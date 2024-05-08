兒時記憶裡，草子糕是曾經的最愛。那時小城的糖酒食品商店裡，蛋糕類點心只有兩種款式，一種稱作蛋糕，裡外皆為淡黃色，長方形狀，吃起來軟綿綿的，口感比棉花糖稍硬一些，價格偏貴。另一種就是草子糕，外層烤成棕紅色，裡面則為蛋黃色，小圓餅形狀，酥軟香甜，吃起來軟硬適中，相對也便宜。

草子糕的包裝很簡單，淡黃色的方形紙張，上面碼上幾層糕點，四面依次摺疊，摺疊處覆蓋一張印有草子糕字樣的正方形紅色花紋紙，擺成菱形，用草繩十字形繫牢。那個年代只有逢年過節或有訪客，才會買一包草子糕解饞。

那種黃色蛋糕因為偏貴，一般親朋都不會買，每次去商店，總會對著黃色方塊蛋糕咽幾次口水。後來，爸爸終於買了一包，一嘗，如同嚼一團偏硬的棉花，與草子糕相比，味道口感天下地上，從此不再對此垂涎。

八○年代以後，市場開放，也曾嘗試多種蛋糕，但終究還是對草子糕情有獨鍾。

後來定居北美，在浩繁的蛋糕品種裡，尋找過草子糕的味道和口感。品來品去，只有磅蛋糕（Pound Cake）有些微相似，但過於甜膩，每吃一次，必佐以苦咖啡 方可中和。為此自己減少糖量烤磅蛋糕，吃膩了，也未曾找到草子糕的味道。後來又嘗試過戚風蛋糕，也稍嫌軟糯，少了草子糕的軟硬適度。

總之，任何一款蛋糕，口感、味道、軟硬，或多或少總是欠了那麼一點。其間多次回國，在多不勝數的蛋糕店裡，未曾再見過草子糕。草子糕神祕消失了。去年秋天，疫情 阻隔四年後，再一次回到故鄉。第三天一大早，便迫不及待地走進古城，古城依舊在沉睡，街道安靜，只有幾位環衛工人在清掃垃圾。從南北大街右轉走進泰山廟巷，信步閒逛，穿過泰山廟舞台，再一左轉，即刻看到街角一方醒目的布簾招牌，上面大大地寫著「草子糕」三字。驚喜之餘，追著招牌走到店鋪前，店門緊閉，十一點才開門，彼時不到八點，遂失望而歸。

過了幾天的一個午後，特意走到草子糕店，正在營業中，站在一旁，注視著一位女士包草子糕（見圖）。熟悉的淡黃色紙張，熟悉的包裝手法，霎那間，歲月倒流，記憶裡的草子糕店鋪與眼前場景重疊，恍惚間竟然忘記此時何時。當即買了一包，拎著草繩袋子，一路走回家。

一回家，便迫不及待嘗了一個。有些硬，有些粗糙，味道也不似記憶裡的那般好吃。小妹好奇為何要買這種糕點，我說這是草子糕，大姊小時候最愛吃的。過了幾天，小妹買回來一包草子糕，口感味道俱佳。納悶之餘上網一查，草子糕應為槽子糕，因為是放在一個槽子樣的模具裡烤製。或許是故鄉方言的緣故，將錯就錯一直錯了下來。

草子糕又名雞蛋 糕，妹妹買的應是新式草子糕。我在古城買的為老式草子糕，應該就是我們小時候吃過的，少油少糖少雞蛋，故而偏硬。新式草子糕多油多糖多雞蛋，味道口感自然美味酥軟。

赫然明瞭，這麼多年以來，心心念念的草子糕，它的味道從未改變，而那留在舌尖的美味體驗，經年的記憶沉澱之後，成為草子糕無法複製的靈魂。只是自從吃過新式草子糕後，以後回憶起草子糕來，恐怕便是另一番滋味了。