說起來，在我的職場生涯裡，或多或少改變我的行走軌跡的，有那麼幾個人。

K君是我小學和中學同學，人很聰明多才，至今我還藏有他在早年寫的古體詩和自由體詩。八○年代，我在工廠已經幹了十幾年，頗想改變一下自己，努力幾次，未果。

一天，K君找我，說是近期某某機關將要組建新的機構，所需幹部會在工人中間選拔產生，文件已經發下來了，而這一機構恰好又在其父管轄範圍之內。我大喜過望，心想真是蒼天有眼，給我這麼一個絕佳機會，加上K君鼎力相助，豈有不成之理。

而我那時剛好考上電大中文專業不久，多少也算有了一點資本。經過一番周折，終於實現華麗轉身，我由一個普通工人成為一名機關幹部。至今，仍還記得報到時人事幹部問我的一句話：怎麼回事，你的工資一直這麼低啊？

Y君是我工廠同事，不過兩人不在同一車間，沒準是氣味相投吧，一來二去，接觸漸漸多了起來。在我離開工廠不久，他也走了，去了一家較有名氣的單位，上班的地方就在原蘇聯大使館 的北側不遠。不好意思的是，我曾多次過去叨擾，一是聊天，二是因為在他那裡用車比較方便。

有一回去門頭溝，在長安街上偶遇國賓車隊，司機和我說：「跟著他們走，快。」結果，一不小心，追上國賓車隊的尾車。車上下來兩個便衣，人家走近前來查看車牌、登記並問訊，差點就給人家惹上麻煩。

九○年代，鄧公南巡之後，我的心思也開始活動，最後下定決心離開機關。可是沒有料到，甫一離開就挨了當頭一棒，原先談好的那家公司突發變故，廣州去不成了，此時的我成了無業遊民 。Y君知道情況以後，當即伸出援手，讓我去他那裡做事，儘管他的新辦公司也是創業初期。就這樣，我在那裡開始學做生意，那裡成了自己經商之路的起點。

G君原來和我同一機關。九○年代後期，短缺經濟所形成的投機盛宴基本結束，買賣機會愈來愈少，換句話說，就是倒來倒去的生意漸漸沒得可做。頭頭批條，接著轉手賣出的事不靈了，人家可以直接到廠裡去買，用不著你這個中間商，自然也就沒有賺取差價的機會。我愈發覺得，還是得到生產實體去，否則，這樣下去沒有出路。

這個時候，我想起G君。G君過去也是一個處長，後來去了政府辦的一家企業集團，在其下屬的一家生產型企業當老總。有一次，我去機關辦事恰巧遇見他也回去，兩人還在樓下一起聊了一會。

當我再次聯繫他的時候，G君在電話裡表示歡迎我的加盟。與此同時，我也了解到這家企業集團的人員構成，由上層至中層不少是原政府一些委、辦、局的幹部，應該還是適合我的。於是，我毅然前往。在以後的日子裡，儘管兩人之間發生過一些不愉快，但我依然記得當初。

現在想想，不管怎麼說，以上三位，可以說是我的三位貴人，我是永遠不會忘記的。