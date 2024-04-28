文化大革命時期，醫療戰線上「造反派」愛搞些標新立異的名堂，還標榜「畫時代的創舉」、中國醫藥學對世界的一大貢獻、超過世界醫學水準云云，自吹自擂，鼓噪一時。回味這些荒唐醫事，令人啼笑皆非。

當年所謂新療法花樣百出，不勝枚舉。有的將有機磷農藥「敵百蟲」製成針劑，給兒童作皮下注射治腸道寄生蟲病；有的將食鹽溶化成水，連續煮十多個小時，將鍋底沉澱物用來治這樣那樣病，說癌症 也治得好，稱為「鹵鹼療法」；有的將一種靈芝狀蕈類養在水盆裡，每天喝其中淡紅色的水，說是可以強身治病，還可防治癌症，稱為「紅茶蕈療法」。最荒唐可笑的要數「雞血療法」，被那些不學無術之輩吹得神乎其神，說能治百病。

雞血療法是誰發明的？是上海一位名不見經傳的廠醫。他偶然發現雞肛門溫度高達攝氏四十二度，認為雞的神經系統調節功能必然很強，新陳代謝旺盛，就別出心裁地用雞血注射人體治病。他先在自己身上做試驗，注射後感覺精力旺盛，食欲增加，於是推己及人。

還有個說法：有一名國民黨 「軍醫」被判處死刑，臨刑前獻出打雞血秘方，說是可以治療百病，延年益壽，妄圖將功贖罪。於是這個秘方在社會上流傳，民間還流傳誇大其療效的手抄本，標榜雞血療法是中國醫藥對世界的一大貢獻，有病可以治病，無病可以健身，甚至能夠返老還童。這個神秘兮兮的手抄本，被群眾爭相傳閱與轉抄。

那年頭，我這名醫學院畢業生、工作已十年之久的醫生，一再貶值，先是落戶江南水鄉某公社醫院，後來被發落到「樓梯最下層」某大隊（相當於如今村一級）「接受貧下中農再教育」，主持農村合作醫療達十年之久。

一天，一位生產隊長偕妻子踏進我的診室，手裡抱一隻大公雞，說是公社醫院某醫生說的，抽雄雞血作肌肉注射，治療結核病有特效。這位老實巴交的莊稼漢，硬是要替患肺結核的妻子打雞血。我考慮，雞和人儘管皆為兩足生靈，但是分別屬於風馬牛不相及的門、綱、目、科、屬、種，將雞血注射人體豈不是胡作非為！我跟病家反覆解釋與開導，但是對方固執己見，聽不進去，跟我爭吵起來。

我退一步想想，自己是被打入另冊到農村「改造思想」的，怎麼可以跟村幹部頂撞，要是他到公社和醫院造反派那裡告狀，數說我的不是，准會落得個有理說不清、有口難辨的結局，豈不自找麻煩、自討苦吃。

無可奈何，只好順從病家意願，硬硬頭皮拿起注射器，從那隻大公雞翅膀下一根血管裡抽取五毫升血，提心吊膽地給患者作臀部肌肉注射，幸虧未發生不良反應。就這樣先後給她注射十次，可是這位農婦還是頻頻咳嗽，儘管她自說自話「精神好多了」。而我認為無非是心理作用，如同給癔病患者注射蒸餾水作暗示療法，病人也會覺得藥到病除一樣，其中奧妙只有醫生明白。

村裡其他幾位患病農民也聞風而動，跟人學樣，抱了一隻大公雞踏進我的診室，要求作雞血注射，弄得我進退兩難，啼笑皆非。

那年頭，社會上打雞血蔚然成風。在城市大醫院，常見病家抱一隻大公雞排長隊，等候打雞血治病，成為那個時代的醫院一景。

隨著十年動亂結束，曾經風行一時的雞血療法，跟大鳴大放、大字報、大辨論（那時稱為「四大」）一樣，成為歷史的陳跡，被掃進歷史的垃圾堆，如同惡夢一場。所幸當年由我主持操作的幾十次雞血注射，無一例發生異性蛋白引起的過敏反應，特別是可怕的過敏性休克，而招惹人命事故。

沒有發生意外，真是謝天謝地，否則後果不堪設想，准會說我這個「臭老九」蓄意謀害貧下中農。那年頭，什麼汙泥濁水都會向我們這些被打入另冊之輩頭上潑來，動不動挨整遭批鬥，而且沒有爭辯與申訴的餘地。

風雲變幻，斗轉星移。回首那個瘋狂的年代，人妖顛倒的年代，雞血療法之類荒謬絕倫的往事，至今還讓我心有餘悸呢！