這個自造的架子（見圖），使我想起許多移民 初期往事。

來美後的第三個月，我終於找到工程本行工作。剛搬進唐人街外圍的一個公寓，設備簡陋，浴室欠缺一個架子放雜物。想起岳父洗衣館土庫有剩餘木板，就回去隨意製造一個來應用，它竟然伴著我度過五十九年。

當時我使用岳父的購物信用，聯名購買了幾件簡單家具，分期付款每月三十五元。住的地方租金 很便宜，月租才四十二元，但那一區治安很差，日日提心吊膽，那是新移民的無奈。一九六五年，我開始上班時的周薪是一百三十元，而紐約市地鐵 單程票價是十五分錢，普通一杯咖啡也賣十五分錢。

初抵美國時，我住在岳父的洗衣館。有一天岳父正在處理客人送去洗的衣物，他發現一件睡衣的縫線脫落，叫我拿去用衣車補縫幾針，但我這個工程師從未碰過衣車，只好求妻子幫忙。當時我臉紅了，那是我移民美國上的第一課。

在未找到本行工作前，我先去小鎮的唐人餐館當侍應生兩個月，每周工作六天，住在餐館樓上。第一個休假日前夕，不等我自己乘火車回去，岳父帶同我妻子開車去餐館接我回家。當時我很尷尬而且氣惱，因為不想被妻子看到當工程師的丈夫穿著侍者制服，她說不介意，可是我介意。這樣的心態過了許久才能克服。

我愛這個親手造的小架子，它見證了自己移民初期的艱難歲月。