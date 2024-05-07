一次難忘的黃山行(上)

黃山是中國人都熟悉的名山，古時就有「五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳」的詩句。我去黃山，也不只一次。當今，各種媒體上有關黃山的遊記、照片，更是不勝其數，所以，黃山行似乎是沒什麼可寫的了。然而，我的第一次黃山行，卻一直在我腦海中盤旋，揮之不去，這確實是一次印象深刻、極其難忘的行程，它發生在五十多年前特殊的文革時期。在此次旅行中，我不僅看到了一年中極其難看到的絢爛黃山雲海日出，更重要的，是感受到了那個瘋狂年代留在黃山上的印記，和留在那一代年輕人心靈裡的傷痕。

一九六八年，因中國的文化大革命，積壓了三年的中學「老三屆」（六六、六七、六八屆）畢業生，面臨著分配的問題。於是，所謂「四個面向」（面向農村，面向邊疆，面向工礦，面向基層）的分配開始了，首當其衝的是六六屆畢業生。我當時是六八屆畢業生，尚未面臨分配，由於某種原因，被抽調到上海虹口區的畢業生辦公室工作。彼時，有一部分畢業生被分配去安徽黃山茶林場，區裡要派人送他們去，我有幸被選中。就這樣，我開始了第一次黃山之行，也是我人生中的第一次遠行。

那時去黃山是先乘火車再搭汽車。清晨，去黃山的學生陸續來到火車站，登上火車，家長們也紛紛前來送行。開始，車廂內外說說笑笑，氣氛十分熱烈，我擠在學生中間被這氣氛所感染，也很愉悅。可是，當火車一聲汽笛，即將啟程時，我注意到，車廂裡似乎起了變化，說笑的氣氛不見了，起而代之的是沉默。

隨著火車駛離站台，車廂裡的氣氛變得更為靜寂和嚴肅。突然，有一位女生輕輕啜泣起來，她的行為似乎有傳染性，另有幾位女生也跟著啜泣起來，有的甚至哭出了聲。我注意到，好幾位男生也是熱淚盈眶。

此時，我才領悟到，這些學生已經感到，這次遠行並非短暫的分手，而是自出生以來和爸媽最長久的別離，什麼時候再見到爸爸媽媽，可能是一年以後或更長。隨著這些哭聲，我的心情也變得沉重、悲涼起來，因為，不久以後的我，也會面臨同樣的處境。

火車到達黃山附近後，我們搭乘汽車前往黃山茶林場。汽車破舊，道路崎嶇，一路顛簸了兩個多小時後，總算到達了目的地。當分配學生到不同的生產隊後，我也跟隨一部分學生，來到地勢高聳的一個生產隊過夜。黃山茶林場離黃山風景區尚有一段距離，而這個生產隊，因為位置較高，可以看到一部分風景區。

翌日清晨，我一早就起來，走出宿舍，向風景區方向看去，果然看到山勢起伏，十分優美。這時，有一位學生也走出宿舍，我隨口對他說：「風景好美啊！」聽他沒有應聲，我又再說道：「我好羨慕你們啊，每天都可以看到這樣的美景。」此時，他轉過頭來，以不屑一顧的語氣說：「什麼美景，我一天就看厭了。你喜歡，你可以和我換換啊，你待這裡，我回上海怎麼樣？」

此時，我才意識到，這隨口的一句話，無意中傷害了他。我和他，處於不同的境地，我是護送他們到黃山，馬上就可回上海的；而他是要被要求扎根農村，留在這兒過一輩子的，他是非常不情願待在這裡的。是啊，作為上海人，待在上海才是最好的選擇，到這個整日和茶樹打交道的茶林場來，又有什麼出息呢；和風景區這麼近也改變不了整天幹農活的現狀。我頓時沉默了，不知道怎樣回答他，心情一下變得抑鬱和沉悶。