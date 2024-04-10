好萊塢星光大道(下)

雖說好萊塢星光大道 是好萊塢地標，但由於這塊風水寶地含金量極高，又被譽之為「世界電影中心」，難免會成為有心人的「必爭之地」，乃至「是非之地」。

首當其衝的是一些來路不明的好萊塢「淘金人」，美國電影演員James Stewart、Kirk Douglas、Kim Autry和Gregory Peake的「星」成了挖金的目標，他們在好萊塢星光大道的星形獎章，先後被營建工程承包商用電鋸等作案工具，不擇手段把人行道開膛破肚，「挖星」盜走。

作案者雖已繩之以法，但星光大道上被毀損的星形獎章，卻難復原，只能用替代品補救，以致整個「星光工程」留下缺憾。目前，漫長的好萊塢星光大道道路兩旁都裝上了「天眼」（攝像頭），以防不測。

二○○七年，川普 參加美國全國廣播公司（NBC）電視實境秀節目「The Apprentice」，他在好萊塢星光大道贏得一枚五角星，金色的「Donald Trump」名字刻在粉紅色五角星上，閃閃發光；而名字下方嵌入一個「電視機標誌」，這是表彰他對電視產業所作貢獻，相當招搖，引人注目。二○一六年，川普投入總統大賽，從電視人、生意人一下子變為政治人物，連好萊塢星光大道上的川普星星再也「靜」不下來了。

期間，川普星星屢遭破壞，好萊塢星光大道管理機構甚至在川普星星四周圍起護欄，才加以修復。川普畢竟是有爭議的政治人物，還有人提出要把川普之「星」移除出星光大道。但依據目前不成文的「規矩」：「一旦星星被增添至星光大道上，就被視為好萊塢星光大道歷史結構的一部分。」看來，任何一顆星星落戶好萊塢星光大道，便是「終身制」。現在，川普正投入新一屆總統選戰之中，川普星星是否還會「興風作浪」，就難以預料了。

談及「好萊塢星光大道」，話題總也離不開座落在六九二五號的中國戲院。中國戲院正處於好萊塢星光大道「心臟」，天時地利，得天獨厚，可謂「黃金地段」。這家劇院已有百年歷史，為好萊塢電影人留下手印和腳印也歷史悠久。

一九二七年，好萊塢默片明星Norma Talmadge不慎一隻腳踩到了濕水泥地裡，留下了腳印。這一動作，卻被當年中國劇院老闆Grauman發現了商機，Norma Talmadge被要求留下印記，立馬引起好萊塢電影圈的關注。自此，為明星留手印和腳印作為「傳統節目」，一直保留至今。

然而，在中國戲院按手印和腳印，與在好萊塢星光大道摘星留名，是截然不同的兩碼事。前者為中國戲院「私人行為」，而且商業操作水分多了點；而好萊塢星光大道是市政道路，歸洛杉磯市政府管轄，也真正代表了好萊塢電影工業體系對摘星者的認可。

我家住在洛杉磯，好萊塢也是我經常喜歡去遊玩的地方，我曾見證過中國大陸電影演員黃曉明、趙薇和導演馮小剛在中國戲院廣場內按手印和腳印的大場面，給我留下美好記憶。還有一次，大名鼎鼎的美國大明星瑪麗蓮夢露按手印的蠟像出現在奧斯卡頒獎聖地杜比劇院門口，我快速上前與她合影留念（見圖），至今我仍珍藏這張照片。（下）