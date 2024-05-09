上世紀七○年代，香港 經濟開始起飛。事實上，當時普通市民的生活距離富裕還十分遙遠，一般工人的月薪不過數百元而已，很多不務正業的人形成了治安問題。那時候出現了所謂「箍頸黨」，到處胡作非為，令人談虎色變。據說那些箍頸黨徒把鐵條箍在手臂上，從身後箍住受害人的頸部，令人無法呼吸而任由魚肉。

我在香港生活不過五年，卻有過三次被打劫的經歷，幸而沒有被箍頸。

一九七一年九月我初到香港，一切都是那麼新鮮。年底時候，我和一位朋友去深水埗李鄭屋邨探望我的二嬸母，李鄭屋邨是徙置區，窮人住的地方。時近傍晚，我們走在東沙島街，毫無防範意識的我們，突然間被一群十餘歲的小混混包圍住，有的拿著刀子，有的拿著棍棒。我們是人生第一次遇到這樣的場面，驚愕不已。

為首的少年向我們大喊：「打劫，留下買路錢！」剛來香港沒多久的我們哪有什麼錢。反抗嗎？沒有把握，所謂「雙拳難敵四手，好漢只怕人多」。我把手上戴著的一枚天梭表（那還是我在香港工作後，第一次發薪買的，人生第一個手表）脫下來給了他，說一聲：「對不起，初來乍到，真的沒有錢，放我們一馬吧！」沒想到，他們就一哄而散了。我們算是破財擋災，只是感嘆這些小孩有什麼不好學，要學做強盜？聽說香港地龍蛇混雜，山頭林立，莫非這些小孩就是萌芽？

第二次遇劫是在七二年，這一次的受害人不是我自己，而是我當時的朋友，後來的太太，事情發生在我住的地方。我那時候住在油麻地廣東道，位於西貢街口，我住在四樓，上落樓梯在西貢街。我的未來太太當時還是一位小姑娘，她有空就喜歡到我們這裡坐坐，幾個朋友聊聊天。

這一天她又是一個人上樓，冷不防一個瘦瘦的傢伙跟著她上了樓梯。瘦子拿出一把刀子架在她的脖子上，「拿錢出來，快！」瘦子說。小姑娘無可奈何，拿出了身上僅有的三十塊錢給了他。瘦子還盯著她脖子上的項鍊，她說：「假的，你要就拿去吧。」沒想到瘦子卻轉頭下樓去了。小姑娘向他喊道：「老友！」瘦子回頭問：「什麼事？」小姑娘說：「沒什麼，就是看看你。」瘦子急急忙忙就走了。

小姑娘才大聲喊：「打劫呀！」我和另一個朋友在四樓，出事的地方在二樓樓梯上，我們趕緊衝下去，賊人早就不知去向了。小姑娘罵我們：「我被人打劫，你們也不來救我。」我們說：「我們怎麼知道？還以為你在和朋友說話呢，你也太冷靜了。」

第三次發生在中環，已經是七五年臨近聖誕前的幾天了，小姑娘已經成為我的太太，我們正為她的移民 美國在中環購物。新婚燕爾，又面臨分隔萬水千山，我們的心情都有難言的痛楚。走著走著，太太不知何故發脾氣，一個人走開了，我手上拿著兩袋剛買的她到美國用的物品，追不上她，有點呆若木雞了。

周末中環的傍晚頗為清靜，我站在皇后大道中，正在為她擔心，又不敢走開，怕她回頭找不到我。正在徬徨無措之時，忽然間兩個人出現在我身邊，一個高瘦，一個矮胖，一前一後把我夾在中間。「幹什麼？」我問。「沒什麼，」那個高個子說：「想找你幫幫忙。」「幫什麼忙？」「你知道的。」他說，並沒有咄咄逼人，好像他十拿九穩，已經吃定了我。

正在僵持之際，一個短小精幹的女子不知從何處衝了過來，邊走邊喊：「什麼事？拿身分證出來！」兩個賊人好像大吃一驚，大概以為遇上了雜差。我看到來的正是我那位走失了的怒氣沖沖的太太，心裡暗暗叫苦，生怕她會受到傷害。情急之下，大叫：「打劫呀，走啦！」想不到落荒而逃的是兩個賊人。這兩個傢伙要不是新手，就一定是笨賊，遇上我這位天不怕、地不怕而又智勇雙全的太太，算他們今天不走運了。

人道是：「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。」我這位太太看到丈夫有難，絕對會以命相搏，死生在所不惜。 驚險之餘，我兩夫妻又言歸於好，相擁著回家去了。