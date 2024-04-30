一九三九年，抗日中將王勁哉率領國民黨 的一二八師部隊，司令部駐紮峰口鎮時，命令當地的保長，要求各商家在門口掛馬燈照明，方便士兵夜晚行軍通行。夜深人靜的時候，素有「小漢口」之稱的峰口，燈火通明，馬燈在屋簷下，迎風閃爍，那不滅的螢火，照亮千萬名熱血男兒抗日救亡的漆黑之路。八十多歲的父親說，咱家的天盛商行，就掛著這盞燒煤油的馬燈，如那夜空裡的一粒星，明晃晃，匯入了星河的璀璨。

一九四三年正月二十，日軍出動三十架次飛機，對繁華的峰口鎮商業街實施瘋狂的大轟炸，到處一片焦土，屍橫遍野，百姓死傷慘烈，街上有四十多家被炮彈炸亡絕戶。奶奶挺著即將臨盆的大肚子，在女傭的攙扶下，步履蹣跚，逃向鄉下的周灣村，躲避戰火，藏在宗親劉應選家的後院低矮茅棚裡。

農婦白太太幫忙接生，在馬燈的照耀下，四十多歲高齡產婦，在轟隆隆的槍炮聲裡，誕下一名男嬰，就是我的父親，所以，他第一眼，見到馬燈散發出來的光芒，朗朗乾坤下，慈母溫馨的注視。雖然微弱的燈稔子，卻無懼任何風吹雨淋，徹夜照耀兵荒馬亂的一隅，那是溫暖生命和希望的輝光。

六○年代初，全民開荒，幹部下放，接受思想改造，在供銷社當疋頭櫃負責人的父親，被分配到南套閘去圍湖造田。那時期，生產物質嚴重匱乏，全靠人力去拚，沒有塑膠水靴，都是赤腳跳進沼澤裡，用鐵鍬挖土，竹扁擔挑，沉甸甸的，重體力活，累慘人。

洪湖的淤泥裡，遺留著無數尖銳的菱角刺，硬生生地戳進勞工 的腳板，疼痛難忍不說，如不及時清除，隔天會引起發炎灌膿，那愈發舉步維艱。每晚收工，父親便和七、八名勞工，席地圍坐在馬燈旁，掰起腳，借著忽明忽暗的光，用針挑那深扎在肉裡的黑色菱角刺。腳底的皮膚被戳破，第二天再遭汙濁的泥水浸泡，會腐爛，缺少醫藥，就在創傷處撒點食鹽，權且當作消毒。多少個不眠的夜晚，父親在馬燈下，寫著觸及靈魂的深刻的檢討書，向組織坦白交待的悔過書。

每月休息兩天，往往挨到晚上九點才放工，那貧窮的歲月，罕有車馬等交通工具乘坐，為了連夜趕回九十里遠的家，看望全家老小，父親便提著馬燈，和勞工們一起，徒步回峰口鎮。

在嚴冬，地上結冰，異常滑溜，他們便脫掉鞋子，僅穿襪子，艱難地踩在酷冷的凍土上，靠腳板的體溫融化冰面，以免摔跤。沒走幾步，腳底板已濕淋漓，寒徹錐骨。馬燈的火光，在黑魆魆的河堤上踉蹌移動，向家靠攏，那是團圓的火苗，噗嗤噗嗤，把妻兒和勞役征夫的心烘熱、眼照亮，將人間淒苦的漆黑驅散。

七○年代，普通居民家的電燈尚未普及，我放學吃完晚飯，母親點燃這盞馬燈，撥亮，擱在桌子上，我做家庭作業，母親陪同旁邊，織毛衣毛襪。每當遇到難題，我會盯著馬燈思索，透過玻璃罩，凝視棉線的燈芯，火苗躍舞，偶爾發出滋滋的響聲。夏天，蚊蟲被光吸引過來，繞馬燈飛，有的奮不顧身，撲向滾燙的玻璃，劈啪地烤得僵硬。

寫不到作業，又沒空調和電風扇消暑，汗流浹背，母親搖起大蒲扇，替我納涼驅蚊。母親沒讀過幾天書，無法輔導我的功課，但無論多晚，母親都會伴我將當天的作業做完。馬燈的那一抹光明，默默而平凡，照耀我求知之路，在我心裡，是明月的皓光，雋永綿長。

二十一世紀，退休 的馬燈，早賦閒在老屋。弟弟少利春節回去，見到這盞馬燈，非常歡喜這件傳家寶。父親殷切囑托，少利在廣東的江門創辦經營中天照明企業，希望能傳承馬燈的精神，發揚光大。

從此，那盞洪湖的馬燈，擺在弟弟的公司書桌上（見圖），靜靜地，雖然不再被點燃，但它曾經的輝煌，見證的悲辛，蘊含的力量，激勵著後人前行。在我們的心底，撥亮了一盞永不熄滅的馬燈，無論世道如何轉變，面臨怎樣的黯淡迷茫，不怕生活中的風風雨雨，生生不息，為自己和他人，為小家和大家，為這繁華人間的大光明，亮放那一抹光和熱。