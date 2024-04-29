我有兩樣跟隨我三十年的用品，一把指甲鉗和一個保溫杯（見圖）。

回想起三十年前的一九九四年，那時青春洋溢的我從上海出發初入東京，去學校上課的第一天，就在日語測試中得了九十八分，成為新生第一名。學校裡有兩位印象深刻的女老師，齊籐老師穿著優雅、性格柔弱，上課時說起家裡的貓生病時會紅了眼眶，隔了幾天後一上講台就說：「對不起，今天心情很不好，一晚沒睡，你們知道為什麼嗎？」我在下面立刻脫口而出：「貓死了。」

那時的我就像另一位鈴木老師一樣很直率。鈴木老師一點兒也不似傳統中的日本 女人，穿著拖鞋踢踢踏踏地進教室，教學時熱情飛揚，跟著她大聲朗讀真帶勁也真開心。因為學校只有半天課，所以有一天我問鈴木老師：「有沒有打工的機會？」「有。」她於是把我推薦去一家金屬化研株式會社。

那一天社長夫人親自面試，並帶我樓上樓下參觀介紹了一大圈。在樓下的工作現場，我遠遠地第一次看到了T君，夫人說：「一個很好的男孩，也來自中國。」

T君來自福建，長得高而帥，文質彬彬的樣子，他沒讀書，所以日語很不好。T君在樓下打工，我在樓上的辦公室跟著主任打下手，事情做完就去隔壁的包裝室幹活，都是精密儀器部件，所以很輕鬆，更多的時候邊做事邊找人聊天，「學口語不就是要多聊嗎？」那時候的我總是這樣想。

工作時基本上是見不到T君的，只有在六點下班T君上樓打卡時能偶爾碰面。T君話很少，每次都是我好奇地問東問西。

難得有一天T君開口先問我：「你有沒有打氣筒？」

「有。」於是隔天我便把自己的自行車打氣筒帶去，放學後帶去公司找到T君後給了他。那個日式打氣筒非常輕，用起十分方便，那時的上海還沒見過那樣輕便的打氣筒。

T君拿去後一周多也不見還我，我也不好意思向他要回來。又過幾天，下班時碰到了T君，他邊說：「這個給你」，邊從口袋裡掏出一個小紙袋包著的東西遞給我。

回家後打開一看，是一個大大的指甲鉗，嶄新的指甲鉗在燈光下亮晶晶的，正面的玻璃片上有兩隻跳動的小企鵝，充滿了靈性，令我一下子就喜歡上了。

指甲鉗將近十厘米長，很大很大氣，翻轉開看到兩面都刻著logo KAI和MADE IN JAPAN，指甲銼的區域也大，磨平指甲時用起來很舒服。關鍵是它外面那個白色的塑料套，讓剪下的指甲不會亂濺，是日本的創新；記得前總理朱鎔基曾讚揚過，日本人能把指甲鉗做到這個份上，是值得我們學習的。

不管是傳說還是真事，相比那時大批量粗製濫造的國產貨，日本製造的設計與細節、用料與用心都是無與倫比，很多物品買的時候雖然有點小貴，但能用上一輩子。這個指甲鉗就是這樣，跟隨了我三十年。每次剪起指甲時，「嗒」一聲、「嗒」一聲，特別清脆響亮，隨著一聲聲的聲響，總能讓我想起青春年華裡遇見的老師、社長夫人、主任，還有年輕的T君……。

三十年前我還是學生，那時半天上課半天打工，周末休息兩天，時間很充裕，這個超薄款的ZO JIRUSHI中文叫象印的保溫杯，就是在周末閒逛時買的。它的青藍色和那細瘦輕巧的形態，放在物品架上既不起眼又特別顯眼，零點二五升的小容量，絕大多數人眼中是一掠而過的，當時我一眼就看中它。

剛買回放在廚裡並不怎麼使用，因那時的日本已經到處都有自動販賣機，外出遊玩時也不需帶保溫杯，後來回上海工作，非常忙碌，連去茶水間倒水的距離也覺得遠，於是就把這個保溫杯帶去辦公室。那時上班喝水用的是一個老鎮玫瑰骨瓷條紋大杯子，喝完一杯後就把保溫杯裡的熱水倒入杯子裡，漸漸地這樣的習慣延續了很多年。

記得有一次我的一個來自新加坡 的新上司走到我桌邊，談論著幾件工作上的事情，停頓的間隙指著我辦公桌上的杯子和保溫杯說：「這個、這個，你用的都是好東西。」

被他冷不丁地說了一句，我感覺有點莫名其妙。上司剛走，我便禁不住地看看杯子、又拿起保溫杯思量起來，的確是好東西，一個晚上下來水還是燙的，可見保溫效果有多出色。杯底上MADE IN JAPAN，還有製造番號，感受得到的精工細作，儘管邊緣被磨去顏色，但絲毫不影響它的品質。

購買保溫杯的那家有名的店叫TOKYU HANDS，在一九九八年突然宣布要關閉，當時在日本是件大事，新聞裡天天播，很多人都特意前去買東西，並不是因為關店圖便宜，而是因對這家店的感情已深扎在心裡。我當時也有去，買一個MINI鉛筆削器，也是在那個時刻、那個瞬間，置身在若大的店裡，忽然感覺到時代變化而帶來的衝擊，原來這麼大的店也會關門。

隨著海外製作遷移的同時，「MADE IN JAPAN」變得愈來愈少，如今再也買不到這樣的日本製的象印水壺了。

人有見異思遷，而物卻不會，只要你不丟棄，它們始終堅如磐石地守在你的身旁。在人生的長河裡，流淌過的許多人與事留在了漸漸遠去記憶之中；在被時代變化的一次次觸動中，我們學會了努力前行。過往的日子總是不經意中離去，在想起他們時，至少帶來的回憶是溫暖的。

T君後來沒把打氣筒還給我，我也是後來才明白T君沒打算還，所以送指甲鉗給我。

小小的保溫杯依舊陪伴著我，每次外出總是習慣性帶著。可是就在前幾天，發現把熱水倒入水壺後，它的杯蓋外殼有點發熱，起初我並沒在意，幾次下來，是冷卻了的水提醒了我，恍然中發現這個保溫杯終於不再保暖，內裝的水在時間的流逝中冷卻了。