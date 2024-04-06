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知者樂，仁者壽

許大偉

上世紀八○年代末、九○年代初，政治氣候波詭雲譎，社會風氣浮躁不安，全民經商的大潮席捲著幾乎每一個角落，滿大街「上家、下家」、「合同、回扣」，張口閉口「鋁錠、鋼筋、水泥」，彷彿剎那間都成了豪商巨賈。

同時暗流湧動的，是方興未艾的出國潮，屆時已過不惑之年的我，萌生了留學深造、換一個生活環境的想法，並開始訴諸行動。對於我們的決定，好言相勸的有之，冷眼旁觀的有之，冷嘲熱諷的也有之，畢竟大家都知道美國是年輕人廝殺的戰場。唯有姑公是堅定的支持者，同時不忘提醒我不能草率，要慎重，要充分考慮到各種困難和後果，一旦做出決定，就「開弓沒有回頭箭」，勇往直前地去實現目標，他會盡他的能力來幫助我們。

他如此說，也是如此做的。不但在精神上給予我們極大的支持和鼓勵，還幫我們解決了當時最為棘手的經濟擔保問題，可以說他是我能實現出國留學夙願的最大推手，徹底改變了我們一家的人生軌跡。

還記得我們在獲得赴美簽證後，第一時間去他的寓所告知，姑公和姑婆喜形於色的樣子彷彿就在眼前。姑公執意讓我們在他們家共進晚餐，席間添不少好菜，還特地開一瓶好酒，觥籌交錯中少不了一番語重心長。

負笈海外的前夜去他們家告別，臨了姑公一直把我們一家送到弄堂口，緊握我的雙手互道珍重。對於我們的由衷感謝，他一再誠懇地強調不求任何回報，完成學業是他對我的唯一期望和最好的回報，讓我的眼眶不禁濕潤起來。在異國他鄉求學和討生活並非一路坦途，但有姑公這樣老而彌堅的榜樣在心中，讓我有勇氣和信心面對一切紛擾和困難，處變不驚。因為我牢記姑公經常掛在嘴邊的人生信條：萬變不離其宗！

去國十年後首次回國，姑公熱情接待了我，堅持要我每天到他家就餐，讓我這個在上海已舉目無親的海外遊子，有了回家的感覺。這也是我一生中與姑公接觸最為頻繁和密集的一段時光，飯後是我倆促膝交談的溫馨時光，他大部分時間扮演的是神情專注的傾聽者，饒有興趣地聽我講訴這十年來，我們一家在異國他鄉的點點滴滴，不時發問，事無巨細。說到艱辛處，他會扼腕嘆息；有趣處，他會釋懷大笑；成功處，他會身臨其境般發出讚嘆。他口中喃喃自語最多的是：「太不容易了！」年近九十的他，還帶著大病初癒的我四處尋醫找藥，令我感動莫名。

礙於時空相隔，除了幾次短暫的回國有機會探望姑公，平時透過逢年過節時的電話聯絡，但彼此始終牽掛、關心著對方。姑公每有新作問世，總要想方設法捎一份給我們，分享他的成果和喜悅。記得最後一次視頻通話，是在上海疫情封控時期，屏幕上的姑公神情大不如前，沒說幾句就顯頹唐倦態，遂草草結束了通話，心中有不祥預感。不久就傳來了噩耗，我們全家悲痛不已。

姑公一百零六年的人生，完美詮釋了何為「知者樂，仁者壽」，為我們樹立了一個榮辱不驚、處世豁達、自強不息的好榜樣，將激勵我們一生。可以告慰姑公在天之靈的是，我們沒有辜負他的期望，作為第一代移民，在與生活的搏擊中沒有敗下陣來。

至今我家客廳牆上，依舊掛著姑公贈送給芬芬的墨寶，蒼勁的書法，飛揚的文采，見字如晤。姑公的精神永遠與我們同在！(下)

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