哥姐姐們，幸福安康。慶賀師姐六十六大壽生日快樂！