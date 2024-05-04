有一種燈光，雖然不怎麼亮堂，卻照亮了我整個童年，並溫暖了我一生。它就是母親那盞馬蹄燈泛出的昏黃微茫。

馬蹄燈因為燈座像馬蹄而得名，它還有個鋬，可以提著走動，十分方便，又叫提燈。馬蹄燈構造很精妙，它的燈芯藏在圓圓的玻璃罩下，上面連著燈架，下面接著燈座，不管多大的風都吹不滅。那時村裡還沒安裝電燈，到了冬天，呼呼的冷風從空蕩蕩的窗欞灌入房中，平時用的煤油燈一點著便被吹滅了，這時母親便把馬蹄燈拿出來點亮。因為隔著燈罩，馬蹄燈沒有煤油燈那麼亮，照在房裡昏黃昏黃的。

不記得有多少個那樣的夜晚，在昏黃的馬蹄燈光裡，我們匆匆吃完晚飯，隨便洗下臉和腳，便去睡覺了。不過母親有很多事情要做，不能那麼早就睡，她要洗好碗筷把廚房裡收拾乾淨，要把第二天的豬草剁好。聽著母親收拾鍋碗的「喀啦」聲，聽著母親剁豬草時有節奏的「哚哚」聲，我漸漸進入了夢鄉。特別到了年底，母親還要趕夜為我們做新鞋。半夜醒來，迷糊中我聽到了棉線穿透鞋底的「沙沙」聲，昏黃的馬蹄燈光裡，母親還在納鞋底呢。

那段提著馬蹄燈追攆父親的日子，對母親來說，應該是刻骨銘心的。父親年輕時嗜賭，經常躲著母親去賭博。母親後來常說，馬燈不太亮，照不了多遠，周圍黑魆魆的，一個人走夜路心裡真有點害怕，但是為了制止父親賭錢，只有硬著頭皮去了。

儘管母親提著馬蹄燈到處追蹤父親，但終究沒能制止父親輸錢。有一次父親被人出老千，不但輸光了錢，還倒欠了七百多元。上世紀六、七○年代，對一個農村家庭來說，七百多元那是天文數字。當時經常有人來我家討債，弄得原本貧困的日子難以安生。

面對那種窘境，母親沒有一味埋怨責備父親。她養了一條母豬，用牠生仔賣錢來還父親的賭債。養母豬很辛苦，牠很能吃，平時要用很多豬草對付。尤其是母豬生仔時，要好生照顧，不能離人，要不生出的豬仔會被母豬壓死。

母豬生仔大多在深夜，那時母親便把馬蹄燈點亮，掛在豬欄上，自己則在邊上靜候著。豬仔生出一隻，母親便用火鉗輕輕夾了過來，放到母豬乳下，讓牠吃奶。母豬似乎也懂得母親的意思，在昏黃的馬蹄燈光裡，靜躺著生牠的孩子，一邊「哼哼」地叫不停。

那樣的艱難日子著實熬了幾年。好在八○年代初期，國家放開了政策，農村把田地分給各家各戶，農民的積極性充分調動起來了。靠著一邊勤勞耕作，一邊養母豬賣豬仔，母親硬是把父親的賭債一點一點都還清了。更為高興是，有了那次慘痛教訓，父親徹底戒賭了。

還清賭債後，我家的日子也愈來愈好。母親雖然還是經常趕夜幹活，但村裡通了電，家家戶戶照上了雪亮的電燈，很少再用馬蹄燈照明。這麼多年了，每每想到那段艱難的歲月，馬蹄燈光裡母親的模糊身影，便清晰的浮在我的腦海中。

那個年頭生活雖然清苦，但馬蹄燈也留給我了一些美好的記憶。

記得把田地分給各家各戶的第二年，家家都有了餘糧，人人臉上洋溢著幸福的笑容。那年春節，村裡像往年一樣，要鬧花燈，生活好了，鬧花燈的勁頭自然特別大。天剛暗下，為首的提著一盞馬蹄燈，帶著隊伍走村串戶去鬧花燈。全村的人都趕著鬧花燈的隊伍，既是看燈，更是去湊份熱鬧的喜慶。鬧花燈的高潮是謝彩，就是唱些吉利的話祝福東家，碰到會唱的東家，還會回謝，那樣你來我往，把花燈推向一個個高潮。

有一年村裡的花燈非常精采，有船燈、馬燈、龍燈以及買雜貨、四盤花、八仙過海等等。花燈到我家了，母親很是熱情，泡了熱茶、端了很多果子點心招待鬧花燈和看燈的人。鬧花燈的謝彩也特別來勁，為了感謝母親的熱情款待，他們唱道：「鑼鼓打來鬧花花，今夜花燈到你家。自從今夜戲燈起，榮華富貴在你家。」

那晚母親也十分興奮，她即興回了一首：「鑼鼓打來鬧嘻嘻，一盞提燈照萬里。感謝花燈來送福，今年豐收倍數倍。」母親精采的唱詞立即贏得了一片喝采。我覺得那是我家過得最為精采的一個年。

母親回謝的那支唱詞一直記在我的心上，覺得母親真是太有才，她一個農家婦女，既沒有讀書，又沒出遠門，怎能唱出「一盞提燈照萬里」那樣有氣魄的詞句？其實和母親的堅強秉性分不開。當時雖艱難，但母親從不悲觀失望、怨天尤人，而用勤勞與睿智，把日子過得有頭有緒。特別是分到田地後，日子愈過愈好，生活有了盼頭，母親心情自然不同。因而我想，在那艱難的歲月裡，母親心頭一定高懸著一盞明燈，照得前頭無比的亮堂。如今母親已經兩鬢斑白，但身體還算硬朗，她還是那麼的勤勞，整天閒不住。我家的生活也愈來愈好，那盞馬蹄燈早已派不上了用場，但是想到它的那抹微茫，想到那抹微茫裡母親的模糊身影，心頭便漫上無限的溫馨……。