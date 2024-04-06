作者二○○三年在中正紀念堂留影。

最近在照相簿上看到了在孫中山紀念館、一○一大廈和中正紀念堂的幾張照片，使我想起了二十年前的一次台北之旅。

二○○三年，我應台灣科技界的邀請，赴桃園地區作技術諮詢。台灣早在六十○代就有很多大學畢業生赴美留學，取得高學位後，一部分留在矽谷工作，也有不少精英返台，在大學、研究所和工廠擔負著先進學科和技術等領域的開拓者。

這次和台灣同行的專業交流，使我有機會看到了高水平的研發團隊，其中不少是海外留學歸來的高科技人才，他們在新領域刻苦又創意的探索精神，和高效率的海內外協作網絡，令人印象深刻，成績顯赫。

最突出的如：張忠謀留美回國後，創建了台積電 ，目前台灣的半導體製作和研發技術，在世界首屈一指，全球百分之九十的先進晶片是由台積電提供；而黃仁勳所研發的輝達（NVIDIA）產品，也主宰了當今人工智慧 開發所需的技術。兩位台灣留美博士及其團隊貢獻卓越，目前正引領著世界半導體及人工智慧的發展，實為華人之驕傲，令人起敬。

利用周末的間隙，遊覽了台北街市和幾個景點：參觀了故宮博物館，這裡典藏著世界一流的中華瑰寶；觀賞了孫中山紀念館、中正紀念堂（現為民主紀念館）和總統府；還興致勃勃地觀賞了士林官邸，這座中西結合、花園式的原蔣介石和宋美齡住地，占地廣寬，花草錦簇，據介紹美國前總統尼克森訪台時也曾住在這裡。

還應邀去了著名的士林夜市，裡面生意興隆，富有特色的小吃品種繁多，不少還是首次見到。我嘗了炸臭豆腐，真是越臭越味美；蛤蜊炒河粉，色香味全優。

這裡的早餐既豐富又多樣化，在旅店有中西式和日式的自助餐可選，我更喜歡中式早餐：清粥、豆鼓小魚乾、烤麩花生、小籠包加上蓮蓉包，實在可口。

當時台北街道的建築除了一○一大廈外，高層樓房不多，可能限於法規，無法像大陸那樣大拆大建， 倒也保存了不少古老的紀念性建築。城市的捷運 系統快捷便利，地下鐵道及商場遍布，我還在地下商店買到了鄧麗君的全套音樂錄像帶， 真是喜出望外。

乘上捷運到了接近郊外的淡水，這裡依山傍水，景色怡人。沿著老街走，有不少百年老店供應著富有特色的各種食品、小吃和工藝品等。這裡平和安詳的風土人情，遠離了城市的喧嘩，還保留了一份古色古香的氣氛，令人感到十分舒坦。我還到了市區著名的新東陽總店，買了新鮮的肉脯、肉鬆和魚鬆。

台北的大街小巷從早到晚都很溫馨，能感受到人們強烈的敬業精神。在公車上、計程車裡，司機都熱情回答旅客所問，商店裡待客是熱情友善。

在咖啡館、餐廳，人們輕聲細語，學會了安靜。在車站候車、商店購物，年輕人守紀律有禮貌，顯示出是有教養的一代。在捷運車站口，看到不少像學生的義工在為人們作醫療普查，工作認真、態度和善、做善事，已成為人們的一種生活形態，這和看到當地政客在電視上無休止爭辮的畫面，形成截然不同的對照。

台灣的媒體和大陸的新聞報導正相反，他們是報憂不報喜，專挑負面壞事，正面大事則瞬間帶過，這一點倒是和美國的媒體很相似。

這是一次短暫的工作之旅。台灣擁有世界一流的高科技人才和產業，還有美景、美食和美德。 寶島台灣，令人留戀！