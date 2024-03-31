苦難的高中歲月
一九五七年至一九六○年，是大陸高中生苦難的歲月，我太太又是苦難歲月中最難熬煎的一個。
她是一九五七年初中畢業被保送到滎陽高中的，在初中是學生會主席，到滎陽高中又被選為學生會主席。可是沒多久，她的命運發生一百八十度大轉彎，跌入低谷。
一九五七年毛氏發動「反右派運動」，政治陰霾像一口大鍋罩在中國人民頭上，使人窒息。在「反右」中有兩名課講得最好、學生最喜歡的老師，一個是教幾何的馬德富老師，一個是教語文的徐文周老師，都被打成右派，放到農村去勞動改造。包括我太太在內的許多學生，在感情上都想不通，於是被學校扣上所謂「同情右派的右傾分子」，這些學生凡擔任學生會幹部的、團幹部的、班幹部的全擼去。
一九五八年至一九五九年大躍進、共產風和社員吃大鍋飯颳得昏天黑地，不准各家冒煙，家裡的鍋、鐵器都強迫拿出來大煉鋼鐵，其他東西都要拿出來統一分配。我太太家裡有三十多尺家織布，她母親怕拿去充公，就讓女兒拿到學校避一下。在那個「瘋」的年代，打小報告的積極分子很多，我太太拿到學校家織布的事，很快學校黨支部就知道了，警告我太太：「要學習黨的政策，擁護黨的政策，跟上黨的政策。」
我太太家住在離學校四十里外的農村，家裡窮在學校搭不起火，每星期六下最後一節課，就急忙趕路回家。家裡窮買不起自行車，就靠兩條腿走，走走天就黑下來了。一個女孩子沒有伴，提心吊膽，深一腳淺一腳，連跑帶顛趕路，尤其在彎彎曲曲的溝裡走，害怕死了。快到家時老遠就喊：「娘，我回來了！」每星期六回家都很晚，她娘很操心，很早就在門外等，一聽見妞回來的喊聲，就跑坡口去接她。
她每星期回家背一次一星期吃的窩窩頭。學校沒有冰箱，窩頭都餿了，都長毛了，還吃起來很香，因為定量低，從來沒吃飽過。每次回家看到父母喝的稀飯，都能照出人影，他們腳、腿、臉都浮腫得發亮，就這樣還剩出一點糧給她，使她心裡很難受。
那時大煉鋼鐵，學生餓著肚子到幾十里外山裡拉礦石，有病的可以不去，但她必須去，因為政治上表現不好。她拖著沉重浮腫的雙腿，拉著裝滿礦石的獨輪車，一步步往學校走，沒到學校上下棉衣就被汗水濕透了。
一個學期就這樣學校到礦山，礦山到學校，在這條幾乎使人絕望的、坑坑凹凹的泥土路上，她不知道走了多少趟，累倒多少次，流了多少淚，挨了推車人多少責怪，說她「連繩子都拉不直，走路也不直，東晃一下，西撞一下」。她知道推車的學生和她一樣，都在挨餓，總想讓拉車的人用力拉，推車的省點勁，她心裡說：「無論他說什麼，我都不會怨恨他。」
我太太告訴我，她困難到把母親結婚時的首飾全拿到供銷社賣了，把三十多尺家織布也拿去賣了，最後把自己正穿著的棉褲，拆開掏出棉花也拿去賣了，就這樣在苦難的歲月裡掙扎，一直堅持到畢業。我聽到她的敘述，我禁不住落淚了。她告訴我說：「我們班的馬秀英、王瑞安，還有其他班的李淑華等六、七名同學都退學了。有的是自己吃不了苦走了，有的是父母看到自己兒女太苦，讓孩子回家了。」
惡劣的政治環境，饑腸咕嚕地掙扎，學生們為了自己的未來，好不容易熬到畢業，個個摩拳擦掌，躍躍欲試爭取考上一個自己滿意的大學。同學們誰都沒料到，所謂「政治審查」來了。學校把學生分成三六九等，即家庭出身、政治表現、運動中的積極性、勞動表現、聽領導的話等等，學習成績隻字不提。
學校把所謂家庭出身好和反右積極分子都保送到解放軍西安軍事通訊學院，中間的可以考北京等城市有關學校，他們認為差的只能考河南農學院。我太太是初中保送到滎陽高中的，基礎好，在三年艱苦歲月裡，儘管受到許多干擾和不公平待遇，但她仍抓緊時間刻苦學習，在課堂上常受到數學老師、語文老師等表揚，畢業成績單在畢業年級裡是優秀學生。但學校說她出身是上中農，反右和大躍進跟不上形勢，只能考河南農學院。
「苦難的高中歲月」像一塊千斤重石頭，一直壓在她心頭，在她一生中講得最多的就是這件事。她老給我講：「滎陽高中的韓書記害死了我，本來我可以上一所很好的大學。」我給她說：「你恨他不如恨那個時代，是殘酷的時代造就了殘酷的幹部。」
學習一般的同學上了軍校，自己學習成績上乘卻上了農學院，心裡很是壓抑。幸運的是她學的是林業專業，畢業後分到吉林某林業局，山區工資較高，不到兩年就調到我所在的軍工廠。我們廠北大的、清華的、北航的畢業生很多，尤其她的高中同學西軍電畢業的也分到我們廠好幾個。我太太心理上好受多了：「你們能來，我也能來。」我太太調瀋陽後工資按地區下調，但下調後還比他們高兩塊七毛錢。那時物價便宜，兩塊多錢能買不少東西。
這些變化，使我太太從陰影裡基本走了出來，不過她還是恨那時代，恨那個韓書記。
上一則
和女兒逛市場
下一則
FB留言