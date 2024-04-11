首訪紅都的驚奇(下)

我相信每一個初次抵達「紅場」的人，一定會被廣場東南角的聖巴瑟大教堂（Saint Basil’s Cathedral）富麗堂皇的外觀及五顔六色非凡之美所震懾。像洋蔥頭一般的屋頂，只有在童話書中才能看到的顔色配合，這大教堂乃由九間小教堂合建而成。建築這神奇美妙教堂的，是一五五五年的沙皇伊凡四世，又稱「血腥的伊凡」（Ivan the Terrible），為了要紀念打敗並逮捕鄰敵The Khanate of Kazan所蓋。

大凡共產國家的首都，都建有城市廣場，供領導們在重大節日演講及閲兵。如雷灌耳的紅場，占地不過兩萬三千多平方公尺，比北京的天安門 廣場小很多，但是它不僅是俄羅斯 的國家廣場，還是國際共產世界的中心廣場。在這裡舉行過不知多少次的閲兵，砍過不知多少名叛徒的頭顱，重要的是還躺著蘇俄共產黨創始人列寧的遺體。

環繞紅場的建築，北邊有國家歷史博物館、Kazan Cathedral，東邊有專門銷售名牌的GUM百貨公司，西邊有伊凡年代蓋的克里姆林宮塔台，及當前「蘇維埃社會主義共和國聯盟」（U.S.S.R.）的首府辦公室。

看著克里姆林宮的紅磚高牆，我猜想戈巴契夫 也許正坐在他的辦公室發愁，如何將蘇聯的計畫經濟改型成為市場經濟？我的這個猜測也許對了，翌年（一九九一年）的聖誕節，在幾次不成功的政變壓力下，戈巴契夫宣布蘇聯解體，蘇聯一詞，從此成為歷史。解體後，俄羅斯仍是十六個CIS聯盟中的最大國，葉爾欽（Boris Yeltsin）當選俄羅斯國家的總統。

通常要搭國際班機，需要兩小時前抵達機場，我們要搭的德航班機是早上十點，從旅館搭車到機場需要一小時，所以我必須於七點鐘左右離開旅館。

平常公務旅行，我都是輕裝簡出，每兩、三天交旅館送洗，莫斯科之旅亦然。當我將衣褲送洗時，特地叮囑一定要在兩天内送回房間。但是離開莫斯科前晚，還不見衣褲，打電話要領取送洗衣服時，回答是：「明天早上才有人上班。」為了臨行打包，我起個大早，匆匆地漱洗，早飯不吃，就趕到洗衣部，但見洗衣部大門緊閉，心想趕飛機要緊，送洗的衣服只好留在莫斯科當紀念品了。

拿了行李下樓到櫃檯準備付錢退房時，發現櫃檯沒人，問了旁邊的旅客，才知道櫃檯八點半才開門。這下真的嚇出一身冷汗，因為櫃檯保有我的護照，如果等到八點半開門，我勢必趕不上離開莫斯科的飛機了。為了這件事，我不停地要求大堂值班人還給我護照，那位老值班被我吵得不耐煩，親自到櫃檯找到我的護照丟給我。

看看時鐘，已是七點半，我急著叫車趕往機場，連退房手續都沒辦。真是「來時容易去時難」，三星級的旅店竟然扣留旅客的護照，早晨八點半才開門辦理退房手續，世界怪事何其多呀！