出了家門，穿過一條車水馬龍的大馬路，不遠處有個國營露天菜場，路邊蔬菜、禽肉、水產、豆製品攤比鄰而立，每天清晨六點開攤，黃昏時分收攤，風雨無阻。

我的房間面向大馬路，一早拉開窗簾，只見拎著菜籃的男女老少腳步匆匆走過窗下，不少人必須趕在上班前，把菜買回家。上海的早晨忙忙碌碌，生煤爐、燒早飯、買菜、上班、上學，最朝氣蓬勃的是菜場，人頭簇擁，人聲鼎沸。

星期天早上，童年的我偶爾尾隨保母去買菜。營業員多半穿打補丁的舊衣裳，戴著袖套，扎著圍裙，顧客也穿得馬虎。蔬菜水靈靈沾著泥巴、禽肉油膩膩、海產濕漉漉，穿好衣裳去菜場就糟蹋了。

國營菜場不討價還價，買家賣家哇啦哇啦一問一答：「儂要啥？」「一斤菠菜、兩隻青椒、三根茭白。」營業員麻利地把菜倒入顧客菜籃，一邊報價：「菠菜五分、青椒七分、茭白一角二。」話音剛落，雙方異口同聲：「兩角四。」行動緩慢的小腳老太太算帳也算得飛快精準。初學加減法的我，不由自主加入「心算競賽」，至今尚可的心算能力是在菜場練下的童子功。

從十歲開始，變得每天去菜場了，因妹妹上的幼兒園在菜場旁邊的舊教堂裡，不放心她獨自過大馬路，早上媽媽送，下午由我接。幼兒園離家才一兩百米，妹妹和我卻可以走幾十分鐘。下午的菜場在柔和的陽光裡多了一份慵懶，我倆篤篤定定在各攤位前看個仔細。

賣肉師傅的刀又大又寬，刀背較厚像斧頭，手起刀落，一塊塊排骨躺在了砧板上；一大塊肉，貼著肉皮下刀，一手握刀，一手拉皮，肉皮一整塊褪下來。更神奇的是，當時不少人只買三五兩肉，師傅一刀下去，份量正正好好。

經過腥濕的水產攤，止步注目畫鳝絲的阿姨，從桶裡拎起一條黃鳝，細細的竹片在鳝背上一畫，嗖嗖再畫兩下，取出鳝骨，案板上留下的是鳝絲。

街邊油醬店的木櫃台高高的，烏黑油亮，抬頭看師傅用大小不一的長柄勺，從缸裡桶裡舀出豆油、醬油、米醋、黃酒、甜麵酱、芝麻酱，灌到顧客带来的瓶瓶罐罐裡，看得我倆手癢癢，心癢癢。隔壁南貨店內，火腿、鹹肉、蝦米、炒貨乾果的氣味混雜，秤好的瓜子、花生、小胡桃，倒在牛皮紙上，營業員三折兩疊，一個個三角形的紙包碼到了食盤中。

對馬路裁縫店門口的煤爐上燒著鐵熨斗，老裁缝拎起熨斗，含一口水，「噗」一聲噴灑到衣服上，熨斗壓過，冒起白白的蒸汽，熨好的挺括衣服用丫杈挂到高高的竹竿上。戴眼鏡的瘦子出租「連環畫」（帶有繪畫、文字的小人書），連環畫一冊冊掛在牆邊的細繩上，五顏六色的書牆下是聚精會神的小讀者，看一本一分錢。

那兩年（一九六四 年前後），生活相對安定，氣氛較為寬鬆，「自由市場」活躍起來。國營菜場的盡頭，五花八門的小攤一個挨一個。農民腳踏車的後架上掛著菜筐，出售自家種的菜蔬，戴草帽的老伯伯面前是捆住雙腿的兩隻雞，裹著藍布頭巾的老太太守著半籃紅殼雞蛋 ，中年男子的木架子上插滿了彩紙小風車，在風中飛快旋轉。

花店老闆娘坐在矮凳上，用針線串花串，不時糯糯叫一聲：「白蘭花，珠珠花。」挑著兩捆掃帚的老頭跟著吆喝：「蘆花掃帚，一角五一把。」我和妹妹手拉手，東張西望，編蟈蟈籠的、賣金魚的、磨刀的、彈棉花的、修腳踏車的、補鍋的、代寫書信的……，在市井味、煙火氣中，我們認識並了解生活。

突然有人大叫：「響啦！」我倆鬆開手，雙手捂住耳朵，那是炒米花出鍋了。爆米花的師傅被孩子們圍著，那個爆米花神器，百看不厭。小爐子接著風箱，爐子上橫架著筒狀的黑鐵神器，一頭是把手，可以轉動，另一頭是壓力表。師傅把生米倒入神器，擰緊蓋子，坐到小板凳上，一手拉風箱，一手轉動神器，壓力表顯示可以出鍋了，取下神器，用大布袋套住，借助鐵棍打開蓋子，「砰」一聲巨響，爆好的米花蹦入布袋，空氣中瀰漫著米花香。

歲月流逝，露天菜場早已消失，带走了曾經的生活方式和一個時代。但當年菜場姿態萬千、變幻無窮、活色生香的畫面，卻依舊留存在我的記憶裡。