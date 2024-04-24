大半美國家庭是上班族，由於公司給予員工的假期不多，所以假期對上班族是迫切需要的。通常收入不錯的律師、醫生、公司總裁等擁有海邊、湖邊或山區的度假別墅，上班族雖不能擁有，但可租用他人的別墅度假，以消除「朝九晚五」的工作壓力。我自一九七六年起在美國上班了七年，深深體會到假期的重要，如果沒有私人假期，大概一半以上的上班族都要找心理師作諮詢。

肯塔基路城（Louisville）是一個內陸型城市，不像台灣到處可吃到海鮮，所以連續好幾年，我與幾位志同道合的朋友，開車十六小時，到南卡 瑪特爾海邊（Myrtle Beach），合租一座海邊別墅。別墅中有公用的大客廳，及設備齊整的廚房，我們可以自己泡咖啡吃早餐，或用魚線綁雞脖子在陽台釣螃蟹，或退潮後在屋後沙灘上摸蚌殼，幾小時下來收穫頗豐，太太們用水煮熟，味道鮮美，比在老美餐館吃的燒烤要好上千倍。

離開當日，向漁民買新鮮魚蝦裝在小冰櫃中，一路不停地開車回路城，回家後立即放進凍箱，以供日後之需。住在內陸，為了吃海鮮如此折騰，感覺還是值得的。

一九八二年夏，我又與一群朋友到南卡海邊度假。有一天，在海灘路上看到一則「深海釣魚 」的廣告，每人一天三十五元，船上有雷達，保證可釣到大魚。我與同行祝醫師一時突發奇想，互問：「何不參加隔天的遠洋釣魚？釣新鮮海魚讓廚藝特佳的祝太太掌廚，配上上等的白葡萄酒，在自己小屋裡，吃上一頓東方式海鮮大餐，才不虛此行。」

主意一定，隔天清晨起個大早，到海釣集合處報到。繳費時，聽到天氣預測說可能有颶風 過境，船主叫大家坐在那邊等候。約一小時後，船主很高興地告訴我們，颶風已轉向（但沒有告訴我們海浪仍很大），我們可以上船出海了。

這條船雖不大，但卻可容下二、三十個人。為了到遠洋，船隻飛快地離開海岸，乘風破浪駛向前。船上有幾位船員不厭其煩地解釋雷達的功用，並且教我們如何使用釣竿，如何像「老人與海」中的史賓賽（Tracy Spencer）釣到大魚。

船離岸三十分鐘，海浪洶湧，已有一兩位仁兄臉色發白坐了下來。再十五分鐘後，一半釣客已暈船，祝醫師也開始覺得不對，坐了下來。再十分鐘後，我還在試著使用釣竿，一時頭昏目眩，也不得不坐下來，將早上吃的早餐全部吐出來。接著吐的是黃的、綠的液體，連喝的水都吐出來。最後發現只有躺著的時候才能不吐，偶爾坐起來，雖說沒有東西吐了，但喉嚨不聽指揮，還是要吐。

記得幾個禮拜前，有位海軍退役的球友，談及他的親身經歷說：「當年在受海事訓練時，有一位站在岸邊看著海水都會暈的人，立志當海軍，結果因為受不了暈船的痛苦，跳海結束了自己的生命。」起先我以為他在講笑話，到了自己暈船時，才體會到他不是在吹牛。會想到這個故事，代表自己都有跳海的念頭。

一小時後，全船釣客除了一位仁兄若無其事地釣魚，餘者全躺在甲板上，直到整個甲板沒有地方可再躺為止。不知道為什麼船主沒有打道回府？是尊重那位釣客？還是，若船半途折返，船主就不得不將門票退還我們，故假裝糊塗？就這樣，全船乘客不吃不喝地躺在甲板上，陪著那位仁兄將近五小時，才回到船塢。奇怪的是船一靠岸，全船的乘客都能坐起來不吐了，一個接一個走出海釣船。

當我們走出了海釣船，看到太太及孩子們帶著大小不等的桶子來裝魚，計畫是大魚用來做生魚片，連芥末都已經準備好了；小魚用港式煮法，蒸好後加上蠔油醬。我與老祝羞慚地互望一眼，差點回船去完成跳海的念頭。