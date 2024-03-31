一九五七年至一九六○年，是大陸高中生苦難的歲月，我太太又是苦難歲月中最難熬煎的一個。

她是一九五七年初中畢業被保送到滎陽高中的，在初中是學生會主席，到滎陽高中又被選為學生會主席。可是沒多久，她的命運發生一百八十度大轉彎，跌入低谷。

一九五七年毛氏發動「反右派運動」，政治陰霾像一口大鍋罩在中國人民頭上，使人窒息。在「反右」中有兩名課講得最好、學生最喜歡的老師，一個是教幾何的馬德富老師，一個是教語文的徐文周老師，都被打成右派，放到農村去勞動改造。包括我太太在內的許多學生，在感情上都想不通，於是被學校扣上所謂「同情右派的右傾分子」，這些學生凡擔任學生會幹部的、團幹部的、班幹部的全擼去。

一九五八年至一九五九年大躍進、共產風和社員吃大鍋飯颳得昏天黑地，不准各家冒煙，家裡的鍋、鐵器都強迫拿出來大煉鋼鐵，其他東西都要拿出來統一分配。我太太家裡有三十多尺家織布，她母親怕拿去充公，就讓女兒拿到學校避一下。在那個「瘋」的年代，打小報告的積極分子很多，我太太拿到學校家織布的事，很快學校黨支部就知道了，警告我太太：「要學習黨的政策，擁護黨的政策，跟上黨的政策。」

我太太家住在離學校四十里外的農村，家裡窮在學校搭不起火，每星期六下最後一節課，就急忙趕路回家。家裡窮買不起自行車，就靠兩條腿走，走走天就黑下來了。一個女孩子沒有伴，提心吊膽，深一腳淺一腳，連跑帶顛趕路，尤其在彎彎曲曲的溝裡走，害怕死了。快到家時老遠就喊：「娘，我回來了！」每星期六回家都很晚，她娘很操心，很早就在門外等，一聽見妞回來的喊聲，就跑坡口去接她。

她每星期回家背一次一星期吃的窩窩頭。學校沒有冰箱，窩頭都餿了，都長毛了，還吃起來很香，因為定量低，從來沒吃飽過。每次回家看到父母喝的稀飯，都能照出人影，他們腳、腿、臉都浮腫得發亮，就這樣還剩出一點糧給她，使她心裡很難受。

那時大煉鋼鐵，學生餓著肚子到幾十里外山裡拉礦石，有病的可以不去，但她必須去，因為政治上表現不好。她拖著沉重浮腫的雙腿，拉著裝滿礦石的獨輪車，一步步往學校走，沒到學校上下棉衣就被汗水濕透了。

一個學期就這樣學校到礦山，礦山到學校，在這條幾乎使人絕望的、坑坑凹凹的泥土路上，她不知道走了多少趟，累倒多少次，流了多少淚，挨了推車人多少責怪，說她「連繩子都拉不直，走路也不直，東晃一下，西撞一下」。她知道推車的學生和她一樣，都在挨餓，總想讓拉車的人用力拉，推車的省點勁，她心裡說：「無論他說什麼，我都不會怨恨他。」

我太太告訴我，她困難到把母親結婚時的首飾全拿到供銷社賣了，把三十多尺家織布也拿去賣了，最後把自己正穿著的棉褲，拆開掏出棉花也拿去賣了，就這樣在苦難的歲月裡掙扎，一直堅持到畢業。我聽到她的敘述，我禁不住落淚了。她告訴我說：「我們班的馬秀英、王瑞安，還有其他班的李淑華等六、七名同學都退學了。有的是自己吃不了苦走了，有的是父母看到自己兒女太苦，讓孩子回家了。」

惡劣的政治環境，饑腸咕嚕地掙扎，學生們為了自己的未來，好不容易熬到畢業，個個摩拳擦掌，躍躍欲試爭取考上一個自己滿意的大學。同學們誰都沒料到，所謂「政治審查」來了。學校把學生分成三六九等，即家庭出身、政治表現、運動中的積極性、勞動表現、聽領導的話等等，學習成績隻字不提。

學校把所謂家庭出身好和反右積極分子都保送到解放軍 西安軍事通訊學院，中間的可以考北京等城市有關學校，他們認為差的只能考河南 農學院。我太太是初中保送到滎陽高中的，基礎好，在三年艱苦歲月裡，儘管受到許多干擾和不公平待遇，但她仍抓緊時間刻苦學習，在課堂上常受到數學老師、語文老師等表揚，畢業成績單在畢業年級裡是優秀學生。但學校說她出身是上中農，反右和大躍進跟不上形勢，只能考河南農學院。

「苦難的高中歲月」像一塊千斤重石頭，一直壓在她心頭，在她一生中講得最多的就是這件事。她老給我講：「滎陽高中的韓書記害死了我，本來我可以上一所很好的大學。」我給她說：「你恨他不如恨那個時代，是殘酷的時代造就了殘酷的幹部。」

學習一般的同學上了軍校，自己學習成績上乘卻上了農學院，心裡很是壓抑。幸運的是她學的是林業專業，畢業後分到吉林某林業局，山區工資較高，不到兩年就調到我所在的軍工廠。我們廠北大的、清華的、北航的畢業生很多，尤其她的高中同學西軍電畢業的也分到我們廠好幾個。我太太心理上好受多了：「你們能來，我也能來。」我太太調瀋陽後工資按地區下調，但下調後還比他們高兩塊七毛錢。那時物價便宜，兩塊多錢能買不少東西。

這些變化，使我太太從陰影裡基本走了出來，不過她還是恨那時代，恨那個韓書記。