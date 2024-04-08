五十年前，我們都有個參軍夢。我也想當兵啊，可由於家庭成分略高（也只是中農）的原因，夢想最終未能實現。但我一直羨慕穿軍裝的同學，一九七四年底，我的兩位好同學參軍，後來寄給的照片至今保存著。

照片中的同學叫方海利（見圖），他那時在大西北服役，照片應該是在部隊的照相館照的，持槍站立，英姿颯爽，為天安門 站崗，更是威風、自豪！

後來，他所在部隊真的調到北京，經過努力，他上了軍校，畢業了就成為軍官。轉業後，他在地方部門當領導，可年近花甲時，又下海創辦企業，把一個再生能源公司經營得風生水起，至今交稅過億，還為環保事業作出了貢獻。

另有一張不太清楚的照片，是同學吳梓敬在戈壁灘的風雪中拍攝的。據說在新兵連裡，開始打靶時成績不理想，他就下決心苦練射擊本領，大雪紛飛、甚至飛沙走石時也不斷堅持，經艱苦的磨煉，射擊水平當然提高了，成了新兵中的佼佼者。

他文字好，曾任營部文書，但他從不脫離施工一線，第二年就入了黨，後因勞動造成傷痛，三年後只得退伍。

吳梓敬後來到杭州市糖業菸酒公司上班，從倉庫保管員幹起，升到中層幹部，經濟轉型改制後，成了一家公司的黨支部書記、常務副總經理。

方海利和吳梓敬都和我說過，部隊生活的鍛鍊受益一生，特別是塑造了不怕苦累、不服輸的性格。我雖然不是他倆的戰友，可現在還是好朋友。

自己軍人情結濃郁，經常為沒能穿上軍裝而遺憾，就把這兩張軍人照片，保存了近五十年。