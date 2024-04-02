我家車庫有輛二○○二年份的白色豐田 凱美瑞（Toyota Camry）。它十年舊的那會兒，外子建議將它折價貼換交易，購輛新車。可我覺得它一切性能良好，從未發生過煩人的故障問題，只是定期常規保養和更換輪胎等例行事項，因此我堅持過陣子再議。其實真正的原因，是它背後藴含一則令人動容的故事。

二○○一歲末自加州 東遷至馬里蘭州，首要之急是需再買輛交通工具。記得那天剛踏進Toyota的展銷中心，迎面而來的是一位雖然面帶笑容，但特顯面黃肌瘦貌似生病的亞裔男性銷售員，他自我介紹得知是台灣陳姓鄉親，頓時彼此備感親切。

我告訴他想要一輛正紅色、帶天窗的跑車，他以驚訝的眼神看著我說道：「紅色跑車往往是警察先生們的第一追注目標，更是竊車者的最愛。你是否考慮選輛不太耀眼奪目、較保守耐開的黑色或白色轎車？」當時我心中有些不悅，遞給他一個白眼，覺得他應該迎合顧客的需求，而不是主觀地建議，然後我就離他而去，繼續自行瀏覽，希望能尋到我心怡的紅色跑車。

可是逛了整個展銷中心，未見紅色跑車，也未見其他銷售人員。瞬間回頭看見站在原地的陳先生，仍然面帶笑容，親切地介紹我一輛純白的豐田凱美瑞。我搖頭說不喜歡全白色的車身，他說可以沿著整個車身加上兩條金邊，另外附送四片質地厚軟的坐墊和四片優質的小地墊，並一再強調凱美瑞的性能超棒耐開，保證會令我滿意。實在不忍拒絕他滿腔熱忱和周到服務，就買下這輛白色凱美瑞轎車（見圖）。

五天後去取車，當然是找陳先生囉，結果是一位女銷售員接待我。當時順口問道陳先生今天休息嗎？她面帶哀傷地回應，陳先生前日辭世了。我頓時訝異得無法相信這個事實，怎麼可能？她娓娓敍述著陳先生的故事：其實那會兒他已病入膏肓，肝癌末期，因為只差一輛車的銷售，他就是那一季的銷售冠軍，可以為家人賺得最後一筆獎金。那兩天他的疼痛控制得不錯，打算在離世前做最後的衝刺，拚搏一把。因此那天所有的同事都休息，將機會全留給他，而我的購買竟讓他如願以償。聽完故事後，我慶幸當時沒有拒絕他的服務，沒有讓他遺憾地離世。

說也奇怪，如今這輛二十二歲的凱美瑞仍然馬力十足，性能依舊如昔，順暢沒有毛病，目前我們是將它放在第二順位，短距離代步之用。出於好奇心的驅使，仍然不打算將它逐出車庫，畢竟它只跑了九萬兩千英里，想看看它尚能持續多久？