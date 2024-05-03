麻泥骨釘是一種小魚，乃蘇魯豫皖四省交界地區特產。這種小魚長不大，但很別緻。牠的樣子像是一條微型的鯉魚或草魚，眉眼麟角都像，就是太小。麻泥骨釘成魚一般約是小拇指粗細，頂大的也只有無名指大，幾乎從沒見超過無名指長度的。

麻泥骨釘有著亮晶晶的小眼睛，渾身有黃或綠色鱗片閃光，很迷人；另有一種滿身土褐色斑，有點豹子頭般的生猛。牠在下雨天的河溝裡很多，有時在河邊用荷葉摟上一兩條，放在罐頭瓶裡，頂多能養活一兩天，準死，因為牠是野魚，天性不慣家養。即使在荷花缸裡牠也不喜歡活，除非這個荷花缸是半截埋地裡，能接地氣的。

我上高一那年，彭城大澇，周圍河湖渠汊皆泛濫，甚至在解放橋西岸奎河沿的馬路上，就能撒網捕到魚。魚太多就便宜，幾乎沒人買，拿個籮筐在馬路邊就能摟兜到魚，傻子才花錢買呢！

那年天也真的邪氣，像漏了似地成天豪雨。那時我在五中讀書，學校中央有條荷花河平時不寬，可是那年漲水，河幾乎延展到了教學樓前台階。操場成了汪洋，荷花河溢出了石壩，釣魚 根本不用魚竿，蹲在教室水邊，手上拿根縫衣服棉線，拴上一根蒜芯瓤當浮標，再找根大頭針彎成魚鉤，全套漁具就齊活啦。

我回家摳了一塊姥姥做饅頭的發麵，往大頭針上一捏，就是現成的魚餌。哈，只要蹲在教室邊用手提線，一會兒一條，羨煞我的同學們。釣麻泥骨釘就像玩魔術，不久就是一罐頭瓶，我那天覺得自己偉大，在班裡被像明星般羨慕。

可惜麻泥骨釘養不活，過兩天全翻白肚皮靜躺在瓶口，讓我無限悵惘。

我不服氣。那年夏天，我在溝汊裡沒釣著黃鱔，卻沿河溝一直摸到了雲龍湖大壩下面。巨壩的閘口像是三門峽，在閘門下面仰望頭上山樣的大閘，聽著凌空幾十米湖水的轟鳴，除了感到自己渺小，還有一種小小年紀突然感到天荒地老般的恐懼，和從未感受過的崇高和陌生感。

沒想到，比我渺小的生物還有--我發現了寶。

那時，被閘口壓抑住的湖水在閘隙噴射，地縫中濺出溪流，我看見了什麼？哈，真是奇蹟：我看見了一群群逆水迎頭而上的麻泥骨釘，牠們奮力前行，不願意被沖進汙濁的河溝，拚命想游回清澈的雲龍湖。麻泥骨釘雖然小，但卻很有力氣，像一根根針或者鐵釘，集體義無反顧逆流前行，很是悲壯。大閘下的水流很急，但麻泥骨釘個子小而且見縫就上，卻也能頂住逆流再次擠進湖裡。但牠們全力抵死前行時，卻沒留意到我的突襲，皆被我一網打盡。

那天，我史無前例地豐收。可惜，雖然我專門舀了湖水，認真想回家養活這些小精靈，牠們次日還是決絕地死了，讓我難過了好些天。如果我不去捕捉牠們，我相信牠們一定會好好地活著，即使不能個個都越過閘隙奔入清澈的湖，哪怕流落到泥溝裡，牠們仍然能活著。而我，以為精心伺候，舀了湖水、買了魚食就是善待牠們了，其實是我害了麻泥骨釘們。

我悄悄地在園子裡挖了個坑，埋了牠們。第二年春天我在那兒種了一叢雞冠子花，那雞冠子花開得又大又紅，紅了整整一個夏天和一個秋天。想起來奇怪：小時候很饞嘴，什麼都吃，烤過知了、燒過螞蚱甚至鳥蛋，可我就是沒有想到過麻泥骨釘可以吃。也許，我是有些內疚：是我害了這群小精靈。