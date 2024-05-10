織網細緻、載物容量僅巴掌大小的「懷廷與戴維斯」網眼錢包。

網眼錢包（mesh purse）的歷史，實際上可以追溯到歐洲中世紀，靈感來自騎士防身護體的鐵網冑甲，古代工匠可以耗費兩三年的時間，手打二十五萬個鐵環並將其編串、鉚接，「織」成一件既柔軟又堅硬的鐵甲。

同樣的技術，套用在製作一個巴掌大的錢包上，則需耗費數周時間完成，在十八世紀就已有人想到要這麼玩，雖是滿滿的貴族情調，卻有發展成「小資」的潛質。

跟手工打造金鍊的程序類似，且需比鏈條更複雜地四面環扣、編織成一面網，在沒有發明出機器代勞以前，網眼錢包只能是手工敲製，所用的材料非金即銀，花錢訂製者也是非富即貴。

古早的歐洲富人想到要用金屬做錢包，不外乎是希望抵抗一般布料錢包用久易褪色破損的缺點，減少金錢與貴重物品就此不保的意外。然而，真金白銀製造的錢包造價過於高昂貴重，整個連包帶錢直接被偷扒搶劫，也不是不可能。它既不能太過張揚，卻又要在外觀考量到身分和品味的同時，具備一定程度的實用價值。

網眼錢包真正紅火地流行起來，是到了一九○○年代，代工興盛，錢包廠商將部件分包給代工者在家組裝，以交貨現付的方式來完成。常用且流行的金屬面料是鎳銀、炮銅（鑄青銅）以及紋銀，這些材料中，諸如鎳銀和紋銀都擁有不鏽、或即使日久變色仍易於清理還原的特性。銀光閃閃卻非純銀製的取巧，可容在尺寸上大方些，不再是藏著掖著的低調奢華，而一改醒目招搖地拎在手上，加上高貴不貴的價格，才有可能憑靠中產階級一窩蜂的追捧來左右流行趨勢。

十六歲的美國青年查爾斯·懷廷（Charles Whiting），一八八○年受雇於麻省珠寶商戴維斯，時薪九美分。在該公司效力了十二年後，有天老闆一聲令下，要懷挺設計個錢包出來瞧瞧，懷廷以手工編結鐵環的方式，打造出一款非常可愛的錢包來，一鳴驚人，晉升經理，這錢包後來也成了該公司的招牌款。四年後懷廷更成為合夥人，公司更名「懷廷與戴維斯」（Whiting and Davis Company）。

一九一二年，史上第一台金屬環車床機器發明問世，讓編織金屬環得以自動化，效率翻倍，「懷廷與戴維斯」搶得先機，買下了專利權，繼而將網眼錢包的設計與生產推向新里程。此後是量產加上花樣不斷推陳出新的系列產品設計，在尚無「奢侈品牌」與「名牌包」的概念之前，網眼錢包起碼率先引領了三個世代的時尚潮流。

設計稀有且不再生產的古早款「懷廷與戴維斯」錢包與提袋，現今都是美國骨董市場內的嬌客，品相完美無損者難覓價昂，稍有小損瑕不掩瑜，依舊搶手。影星妮可基嫚與歌后Lady Gaga 都曾拎著骨董款的懷廷與戴維斯網眼錢袋走紅毯，被視作是有意避免跟同行「撞包」的選擇，它可謂代表了一個時代的「名牌」，卻與我們現今所認識的「名牌包」大相逕庭。

在全球經濟大蕭條 之前，一張二元美鈔即被視為大面值鈔票的時代，女用錢包裡多半裝的只有幾個硬幣，也許還會加上戲院門票、手帕、粉盒和口紅，以及一把門匙。網眼錢包作為「珠寶」的裝飾概念，跟美國女性曾經長久以來並不需要攜帶「鉅款」出門有直接的關聯。

尺寸從小至手掌的零錢包，到大至巴掌大的提袋款，它們既華麗、又脆弱，雖是金屬材質，卻沒有想像的堅固耐用。去問現年七、八十歲左右的美國老太太，她們當年都曾經擁有過幾個網眼錢包，裡面有時就放一條手絹，使之提著不致看上去太單薄；迷你型的零錢包，則在鏈條提帶上配上夾子，便可將之別在腰間任其垂下作為飾物，跟男士跳起慢舞時隨之晃動。說白了，這錢包的「主旋律」，就是設計給女人帶出門裝模作樣的一款漂亮道具。

「懷廷與戴維斯」在美國已屬百年企業，早先專為製造錢包的金屬環車床機器所生之面料，延伸至工業材料的製作，金屬網簾與絲網面料廣用於建築裝潢、體育器材，乃至工業防護設備等。在時尚領域，該公司仍繼續發揚金屬網格所延伸出的各種珠寶首飾與錢包設計，新品也一貫承襲使用舊有材料展現復古風格。

名稱從「（零）錢包」到「手袋」乃至「提包」，女人的隨身「包包」隨著社會地位在不斷進化，尺寸不僅越加龐大，材質和功能也隨之豐富多元。「名牌包」以品牌概念占領市場，成為展現女性財力與品味的識別物，與珠寶首飾的裝飾功能分道揚鑣，網眼錢包因為拘泥於尺寸和設計方面的限制而風光不再，至今只能停留在懷舊的骨董列車上，作為昔日傳奇並偶被時尚圈想起和利用。