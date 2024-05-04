後來人生歷經風霜奔走各地闖天涯，完全忘了這樁童年舊事。幾十年後回國回訪母校，沒了荷花河，原來的河變成了樓群中間窄窄的一溜兒水泥空地。那荷花、蜻蜓、胡桃大的小鱉群和麻泥骨釘呢？好像牠們從來沒在這個世上存在過。我怔忡了，這裡真的是五中嗎？我腳下此刻站著真的曾經是……或真的曾經有過一條河？

我想起了魯迅筆下的百草園和三味書屋。但那是魯迅小時候的記憶，成年後舊地重遊所見的，難免因孩提時記憶跟成年後見慣大世面的魯迅印象有偏差。但離開五中時我卻已經高中畢業了呀，那時候的記憶跟成年記憶不應該有太多的不同。我迷茫、慚愧，回母校卻找不到當年的痕跡，依稀能喚醒我的，惟有校門前的校史館樓和當年我上過課的五三樓、五四樓。可是那時候那麼寬敞的樓只在我夢裡，現在竟然有些殘敗和逼仄，畢竟，它們也都年逾古稀啦。

沒想到，旋即卻見到了久違的麻泥骨釘，牠喚醒了我當年的所有記憶，鮮活地又讓一切靈動起來。原來在學校左近農貿市場，有個農婦在一個臉盆裡賣麻泥骨釘。呵！沒想到陡然幾十年只如一瞬都復活撲面襲來。此刻的麻泥骨釘眾頭攢動，煞是生機勃勃，但是這魚太小，賣不出什麼價錢。

陪我參觀母校的弟弟馬上全部買下，面對半臉盆小魚，我有點不知所措，善於烹調的弟弟卻道破玄機。他說麻泥骨釘現在是難得的美味，因為牠是本地的野魚，無法養殖，而且不生在大河大湖，只在乾淨的小河小溪裡長，所以，這些年牠非常罕見，可遇不可求。因為這魚野，產量少魚塘不養，到河渠汊子裡尋牠費工且不出活兒，所以很少有人去專門捕，沒人把賣麻泥骨釘當生意做。一問賣魚者，果然不是專業賣魚，而是收拾自家溝渠順手攔截到的。

回到家，弟弟馬上做了一盆麻泥骨釘。由於小，麻泥骨釘柔若無骨，一炸就酥。

那是我最近幾十年吃過的最美味的一頓河鮮。由於我四海為家，在江南也吃過曾被稱作極品的刀魚、鰣魚、鱖魚、鱸魚甚至河豚，也吃過西餐中世界各地的海鮮，和不知名的各路奇葩；但這頓家鄉的麻泥骨釘真真讓我難忘，像是一把鑰匙對上了暗號，打開了我銹跡斑斑的這把心鎖。

走筆至此，福至心靈般地，我陡然理解了為什麼普魯斯特的「追憶似水年華」要以寫瑪德琳蛋糕開頭了……。

雖然麻泥骨釘入不得菜譜、上不得檯面，任何酒席宴飲甚至連農家樂都見不到牠，但牠卻是我的一段童年和一頁青澀記憶。也許跟「社戲」中六一公公的羅漢豆一樣，牠的特殊跟我有種成長的緣分在吧。（下）