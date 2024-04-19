在我坐辦公室三年開始感到百無聊賴的時候，隔壁辦公室新來了一位女孩，她的名字叫婉君。仍記得第一次見面，她穿一條灰粉色真絲長裙，配一件米白色真絲背心，淡雅別緻，令我心儀。

婉君喜歡穿真絲面料的衣服，每天換一套，一周不重樣。我在西單王府井百貨商場，從未見過這麼好看的服裝，便好奇地問她：「你從哪兒淘來這麼多寶貝啊？」她說：「秀水東街啊。」我一愣，「秀水？我怎麼沒聽說過。」她衝我莞爾一笑，「你不知道秀水？那周末我帶你去逛逛。」

秀水東街位於建國門使館區，最早是建國門外大街的一片地攤。七○年代末很多返城的北京知青，因為找不到工作，見這裡臨近使館區，外國人多，有銷路，便在這擺攤賣土特産和手工藝品等，因物美價廉，頗受老外歡迎。隨著這條街人氣愈來愈旺，一九八五年正式開啟了秀水集貿市場，經營商品也從日用品轉向服裝。

那是九一年夏天的一個周日，我從永安裡地鐵站 走出來，婉君正遠遠地朝我招手。我們很快便走到秀水東街市場門口，綠漆半弧形鐵門牌匾一點不起眼，一條窄窄的胡同，兩邊都是店鋪，一家挨著一家，密不透風。中間的通道只有二米多寬，人頭攢動摩肩接踵。

婉君邊逛邊叮囑我說，在秀水東街，你可得穩住，別輕易掏腰包，要走完整條街再決定買不買。我說，反正跟著你我不會吃虧。婉君笑道，那可不一定，好幾次我都被忽悠了。這不是國營商廈，賣出去的商品一般不退不換。這條胡同並不長，總共也就兩百多米，卻聚集了兩百五十多家店鋪，據說，每天的客流量達上萬人。

我發現逛「秀水」的老外不少，有些看上去熟門熟路，砍起價來蠻內行的，大部分店主多少懂點英語，至少能把數字說得溜溜順。秀水市場裡大部分是真絲服裝，清一色的西洋風格，寬鬆隨意，色彩明亮，每家店鋪雖略有不同，但也只是大同小異。掛在店裡面的服裝賣的是正價，價格不菲；而擺在店門口的衣服多半是甩賣的，有些價格便宜得驚人，大牌子更嚇人--「跳樓大甩賣」。

據說，秀水市場發家靠的就是出口轉內銷，為國外名牌企業做代工的中國廠家，常常會剩下滯銷服裝，它們被批發下來，拿到秀水東街銷售。同樣款式的服裝，比在國外市場便宜一半還不止，價格便宜是硬道理，秀水東街也因此成了外國人來北京必逛的一景。那時流行這麼一句順口溜：「逛秀水、爬長城、吃烤鴨」。

要說婉君實在是砍價高手，我一路跟著她逛，長了不少見識。她從不直言東西標價太高，而是巧妙地指出商品的某個缺陷，說得賣家啞口無言，沒辦法，遇到了識貨的。令我驚訝的是，她不光對真絲產品頗有研究，對珍珠首飾、景泰藍飾品，還有好多五花八門的小玩意兒，她都能說得頭頭是道。

逛街不僅是滿足購物欲望，更有幾分淘寶的樂趣。這麼短短的一條小街，我和婉君花了兩個多小時才逛完，再看看手提袋，誰都沒有空著。兩人忍不住哈哈大笑，婉君說，東西太值了，下不為例。

從此，我喜歡上了秀水東街，一有空，就想跑到那裡閒逛，如果有一陣子不去「秀水」，心裡會癢癢的，像缺了點什麼似的。最有意思的是，秀水東街的盡頭，正對著美國大使館簽證 處的大門，當年拿到赴美簽證，第一件事就是瘋掃了一遍秀水東街。

二○○七年我回國旅行，有一個星期的時間在北京。忽然想起秀水東街，一別都十年多了，不知那裡變成什麼樣兒了。於是，叫了一輛出租車 ，從西直門一路開到建外大街，司機說，就是這兒了。我朝窗外看去，眼前矗立著一幢將近二十層的高樓，它和長安街上比比皆是的那些高大上建築沒有任何區別。

「這是秀水東街嗎？」我詫異地問。「這是秀水大廈，你是說老秀水東街吧，早拆了，前年拆的吧。」司機向我搖搖頭，好像為我的孤陋寡聞感到無可奈何。

一條獨具特色的商業街，為什麼要拆掉呢？我沿著秀水東街徘徊了好久。與那些富麗奢華的高樓大廈相比，秀水東街確實已經落伍了，不合拍了，它已經跟不上這個摩登時代的步伐了。

當年從秀水東街淘到的寶貝，都被我悉數搬到了美國，幾條真絲長裙至今仍掛在壁櫥裡，每到夏天，總會拿出來看一看，即使不穿，看著也讓我滿心歡喜。這時便情不自禁地想起婉君，還有和婉君一起去逛秀水東街的那些好時光，它們一去不返了。