今生今世，無論身居何方，令我魂牽夢繞的還是兒時的故鄉。清凌凌的水，藍瑩瑩的天，倒映在水中的朵朵白雲，巍巍青山，構成一幅恬淡素雅的水墨畫。

春天，我和小夥伴們在開滿油菜花的田野上追逐嬉戲。夏天，我們在坦蕩如砥旳河灘上挖螃蟹，在清澈見底的小河中抓魚蝦，在緩緩流淌的河水裡打水仗。累了，躺在清草如茵的河邊曬太陽，流連忘返；渴了，掬一捧清涼的河水，一飲而盡，沁人心田；餓了，揪一把青青的麥穗，拽一串綠綠的豌豆角兒，架起乾柴烤了吃，滿口留香。那淡淡的麥香，甜甜的豆味兒，令人垂涎欲滴，回味無窮。兒時的記憶，像一泓清泉，在我的心中流淌。

歲月如梭，童年的我漸漸長大成人。這期間，經歷了文化大革命、上山下鄉、參加工作、奔走職場……，幾十年間，緊張的生活、繁忙的工作，竟然使我無暇探訪那塊熟悉的故土。

也曾有夢裡回故鄉，常夢見一座座冬暖夏涼的茅草房，還有房前那綠樹環繞的打麥場。童年的小夥伴圍過來，一眼就認出那個虎頭虎腦的小山子，還是那副憨模樣。他重操當年的惡作劇，抓起一條蚯蚓，扔到小丫的脖子裡，把那個梳著兩條小辮的女孩兒嚇得娃娃直叫娘。哪知醒來卻是一場夢……。

斗轉星移幾十載，直到退休 後，我才有機會探訪那片久違的土地。汽車越馳近故鄉，我的心跳動得越劇烈。為了不驚動左鄰右舍，我讓司機把車停在兩里外的鄉鎮中學停車場，像一個急於尋找母乳的嬰兒，疾步投向母親的懷抱。

遠遠望去，綠樹映掩的村莊變成了建築工地，菜花飄香的河邊蓋起了一排排新房，寬闊平坦的鄉間公路上奔跑著川流不息的汽車，飛馳而過的車輛捲起塵土飛揚。走在鄉間的大路上，呼吸著夾雜著塵埃和汽油味的空氣，置身田園，只能偶爾嗅出泥土和青草的芳香。

入夜，留宿在童年的好友小飛家，他是我小學的同桌。三年級時，我轉學到了父親工作的城市，小飛則留在家鄉讀完了小學、中學，後來考上了縣城的師範學校，畢業後又站回我們讀書的小學講堂，如今雖已退休，仍然留校代課。

小飛的家是一所座落在池塘邊的樓房，二樓的客房裡擺放著寬大的席夢思床墊，一台落地空調送來陣陣清涼。那晚，我們聊了很久，直到午夜時分，我才在一片蛙聲中漸入夢鄉。

次日清晨，小飛把我從睡夢中叫醒，一起去尋訪童年玩耍過的那條小河。踏上河堤，映入眼簾的情景使我大失所望：清澈見底的河水幾乎斷流，只剩下一股涓涓細流，還在緩緩流淌，彷彿在訴說著我們童年的故事。

再打聽兒時的玩伴，當年活蹦亂跳的小山子已經離世；膽小害羞的小丫遠嫁他鄉，如今年過七旬，已經是兒孫滿堂；那個流著兩筒鼻涕的小胖墩，早年在村裡開油坊起家，生意愈做愈大，如今在縣城開了間裝修公司，當上了老闆；當年我們班的小班花也成了老闆娘。

此情此景，令人感嘆那流逝的時光，使我們這群當年活蹦亂跳的小頑童在歲月中變老。更感嘆現代文明的鬼斧神工，把昔日的故鄉打造得面目全非，完全改變了模樣。雖然城鎮化的步伐愈來愈快，卻再也難以尋覓那誘人的田園風光。

我信步來到那座由當年的小木橋改建成的鋼筋水泥橋上，禁不住滿目惆悵。儘管人們已經告別了農耕生活，享受著現代文明，可我還是留戀那青山綠水環繞、藍天白雲覆蓋的故鄉。因為那片土地，是生我養我的地方，也是我夢中的天堂！