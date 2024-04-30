五、六十年前，棉布緊張，我們兄弟姊妹六個，除了大哥大 姊，下面的幾個少有新衣服穿。爺爺帶著叔叔姑姑們，生活在他工作的城市，就老把他們穿過的衣服寄回家，雖說是舊的，可對於我們來講，還算是比較新而時髦的衣服。母親就把它們洗得乾乾淨淨，疊放整齊，分季節給我們穿。

有一次，父親外出開會，到爺爺那兒轉了兩天才回來，帶來幾包糕點，還有一包衣物。翻看時，發現一件白府綢襯衫，半新模樣，該是叔叔穿過的，我撿起來看看，心有所動。母親做主說：「你在外讀中學，這件該給你穿。」我非常高興，馬上穿上試試，嗨，基本合身，略微寬大點點。不妙的是，右胸前衣袋處有一塊墨跡，沒洗掉，呈現出不規則的灰褐色。不管它，總算是一件比較好的衣服。

第二天下午，我步行十多里路回校，星期一早上就穿著白府綢襯衫去教室。那時的山區農村中學，大家都穿著寒酸，打幾個補丁不稀奇，而穿的好一點就引人注目，何況我穿的是白府綢襯衫。

預備鈴一響，我走進教室，幾個好事者就開口了，這個說：「嘿嘿，穿抖啊抖的衣裳，像個地主老財啦。」那個道：「人家胸前的獎章是紅色的、金色的，你怎麼是個灰不溜秋的，是哪裡發的勳章啊。」我面紅耳赤，不知如何回答，幸好上課鈴響了，已站在門旁教化學的俞老師及時走上講台，教室裡頓時安靜下來。

本想穿著白府綢襯衫，能顯擺一下，沒想到幾個同學找出缺陷，當場諷刺，我心裡不舒服，那節課也沒聽好。後來，俞老師叫我回答一個題目，也支支吾吾，沒回答好。下課了，俞老師朝我招招手，我以為他要批評了，就低頭走過去。他拍拍我的肩膀，低聲說：飯後到我房間來一下。

那時老師沒有辦公室，都在房間裡辦公，要叫學生去他房間，一般地說，那可是要接受批評了。在學校裡，我表現歷來很好，這待遇我沒享受過，也怪自己心裡走神，這節課沒上好，被老師抓了典型，硬著頭皮去接受批評吧。

匆匆吃完飯，我到了那排教室宿舍，叫聲「俞老師」。他應答一聲，打開房門，沒講什麼話，微笑著要我解開衣服。他拿著一個小小的玻璃瓶，右手用棉籤蘸了蘸裡面紫紅色的藥水，然後左手拿塊舊毛巾墊在我的襯衫裡面，再把棉籤在墨跡上塗抹塗抹。奇蹟出現了，墨跡沒有啦！他用舊毛巾蘸水擦擦那一塊，只是有點淡黃色的水跡。

「俞老師，我、我……」我感動又驚喜，不知說什麼感謝的話，想想才問，「那個墨跡怎麼會沒了？」「哦，神奇吧！」俞老師故意停一下，像賣關子，「這就是知識的力量，是化學的作用啊。消除衣服上的墨跡，單用肥皂不行，我剛才塗的是高錳酸鉀，起化學反應，以後我們課堂上會講到的。現在去把衣服洗洗，這時候打上肥皂洗洗就乾淨了。」我回到學生宿舍，拿把衣服洗乾淨。後來專門穿起來，在那幾個嘲笑過我的同學面前轉悠，他們也驚訝極了，我就及時講俞老師的話。從此以後，包括我自己在內，許多同學對化學有興趣，成績自然也提高了。

高中畢業後，去母校幾次，也都看望過俞老師，他記性很好，離我們高中畢業快五十年了，他見了面竟然還能說出我的名字，是哪個村莊的人。後來他駕鶴西去，而我對他清除白襯衫上的墨跡一事，感念頗深，常常憶起。