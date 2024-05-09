平生不能磨滅的記憶(下)

接著，舒先生的不幸接二連三。

原來舒群先生一生命運多舛。一九一三年他出生在阿城一個貧民家庭，因家窮困，念小學、中學時即曾幾次輟學。九一八事變後即投身抗日活動，加入了地下黨。因日偽追捕逃到青島，又因叛徒告密，被捕入獄，在獄中卻寫出「沒有祖國的孩子」，因身分沒有暴露，終被釋放出獄。

釋放出獄本是一件幸事，但卻像惡夢一般纏繞舒群先生一生。不知是哪裡來的邏輯，或許是漢武帝以來留下的文化傳統：從敵方監獄 釋放出來的人，即是叛徒。延安整風時，舒群就是這樣被誣陷為有叛變行為，隔離審查，折磨得曾一度自殺。

一九五五年批判「丁陳反黨集團」，舒群又被牽連打成反黨小集團成員，一九五八年又被錯誤處理，開除黨籍，一九六二年雖得第二次平反，但一九六三年又被戴上反黨帽子。及至文革更變本加厲，劫難重重，幾次被抄家，幾次被批鬥打傷，列為群眾專政對象，每天打掃廁所，後又被遣送農村勞動改造。

他的作品亦遭到厄運。他最痛心的是赴朝後寫出的「第三戰役」長篇原稿在抄家中丟失，一些珍貴的書信、資料亦失而不見。長篇小說「這一代人」，原擬同「三紅一創」（「紅旗譜」、「紅日」、「紅岩」、「創業史」）一併隆重推出，大量出版，以供青少年閱讀，結果卻印刷數量很少，其他作品更難以出版或發表。

但舒群先生卻從來沒有喪失對文學的信念，即使在下放農村勞動的艱苦中，勞動之餘，還研究中國古典文學，撰寫出「中國話本書目」，整理「中國雜技史料」等等。

舒群先生的不幸遭遇，對我是一個重大打擊，我深為先生的遭遇悲傷，也更使我陷入黑暗和迷茫之中。想不到我這個微不足道的的小人物的命運，竟能與舒群先生的命運連在一起。我的文學夢雖然幾近破滅，可先生給我的關愛和溫暖的美好記憶，卻深深藏在我的心底，是我今生的珍貴寶藏。

但舒群先生卓越的人生以及作品是磨滅不了的。二十年恍如隔世，當我再從報刊上見到舒先生的消息，是他新創作的小說「少年chen女」，榮獲了一九八一年全國優秀短篇小說獎，讓我喜不自勝。

舒先生一九七八年即得到徹底平反，舉家遷回北京，任全國作協理事、顧問，大型文學期刊「中國」主編。

在舒先生全身心投入文學創作，要把耽誤的時間追回來的時候，終因一生備受政治迫害，積鬱成疾，於一九八九年八月不幸病逝，令人唏噓。

二○一三年九月二十日，中國作家協會在北京隆重舉行「舒群百年誕辰紀念會」，同時舉行「舒群全集」出版座談會。聞此消息，我想在天之靈的舒群先生，定會感到欣慰。

由此，我又不禁想起舒先生的一句名言：「在生時，作品以作家的命運而命運，而在死後，作家卻以作品的命運為命運，或各有各的命運。後人鐵面，歷史無私。」誠哉斯言。

舒群先生安葬於北京福田公墓。我於一九九二年五月去北京，得以到福田公墓，拜謁了舒先生之墓，為先生墓前獻上一束鮮花，聊表我對先生終生不能磨滅的崇敬和懷念。(下)