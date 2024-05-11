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我的結婚證

姚全興

近日整理舊物，看到我和妻子當年的老物件--結婚證（見圖）。那時一九七二年，無產階級文化大革命運動轟轟烈烈，結婚證上少不了政治形勢的烙印。證上面填寫了我和妻子的名字、性別和年齡，以及批准日期「一九七二年二月十日」，說明「自願結婚，經審查合於中華人民共和國婚姻法關於結婚的規定，發給此證」。蓋章單位是「上海市虹口區橫濱橋街道革命委員會」。

證上政治形勢烙印中最為醒目的，是「毛主席語錄」：「千萬不要忘記階級鬥爭。備戰、備荒、為人民。我們作計畫、辦事、想問題，都要從我國有六億人口這一點出發，千萬不要忘記這一點。」

「這一點」，我記憶猶新，絕不會忘記，因為我和妻子拿到這結婚證很不容易。

文革前夕我讀大學時義憤填膺，寫了抨擊姚文元關於歷史劇「海瑞罷官」的文章，發表在光明日報上。於是在劫難逃，運動後期秋後算帳，可能押送邊地勞動改造，我就離開學校，到街道辦事處要求工作。

後來去了一家化學纖維廠，在毒氣彌漫中做了十二年打包工。期間老師傅同情我，給我介紹鄰居女青年阿惠。我的政治問題，是我的心病，不敢交女朋友。但後來通過接觸了解，還是終成眷屬，一起去辦了結婚證，想不到現在已經金婚五十多年了。

所以，這個結婚證我很重視，它是我在那個艱難時代曲折人生的一個重要見證。

華人

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