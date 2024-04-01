按照中國的農曆，今年是甲辰龍年，也是我的本命年。

一個多月前，女兒給我買了紅內褲、紅襪子，還買了一件紅棉毛衫，胸前是一條金色的盤龍，威嚴雄武，很有些氣勢。女兒囑我一定要穿上，於是，活了大半輩子的我，第一次穿上了這些帶有避邪求吉寓意的衣物。

中國人有十二生肖，只有龍沒有對應的動物，所以龍被稱之為天上的神物，屬龍的人也因此被賦予了一些神秘的色彩。之前對生肖屬相和本命年不太在意，只知道自己屬龍，小時候經常在小人書裡看到龍頭髯鬚瞪眼、龍身靈動的畫面，給人一種威嚴而神聖的感覺，心裡暗暗沾沾自喜，以為屬龍的自己，比那些屬雞、狗、豬的人要神氣多了。那是孩童的稚氣，現在想來，甚是可笑。

屈指算來，今年是我的第六個本命年了。過去不太在意的東西，現在因為經歷了人生中的意外與變化，常常會關注起這些，諸如時辰與八字、生肖與性格、屬相與運勢，以及如何化解凶險，趨利避害等等。進入古稀之後，原先那些滿不在乎的想法也漸漸有所改變。回顧自己幾十年的人生路上發生的一些事情，讓我對本命年的傳統說法和古老風俗有了新的認識。

我的第一個本命年是一九六四 年。那年的秋天，學校剛開學，要推選少先隊大隊委，候選人名單上有我的名字，因為之前一直擔任班長，這可能是入選候選人的原因。

就在公布結果前，老師把我叫到辦公室，說有人反映我家庭出身有問題，要我與家庭畫清界限。當時只有十二歲的我一下子懵了，不知怎麼回事，心裡倍感委屈。回家向母親哭訴，母親把我攬在懷裡，默默流淚，欲言又止。看到母親傷心難過，開始有些懂事的我沒有多問，只是自認倒楣，便不再去想這件事。

過了幾天，大隊委當選名單公布，我還是被選上了，當時心裡並沒有那種少年得志的激動與興奮，反而有些說不出的失落。若干年後，想起此事，心有感觸，或許這與自己本命年開頭行運不順、後又逢凶化吉有關？不過，在感嘆命運造化的同時，也記取了人生的第一個教訓：人心難測，世事難料。凡事莫要刻意追求，順其自然，或許就會冬去春來，柳暗花明。

一九七六年，我的第二個本命年。這一年的冬天，長期忍辱負重、吃盡千辛萬苦的母親，忽然病倒，送去醫院，立馬下病危通知書。母親的病是因多年前家庭變故遭受打擊，留下肺結核病根，醫生說要做最壞的思想準備。情急之下，上年紀的親友勸說，按老辦法，只有沖喜才能驅邪扶正，救我母親。

當時我和女友琴已經戀愛多年，但因為她是市歌舞團的演奏員，按團裡晚婚規定，必須到二十六歲以後才允許結婚。女友能同意這個「沖喜」的辦法嗎？再說，沖喜真的有用嗎？可是，奄奄一息的母親可等不起啊。萬般無奈之下，我硬著頭皮和女友商量，沒想到，她爽快答應了。我們一起向歌舞團領導說明情況提出結婚申請，很快獲得批准。在簡單籌備之後，我騎著自行車把琴娶回家。婚後，琴不顧可能被傳染的風險，和我一起照顧母親。

真是皇天不負有心人，幾個月之後，母親的病竟然神奇地好起來了，此後一直平穩了二十多年。後來有親戚說起此事，認為「龍鳳呈祥，龍行大運」，這是屬龍帶來的喜運。其實，我最該感謝的是妻子。說來真巧，妻子和我同齡，也屬龍，或許是雙龍的本命年，會有加倍的力量袪邪驅魔，迎來好運。

