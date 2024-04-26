桌上擺著四個圓圓的西紅柿，老伴說，是特意買給我的，讓我每天中午生吃。掰開後紅瓤帶籽，味道還不錯，就是缺少少年時的原汁原味，缺少那種澀澀的手中揮之不去的特殊氣味，那種打上肥皂都難於去除的氣味。

西紅柿與我有緣。我上小學四年級時，一天早餐只吃了一個小紅薯，上午四節課的消化，第四節又上了體育課，跑跑跳跳，可能血糖太低，在排隊回家的時候，走到校門口時，我就體力不支暈倒在地！老師、教導主任和家長同學都圍著我，用扇子給我搧風。請來的醫師給我打了一針，說是低血糖貧血造成，沒有大礙。

教導主任和我父母講，讓我多吃西紅柿，生吃熟吃都可以。他分享自己的飲食習慣經歷，幾十年多吃西紅柿，才身體這麼好，氣色紅潤，從此我就和西紅柿交上了好朋友！媽媽做菜想方設法，把西紅柿做成主菜，我的身體果然慢慢好起。

隔院的小朋友，家裡窗下種了一片西紅柿，綠綠的還沒熟，他們就迫不及待生摘下來，塞給我一個，那種沖鼻的氣味迎面撲來，咬一口酸酸澀澀的，嘴裡麻嚕嚕的，手上氣味濃濃的。西紅柿的主人，和我要好的陳家好兄弟，幾年前都已去世，更讓我增強了這段回憶。現在明白了，這就是有機果蔬的特點。

來到美國後，老伴更是特別留意，到超市買西紅柿，給我加上各種料理烹調炒煮，條狀、塊狀、乾爆、烹湯……，但不管怎麼做，就是再也嘗不到那真正的滋味。

老年中心的朋友們採摘了自己園中種植的西紅柿，送給我們品嘗，結果還是令人黯然神傷。我讓女兒在後院種了一排，好生伺候澆水施肥，結果都是一樣。可能是種子的基因變異，也可能一方水土一方人吧。不知是否是使用化肥農藥所致。

周圍的朋友幾乎異口同聲：是啊，這邊的魚沒有海鮮味，這裡的蝦蚌貝類也沒有家鄉的好吃，我們青島的鮮鮁魚、沙子口的薄殼花皮蛤蜊，那種久違的鮮美，在這裡找不到牠們的同類了。為什麼高科技上去了，原汁原味的原生態怎麼就消失了呢?

不管怎樣，有西紅柿供我們吃喝，有魚鱉蝦蟹伺候，已經是不錯了，活著還有這口福，算是天賜厚恩吧。