小時候，我們家是個大家族，祖父輩兄弟四個，四根「籐」上子孫住在一個大院裡，一間間房屋鱗次櫛比，規模不亞於享譽全國的陝西省「喬家大院」。兩扇氣派的大門朝南開，門對為「東山世澤北府家聲」，那是為紀念淝水之戰傑出軍事指揮家謝安、謝玄（率領雄師定名「北府兵」），我們謝氏祖先也，宗祠建在浙江省東山。

這座「豪宅」從前門向後院望去，高高低低的門檻有四、五道，居室星羅棋布伸向左右兩側，大大小小的房屋加起來，共九十九間。大家族子孫、男女聚攏來，如同社區開會盛況，我們這些小蘿蔔頭就有二十多個。

那是上世紀三、四○年代，孩子們除春種牛痘外，無其他預防接種，遇麻疹、百日咳、腮腺炎之類小兒傳染病，只要有一個孩子發病，大院裡其他孩子幾乎無一倖免。

這個兩縣交界的小鎮無診所，更甭提醫院了，地方上只有一名無師自通的老中醫，遇發熱、吐瀉之類的疾病，就得喝那碗烏朦朦、看不到底的湯藥。小時候生病，我最怕喝那碗「苦水」，不是倔強地緊閉著嘴，就是逃之夭夭。媽媽、姑姑、奶奶輪番勸我喝下可怕的「苦水」。

那是日本 鬼子占領本鎮期間，清鄉、掃蕩搞得雞犬不寧，百姓生活在水深火熱之中。說來真奇怪，儘管我們吃的食物愈來愈不上檔次，紅薯、麥粉糊之類湊合，一個個孩子腮幫卻突然發胖，脹鼓鼓的。我尋思，飯吃下去身上長肉，怎麼盡往那個地方堆？聽長輩說那是患痄腮，民間稱為「蝦蟆瘟」。鎮上僅有的一名老中醫逃難去了，投醫無門。

怎麼辦？聽說道院裡老道士會治這種病。於是家裡人將我送道院，那位老道士笑嘻嘻地取出硯台和一錠墨，磨了一通，用毛筆蘸些墨汁，在空中搖晃著筆桿，口中念念有詞，像是在畫符念咒，然後在我腮幫上塗一個錢幣大的黑團，接著在牆上畫一個同樣大的黑團。老道士說，那腫塊裡的「邪氣」移到牆上。過兩天，我又遵照囑咐前往道院，接受老道士「治療」，他又一次用墨在我腮幫上、繼而在牆上畫黑團，就像上次那樣重複操作一遍。兩三天後，腮幫腫脹竟然消除。

大院裡其他「難兄難弟」也接踵而來，接受老道士治療，結果沒有一個不消腫，道院一角的牆上，留下幾十個黑團。

直到長大，醫學院畢業後當醫生，還常回味童年時代這段有趣的醫事，覺得不解，難道墨真能治病？後來弄明白，痄腮即流行性腮腺炎，屬於小兒急性傳染病，是種自限性疾病。我尋思，小時候患此病也許是不治自癒，墨汁在腮幫上塗黑團未必能消腫。

近來讀些文章，方悟出其中道理。原來上好的墨，中藥名曰陳墨、京墨、香墨，是一味不可多得的中藥。中國第一個將墨藥用價值載醫書者，為晉代名醫葛洪，其著作「肘後方」中有記述。唐代名醫孫思邈著「千金方」、明代李時珍著「本草綱目」，均有墨治病的記述。據記載，清光緒年間，山東磨莊一帶流行鸕鶿瘟，即今之腮腺炎，當地民間有位醫生善治此病，每遇病孩前來就醫，給二兩銀子，他就用毛筆蘸蟾酥墨塗之，以後每來一次再索取一兩銀子，經過三至四次塗墨即治癒。

童年時代，每遇孩子鼻出血，大人就取出一錠陳墨，蘸些水研磨之，然後用一個棉球蘸些墨汁，塞入孩子流血的鼻孔，大多立即止血，藥到病除。據「本草綱目」記述，松煙墨方可入藥，也就是說，上品藥墨才能產生療效。入藥的上品墨有：萬應錠、集錦墨、八寶止血墨、曹素功墨、胡開文藥墨等。傳說胡開文藥墨曾進貢清宮，為慈禧太后治療背瘡奏奇效，從而聞名於世。

幾年前，我去安徽黃山旅遊，回程途中路過製墨聞名於世的徽州，逛街市，有幸見到上述那些售價不菲的高檔墨，駐足觀賞一番，增長了不少見識。