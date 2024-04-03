母親的音容笑貌(下)

母親喜歡看電視。七○年代末，那時剛開始有電視機，居委會有一台九英寸黑白電視，每晚放在弄堂裡放映。母親忙完家務後也去看，去晚了前面位置沒了，加上她個矮，只能站著看電視。時間久了，母親累了，她只能一腳站著，另一腳懸著，「金雞獨立 」似地，兩腳輪換著一直看到節目結束。

後來，二哥把單位發到的獎金買了一台十四英寸黑白電視，從此母親就可坐在家裡看電視了。她最喜歡看越劇，百看不厭，以致對劇情瞭如指掌，還能說出一些文謅謅的話，諸如「拿手好戲」等成語，往往逗得我們哈哈大笑。

八○年代中，我去巴基斯坦工作。出國不久，我就用最初幾個月工資給母親買彩電。母親十分高興，同時也很自豪，因為那時鄰居們都沒有彩電，我家是唯一的一台，而且是二十吋大彩電，不知引來多少人的羨慕！

那時，退休 後的母親整天都開著電視，有時一邊做飯一邊看，她往往照看一下飯鍋，馬上又回進屋來接著看。晚上，我家則成了劇場，大方的母親從不拒絕鄰居到我家來看彩電，因而家裡總是滿屋人。

這台彩電陪伴著母親度過人生的最後四年，給她帶來了無比歡快，也使她在看電視中，能暫時忘記病體的不適。回想起來，這是我對母愛的一種回報，是我至今感到最寬慰的一件事。

我們家是鄰里公認的五好家庭，緣於母親的慈愛、忍讓和善於持家。數十年中，不管生活多艱辛，她脾氣溫和，待子女誠懇，從未有無故發火或遷怒的言行。遇困難有痛苦，她總設法解決或在心中默默忍受。母親粗茶淡飯，破衣爛衫，艱難度日，但她總是將兒女與丈夫放在心中最重要的地位。

母親深愛丈夫的勤勞刻苦、克己養家，以及潔身自好。父親是家裡頂梁柱，為了保證父親的營養，即使在最困難的年頭，母親也要設法給父親開些小灶，每天都有些許葷菜。父親脾氣急躁，母親總能寬容忍讓，因此在我記憶中父母從未吵架。這一切都得要感謝、感恩母親的善良品德，使我們幾個子女有了一個雖貧困但歡樂的童年生活。

母親辛勞一生，缺少營養，連做月子時，也未有足夠葷菜補充體力，到老年時更飽受多種病魔的經常折磨。 由於多病，好多食物不能吃，一般人很難做到，但母親很有毅力，聽從醫生的勸告，不能吃的堅決不吃，並堅持了二十多年，以至她的壽命超過了醫生的預期。

我想，母親之所以能活過七十歲人生大限，是因為她心地善良，安貧樂道，生活再苦再難，再忍受多種病痛的折磨，她從不怨天尤人，也從未愁眉苦臉，臉上總洋溢著彌勒佛似的笑容。俗話說，「仁者壽」，因為仁慈，母親蒙上天眷顧給她增壽二十年！

進入八○年代，母親身體狀況一天不如一天。一九八五年我要出國工作幾年，母親很傷感地對我說：「身體愈來愈不好了，沒力氣了，恐怕見不到你了。」出國後，我一直牽掛著母親的身體，以至夢境中往往是母親去世了，不覺心中大悲，半夜驚醒忽覺是夢境，母親仍健在又復大喜。此夢如此再三出現，持續了好幾年。

一九八七年，我回國休假，趕上母親七十大壽，全家團圓，辦了兩桌酒席，這是那年代我家唯一一次有條件給母親祝壽，是對母親一生辛勞的回報。回國後一年有餘，母親真的去世了，而當時我不在她的身邊。我還未三十歲，就成了一個沒媽的孩子，內心感到無限的淒涼和悲痛！此後夢境中常常相遇母親，欣喜母親還健在，然好夢片刻，醒來便醒悟：母親永遠離開了！腸中車輪轉，我常自悲痛難抑！

二○○七年五月，二姊從美國回滬探親，與我跟二哥一起去故鄉寧波尋根。第一站先去了父親的老家，接著去了不遠的村落，那是我父母親當年成親時租用的房屋。幸運的是房屋保存得完好，我們看到了父母的婚房，想像當年他們的生活場景，感到無比的親切與溫馨。

最後我們來到了母親出生的祖屋--寧波慈溪覺渡後戴村。駐足母親的出生地，山清水秀，風景依舊，卻物是人非。家鄉山山水水、一草一木，無不引起我們的懷念與遐思……，好在我們幾個子女沒有辜負母親的期望，都已出息成材，足以告慰母親在天之靈了。

一瓣心香遙寄母親，祈天堂的母親再無貧困和病痛！