突如其來的問題，讓我陷入迷惑後又沉思了許久，在動盪的世界中，遊蕩了大半輩子，故鄉在哪裡？這不是一個快問快答的問題。

由於清朝不得在鄉任官的制度，高祖出仕福建龍岩州任知州多年，抵禦太平天國和英法海軍騷擾有功。退休回籍於四川奉節，購地、置產、修主墳、興學校，並與「白帝城」詩僧「瘦竹和尚」吟詩對飲，留有紀念詩碑一面迄今，但其他祖產均已沉入一七五公尺深的三峽大壩水庫中。那是我所知的第一個故鄉。

祖父時代清朝已廢科舉，順江而下到武漢 進入「法政學堂」，畢業後出任福建、湖北七縣市首長。直到抗戰軍興，投入武漢軍區出任軍法處長，在武昌市區建有相當的祖宅，然毀於日軍的轟炸。那是我第二個故鄉，抗戰勝利後隨父親定居上海。

按西洋人的說法，在哪裡出生的就是哪兒的人，那就簡單了，我出生在上海四川北路的「虹口醫院」，所以就是上海人。上海就是我的第三故鄉？其實不然，雖然在兒提時代，奶媽帶我到附近的「虹口公園」草地曬太陽有那麼一點印象，剩下就是搭火車到廣州逃難的情景了。

外祖父是浙江慈谿人，日本士官學校第一期畢業，辛亥革命時曾擔任滬軍旅長，就從此立足上海。後來在北平總統府任總務處長，國父孫中山先生逝世，奉安大典時擔任總指揮。回到上海在江蘇省擔任財政廳長，定居虹口，父親在虹口同濟大學醫學院畢業後，在省立醫院當院長，結識母親成婚後，我就誕生成為上海人。

二○○○年我的尋根之旅，回到故居已有七家人占住，破舊不堪。幸好其中有舅舅一家，若干年後改建體育場時拆除，新建大樓分得二層至今。

隨政府遷台，暫居台北金華街，距學校女師附小和南門市場相對很近。隨後三十年我完成了學業、服役、成家立業都在台北，說這是我第四故鄉，絕對是合情合理的。

前些日子小學同學團聚，掐指一算居然有七十年的交情，大呼不可思議。同樣一起打籃球、打彈子的中學同學，大談當年征服觀音山「硬漢嶺」和騎腳踏車直殺石門水庫的壯舉。到了大學穿西裝打領帶、唱西洋歌曲、交女朋友、參加舞會，真的以為可以「由你玩四年」，畢業服兵役收集當兵時的光頭照片，作為取笑消遣對方的工具，建立革命感情的同時，由男孩變成了男子漢。

出國求學、就業 成家、職場打拚、生兒育女、購置家產、奉養雙親，每個人的生活在不同環境，人生規畫都會有所不同，但是對滋養他們長大的故鄉，永難忘懷。

人到中年職任高管，奉派出任海外主管。走馬上任發現定居和出差壓根是兩回事，全家移民可真是離鄉背井。早九晚五的例行工作，偶爾作長短途的出差，漸漸成為常態。台北的夜生活自然地停止，中午的便餐邀約就是最正常的應酬，加送上兩張球賽票，那就稱兄道弟了。

直到美國製造業出走外包，業務日漸衰落，也是到了功成身退的時光。回想女兒來美進幼兒園，不正是我從上海到台北的辰光相若嗎？眼見她完成了中小學的學業和無數的課外活動，揮著手離開家進了大學，才發現心中的小棉襖已經長大了，會飛了！

空巢期的二老並不孤單，來到加州 近四十年，也可以算是我的第五個故鄉了。建立的朋友圈都在開車半小時的距離，女兒大學畢業在離家十分鐘的地方找到工作，認識對象結了婚買了房，接上打工還貸的標準奮鬥方程式。

二老在無後顧之憂的環境下，到處走走看看，隨時吃吃喝喝，不亦樂乎！

再問我故鄉何在？我會說：處處無家處處家，猶如窗外路邊的加州州花罌粟，這種金黃色亮麗的小花，丟到哪兒就在哪兒開花。