一次難忘的黃山行(下)

我送學生去茶林場的任務完成之後，就和一起來的另一位同學商量著去黃山玩。儘管我們知道可能遭到領導的批評，但覺得不能錯過這樣的機會，於是決定還是上黃山。當天，我們從山前出發，向玉屏峰進發，一路上，我們沒有看到任何其他的遊客。這在今天看來，簡直是不可思議的，但在那特殊時期，這就是鐵的現實。我對同去的同學開玩笑地說，今天黃山只屬於我們兩個人的。

當我們到達第一天的目的地玉屏樓賓館時，才總算發現登山的還有另外三個人。爬黃山，玉屏樓是必經之地，也就是說，當日爬山的，總共只有我們五個人。文化大革命擾亂了一切正常的生活娛樂，極其稀疏的遊客正是它帶來的惡劣後果。今日黃山縱有數家賓館，仍然是一床難求，而當時偌大一家玉屏樓，還是在旅遊旺季八月份，只接待了我們五人。這種事，只有在那個特殊年代才會發生。

夜宿玉屏樓翌日，我們穿過蓮花峰，然後繼續爬山，到達第二天的目的地北海賓館，賓客仍只有我們五人。到達北海賓館後，天降大雨，我們慶幸自己在大雨前趕到賓館。

晚上，正欲睡覺，突然有人敲門，開門一看，是賓館工作人員，只聽他說：「今晚下大雨，明天天氣預報放晴，會有雲海。清晨早點起來，看雲海日出，這樣的機會一年中不是很多的。」我們趕緊謝過他。這也是在那個特殊時期才有的暖心的提醒，今日的旅館職員，是不會敲門來提醒你早起看雲海日出的。

翌日清晨，我們五點不到就起來了，走到賓館平台上一看，果然已是一片雲海，等了片刻，只見一輪紅日，從雲海上，從山巔中，冉冉升起，一切都是那麼美妙，我和同伴都發出驚嘆聲。雖然這是發生在五十多年前，仍記憶猶新，至今想來，也是我一生中看到的最美妙的雲海和日出。在文革以後，我又上過黃山，但看到的與那天那幕美妙的景色，根本無法相比。

在返回上海的路上，我的思緒仍停留在雲海日出中，美妙的畫面一張張在眼前飄蕩。突然，車停了下來，司機說要檢查一下車輪。我向四周眺望，看到有幾位知青，正汗流浹背地在茶樹從中幹活。這把我的思路一下拽回到現實：那幾個輕輕啜泣的女生，那個對我抱怨的男生，他們現在大概都在茶樹叢中幹活，恐怕沒有心思像我一樣去欣賞回味黃山美麗的景色吧。回到上海，對他們來說，肯定是比待在黃山有更多的吸引力。

但是我，又能為他們做什麼呢，答案是什麼也做不了。而且，再過幾個月，我也會面臨著像他們一樣的命運。我又能為自己做什麼呢，答案同樣是否定的。想著想著，滔滔雲海，燦爛日出的美妙景象在我眼前漸漸褪去，團團迷霧，朵朵烏雲向我心頭漸漸湧來……。