今年是毛澤東發起的「全國學解放軍 」運動六十周年，不禁想起了一支在朝鮮戰爭中出了名的部隊，那就是一八○師。說起來我與這支部隊，還有過兩次邂逅。

與一八○師第一次邂逅，是在南京大學讀書期間。一九六六年文革開始，全國大亂，老毛靠了軍隊支持，到一九六八年好不容易把局面大致敉平，各省陸續成立革命委員會。江蘇省革委會主任是南京軍區司令許世友，他最不放心南大，因為南大是江蘇的造反中心，南大對立兩派一鬧，江蘇兩派就跟著鬧。許世友深知要擺平江蘇，必先擺平南大。於是他施出妙招：把南大學生送到部隊圈起來，美其名軍訓；南大成了一座空校，江蘇就平定了一半。

一九六八年六月，南大兩千多名學生乘軍車向安徽西部開去，一百多輛車排成長蛇陣，顛簸一天，到達淮河邊上的城西湖軍墾農場。許世友轄下的一個師，在這裡耕種十幾萬畝田地。當時正值麥收，站在師部所在的高坡放眼望去，全是金色麥田，陣風刮過，掀起無邊麥浪，頗有詩情畫意。城西湖的夜景更壯觀，白天割了麥子，晚上放火燒麥桿，站在高坡看遠遠近近燃起大火，火借風勢，風助火威，燒紅了夜空。如此壯觀景象，我此前此後都不曾見過。

學生與駐軍相處得不錯，然而卻有些不解。首先是部隊番號，師部一個參謀說是獨立一師，而一個幹事說是一八○師，同一個部隊怎麼有兩個番號？事涉軍事機密，不敢多問。其他部隊早上必定出操，白天也要軍事訓練；而該部既不早操也不訓練，以全副精力種田。

然而最大疑惑在於，這支部隊對其軍史閉口不談。換成別的部隊，少不了要向我們宣講其光榮戰史：成立於何時、打過哪些戰役、消滅過多少日軍國軍和美軍、湧現出哪些英雄。這支部隊恰恰相反，不但不宣講其軍史，簡直就是諱莫如深。

半個多月過去，誰都不知道要把我們圈在城西湖多久。到了第二十天，事情卻突然起了變化。那天我們正在割麥，忽然飛來一架直升機，轉眼到了頭頂，降落在麥田裡。機艙裡走出的竟是許世友，他個子不高，臉皮黝黑。他走到我們中間，批評割麥姿勢不對，說應當把鐮刀貼近地面，麥樁就會短些。他拿過鐮刀示範，確是割麥好手；可是他只知其一不知其二：在城西湖麥樁留得長或短，根本沒有差別，晚上都是要燒掉的。

許世友割了一會兒麥，停下來講話，我離他只有幾步，聽得特別真切。他說：「我昨晚剛從北京回來，今天早上就到這兒來。這次是毛主席命令我去開會，昨天會後我去林彪副主席那兒匯報工作。我向林副主席報告，把南大學生送到了城西湖訓練。林副主席問要訓練多長時間？我說準備訓練三個月。林副主席說，不需要那麼長嘛，三個星期就差不多了嘛。林副主席的話就是命令，今天是你們來這裡的第二十天，明天是第二十一天，三七二十一，正好三個星期。林副主席的軍令如山，我已下令調集車輛，明天一早就送你們回南京。」

許世友講完，連就在附近的師部都沒去，登上直升機走了。我們則立即回住地收拾行李，次日清早返校。許世友為什麼把我們圈到城西湖，前面已敘及，那麼林彪又為什麼不讓他把我們圈三個月？這至今是個謎。

這是我與一八○師的首次邂逅，想不到還有第二段。

大學畢業後，我被發配到江蘇北部的濱海縣。一九七三年縣裡通知，濱海瀕臨黃海，屬國防要地，將部署一個師。師部離我家很近，常見軍車出入。該部的番號，有說是獨立一師，也有說是一八○師。我想奇了怪了，怎麼與城西湖部隊有相同的兩個番號？事涉軍事機密，不敢打聽。不過與城西湖那個部隊一樣，濱海的部隊也從來不宣講自己的軍史。

後來我讀到史料，才清楚了與一八○師兩次邂逅的前因後果。一八○師是一九四九年由解放軍華北第八縱隊二十四旅升格而成，隸屬六十軍。一九五一年二月該師入朝鮮參戰，三個月後在志願軍發動的第五次戰役中，因上級指揮失誤等原因，於北漢江一帶被美軍包圍，幾乎被全殲。

由於此役，一八○師以四個「最」，成為志願軍的奇恥大辱。其一是傷亡人數最多，全師一萬餘人在此役傷亡七千六百四十四人，突圍的不到三千人，只因師長鄭其貴逃出，一八○師的番號得以保留。其二是被俘人數最多，在朝鮮戰場共有兩萬一千八百二十五名志願軍被俘，其中一八○師就占近五千名。

其三是被俘軍官級別最高，一八○師代理政治委員吳成德彈盡糧絕後被俘，在志願軍戰俘中官階最高。其四是去台灣者最多，一九五三年志願軍和聯合國 軍達成協議，雙方戰俘按自願原則選擇去向。志願軍戰俘約三分之二（計一萬四千七百一十五名）去了台灣；一八○師的戰俘，許多人原本是被解放軍俘虜的國軍，多數去了台灣。

朝鮮戰爭結束後，一八○師回國到安徽城西湖開荒種田，從此一蹶不振。一九六四 年一八○師番號被撤消，一半改編為安徽省軍區獨立第一師，在城西湖的就是這支部隊，一九七六年再改編為浙江省金華軍分區。該師另一半改編為江蘇省軍區獨立第一師，到濱海的就是這支部隊，一九七六年再被改編為浙江省溫州軍分區。一言蔽之，由於在朝鮮的慘敗，一八○師從野戰軍降為地方部隊，再降為軍分區。我終於明白了該部閉口不談其軍史的原因：家醜不外揚。