此後的幾個本命年，也都或多或少地有著類似的遭遇。一九八八年，第三個本命年，這時我從工廠考入報社工作已三年了。當年考進來的都是中文專業的佼佼者，只有我是大學外語專業畢業，相比下，劣勢明顯，工作中難免遇到一些掣肘之處。雖然開局不順，無須怨天尤人，自己暗下决心，認請差距，調整心態，認真學習，努力彌補。

一九八八年，報社與外貿局聯合編印「今日蕪湖」畫冊，其中的中文說明要求譯成英文，這任務自然就交給我。白天還有採訪任務，只能利用晚上時間。三萬多字的譯文，半個多月完成，本以為就是完成一件普通的工作，沒想到報社將此事透過安徽日報給予報導，隨後又將當年市直機關唯一的獎勵名額給了我，因此獲得市政府的立功獎勵。

事後想想，這是否與屬龍的運勢有關？開頭總是不順，經歷磨難努力，才有好結果。果如此，那我應該感謝自己的這個本命年。

二○○○年這個本命年，恰是充滿希望的千禧年，許多人都祈盼好運降臨。當年我也有個心願：在蘇州讀大學的女兒即將畢業，希望她能找到一份稱心的工作。臨畢業前，學校公告要推選一名學習成績優秀，各方面表現優異的畢業生留校。對照條件，女兒都能符合，而且學習成績第一名的條件，非女兒莫屬，於是我們滿懷希冀地等待。

誰知畢業分配前，女兒得到資訊，留校名額已另有人選，錯愕與失望之餘，她只得重新尋找單位。好在女兒簡歷亮眼，有多家單位同意接收。就在準備與南京某單位簽約之際，學校又突然通知，確定女兒留校，並要求盡快報到。權衡之後，女兒決定回到蘇州，為母校服務。

千禧年的願望，從最初的期盼，到中間的意外，再到最後的實現，可謂是一波三折，結果圓滿。當時覺得這是我們家的幸運，卻從未想到和生肖屬相有什麼關聯。現在看來，或許是自己的本命年之故，先是不順，之後轉運，讓女兒獲得一份滿意的工作，這是否應證了「龍年本命為凶年，吉星化解轉運來」的傳統說法呢？

二○一二年，是我的花甲之年。這一年，我退休 了，本該輕鬆自在地享受退休生活，可是妻子的身體開始每況愈下。患有先天性心臟病 的她為了這個家付出很多，老來疾病纏身，多次病危住院，最終失去自理能力，我只能陪在她身邊，全力照顧。而這一年，有數位同齡好友因不同原因先後離世，令人唏噓。我自己也因為身體逐漸衰老精力有所下降，做事屢有不順。

後來，這種情況持續多年，直到聽了一位研究易經的朋友說，二○一二為壬辰年，乃本命年生肖中最為不吉，運勢低迷，凶星滙集，阻滯甚多，屬龍者需小心從事。此時我才對生肖屬相之事有所關注，每每做事小心謹慎，盡量避免出現意外。

然而雖有警覺，卻仍難避免：二○一八年突遇車禍，我與妻受傷，二○一九年妻子摔裂盆骨，二○二○年又摔斷髖骨，直到二○二二年，妻子離我而去，讓我體會生離死別的傷痛……。這時，我才朦朧意識到，是不是我在本命年沒有穿紅避邪，老天爺有意懲罰，才讓我遭受到如此多的意外與磨難？

轉眼又到了二○二四年，我的又一個本命年。俗話說：「本命年是一道坎」，經歷過大半輩子的曲折坎坷，對此有了更深理解：人生難免會有意外和危險，生活需要跨過一道又一道的命運之坎。千百年來，先人們總結出了應對意外和危險，跨過命運之坎的經驗和做法，這是古人的智慧結晶。作為後来之人，應當帶著敬畏與虔誠之心去學習與了解，運用與傳承。

其實，不管是個人或家庭，也無論是國家和社會，都需要汲取先輩的經驗和智慧，用來指導現實生活與實踐，才能避免意外和失誤，才能跨過前進路上的一道道溝坎，才能不斷化險為夷，轉危為安，順利前行。

現在，我每天都穿上紅衣褲或紅襪子，這既是對本命年的真誠敬畏，更是對未來生活的美好期盼。