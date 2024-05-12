我以前就聽說廣西壯族姑娘有拋繡球和唱山歌找對象的風俗，但不清楚具體怎麼進行，在我心裡一直有點神祕感。

一九九八年，我和太太約幾個朋友一起到海南海口、三亞和廣西北海、桂林去旅遊，體驗到南方和北方不同的風土人情。海南一望無際的大海，黎族姑娘的清秀和能歌善舞；廣西一座座孤立的寶塔形、披著綠裝的山，矗立在田野裡，三月三壯族姑娘對歌與拋繡球找對象等等。到南方走走看看，像換了一番天地，真有新鮮之感。

我們去桂林主要是想看「甲天下」的桂林山水，和陽朔「甲桂林」的美景。坐船漓江遊，看「世外桃源」陶淵明筆下人們的生活，以及陽朔潺潺的山泉和奇特的溶洞，實在令人陶醉，「甲天下」真名不虛傳。不過去看姑娘拋繡球，卻引發驚豔而奇特的一曲故事。

事情是姑娘拋繡球，竟然把繡球拋給了我，使我意外地成了「新郎」，這一幕的突降，成為我這次旅遊的主題。

過去當地姑娘拋繡球就是要找自己心上人，接住了繡球兩人就真心相愛。現在雖然這已開發成為旅遊項目，但是女孩拋繡球，哪個遊客接住了繡球，談戀愛、入洞房等程序還是要走的，而且要做得像真的一樣。

那天姑娘拋繡球，許多遊人都買了票，我們入場時已經擠滿了人，人頭攅動，躍躍欲試，瞪大眼睛，都想接住姑娘拋的繡球。我們一起來旅遊的三對夫婦都參加了這項活動，男士中我的個子略高些。大家拭目以待，台上姑娘拿著繡球在台上邊走邊看，突然揚手把繡球拋出了，不偏不倚繡球正對著我們方向飛來，我一伸手把繡球抓住了。

姑娘是有意向我拋來還是隨意拋來，只有去猜，不過為使自己高興，我心裡一直認為就是把繡球拋給我的。站在前面一起來旅遊的李先生說繡球是拋給他的，是我搶了應該屬於他的繡球，在相當一段時間裡，只要我們在一起就說我搶了他的繡球。

我們三對夫婦都好奇地看著下面的事情。拋繡球的姑娘面帶幸福的微笑，從台上從容向我走來。我太太事先告訴我：「你一定要高興熱情去迎接姑娘，不要冷落姑娘，要認真做戲。」我也帶著微笑跑去迎接，她的手緊緊拉住我的手，走進事先安排好的房間，坐在凳子上。

我有點緊張，因為這種事情自我結婚後的幾十年裡，從來沒有遇到過。不過，事先我太太對我說：「拋繡球已是開發多年的旅遊項目，拋繡球的姑娘實際就是演員，每一步該做什麼，她都做得很到位，你跟著走就是了。但你要對姑娘表現出興奮、傾心、傾慕的表情和動作。」

我和姑娘坐在凳子上，我問她為什麼把繡球拋給我？姑娘落落大方、不遲不疑回答：「我喜歡你。」我又問：「你喜歡我什麼？」她說：「你是漂亮的小伙，勤奮能幹，有知識，我相信你能給我帶來幸福。你愛我嗎？」我回答：「我愛你。」她問：「你愛我什麼？」我說：「你莊重大方，美麗漂亮，心地善良，我娶你為妻一定幸福美滿。」我太太坐在旁邊噗哧笑了，「你倆可真會演戲，說得像真的似的。」

最後一個程序就是入洞房。那時我還年輕，有力氣，我抱住姑娘，我太太跟在後面一塊進了洞房。洞房裡除一條凳子別無他物，我把姑娘輕輕地放下來，我們擁抱了一下，又說了幾句祝福的話。其後攝影師進來，給我們和我太太一起照了個相(見圖)，就完成了。

不過據姑娘說，真正拋繡球找對象，事先有一個較長的認識過程，拋繡球只是一種形式，兩人戀愛談得差不多了，才去拋繡球，目標很明確。男孩接到女孩拋的繡球後，兩人要去拜訪雙方父母，讓他們知道和認可，然後還要拜訪男女雙方的朋友，讓他們知道「我有戀人了」。結婚時，要按照壯族風俗進行，特別是入洞房，場面很熱鬧。

我按規定付了姑娘的勞務費，我太太和我很感謝這位姑娘，我們成為朋友。這次我幸運地接住了姑娘拋的繡球，不但獲得快樂，而且親自體驗了姑娘拋繡球找對象風俗的簡單過程，是我們這次旅遊的一大收穫。

在旅遊返程路上，我們都說這次旅遊很值，並異口同聲指著我說：「這次旅遊你交上了桃花運啦，我們可沒有你那福氣。」總之，一路他們拿我開心。

繡球姑娘做得很精緻，多種顏色搭配，是一件鮮豔漂亮的工藝品。我們把繡球掛在客廳明眼處，至今還保存著，每當我們看到繡球的時候，我們就想起那一幕的美好時光。