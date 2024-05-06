媽媽皮膚過敏，所以不太吃魚，但是她的一手好廚藝可以燒出可口的魚料理，像紅燒黃魚就是一道非常受人喜歡的好菜，尤其再加上一些豆腐燜燒一會兒，那些入味的豆腐也成了一道好菜。由於火候夠，就是魚滷子都很好吃。

記得小時候看到隔壁的張奶奶，因為是北方人，我看她常常剝一塊饅頭沾著盤子上的魚滷子吃，吃到最後用饅頭把盤底都「吃乾抹淨」才過癮，我永遠記得那時在她臉上幸福快樂的眼神。後來我也學著這麼做，還真的覺得挺好吃的，尤其是媽媽燒的魚，因為很入味更好吃，真不知道吃魚會帶來這麼大的滿足感！

我從小在媽媽身邊做「小幫手」，所以也學會了她的烹調手藝。媽媽說：這道菜首重食材的挑選，在外觀上除了要仔細看身上的黃色不能太黃，以防是染色的之外，更要仔細看，在魚的牙齒附近的嘴唇要帶一點紅色，就像塗上了口紅一樣，這才是真黃魚。說也奇怪，我用媽媽的這個辨識原則去買魚，果然燒好後就是肉質鮮嫩美味的「紅燒黃魚」，屢試不爽。

爸媽老年時住在淡水潤福養老院 ，家中雖有兩個外勞照顧，但是我家七姊妹都會排好班，輪流回家來陪伴照顧她們。即便是有五個住在國外，大家都會協調好，讓爸媽覺得孩子都好像在他們身邊。

爸媽最疼的小七妹妹，因以前在美國是老師，只有寒暑假才能回來照顧爸媽，由於在士林娘家還有一戶房子，有時妹妹們回台就住在那邊。每天早上一大早七點鐘，小七妹妹都會帶著她的小兒子去菜市場，採買媽媽愛吃的菜，再匆匆搭車去淡水陪爸媽。

我記得那一年爸爸已走了，有一天我也去看媽媽，看到小七妹妹買了媽媽愛吃的黃魚，媽媽很高興。可是中午開飯時，媽媽很開心地第一筷子就伸向了那盤黃魚豆腐，因為她已有好一陣子沒吃到黃魚了。沒想到媽媽嘗了一口，放下了筷子，用她略帶南京腔的聲音說：「假的！」小七妹妹有點難過，但是她沒注意要買「塗了口紅的黃魚」，讓媽媽失望了。

從此以後，我到菜市場的魚販那裡，總會對黃魚多瞧一眼，如果看到有「塗了口紅的黃魚」，我總想起媽媽想吃黃魚的模樣。而且我有一股衝動，想做條「紅燒黃魚豆腐」給媽媽送過去，但是這個已成了夢境，因為她老人家上天了，我再也沒有機會告訴她：「媽媽，這是你愛吃的黃魚，牠有塗口紅噢！」