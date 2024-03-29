如今中國大陸經濟下行，連帶大學畢業生就業 困難。前些天與一名即將畢業的中國大學生交談，他對就業前途深感憂慮。他說不少大學規定，畢業生必須先找到工作，憑錄用證明才能回校領取畢業證書。許多找不到工作的學生，為了領到畢業證書，不得不想方設法開具假證明；而學校不辨錄用證明的真假，只求上報的畢業生就業率好看。

這位年輕人得知我五十多年前大學畢業，好奇地問：「你們那時候找工作也這麼難嗎？」我回答：「我們畢業由國家分配，根本輪不到自己找工作。」他吃了一驚：「什麼？國家包分配，不必自己找工作？那多好啊！」這不禁勾起我對當年畢業分配的回憶。

一九六三年我考入南京大學生物化學專業，像乾海綿般如饑似渴地汲取知識。可悲時運不濟，一九六六年遭遇文化大革命，學校停課，我輩渾渾噩噩虛度過了兩年光陰。既然無書可讀，大家都盼望著早日走上工作崗位。

盼星星盼月亮，到一九六八年十一月，終於盼到畢業分配文件下達，但其內容對我們這些被分配者祕而不宣。近日為了寫這篇文章，我在互聯網找到這份中共中央、國務院 、中央軍委、中央文革（六八）一五八號文件，標題是「關於一九六八年大專院校畢業生分配問題的通知」。我們那屆畢業生的命運，就是被這份文件支配的。

那年偌大中國只有十五萬名大學畢業生，分屬理工醫農文史哲藝等數百個專業，我輩當然希望能從事與所學專業相關的工作。然而這個合情合理的願望，卻被該文件打了記悶棍，徹底破滅了。文件規定「不要強調一定要分配到自己所學的專業部門去」，不能從事本專業工作，那麼要把我們分配去哪裡？文件規定「畢業生的分配，應當堅決貫徹執行面向農村、面向邊疆、面向工礦、面向基層的方針，一般都必須去當普通農民、普通工人，大量的必須去當普通農民。」

當時的中國大陸，每一百個同齡青年只有一人有幸讀大學，各行各業都急需大學畢業生，可嘆我們不僅不被珍惜，反而「大量的必須去當普通農民」。文革期間教授專家學者被發配「五七幹校」接受改造，中學生被發配上山下鄉接受「再教育」，我們大學生的分配也如出一轍，都是摧殘讀書人的大革文化之命。

那麼由誰來主持分配呢？該文件規定「凡已進駐工人、解放軍 毛澤東思想宣傳隊的院校，一律由宣傳隊領導畢業生分配工作。」這也是文革奇葩。來南京大學的是浦鎮車輛廠的工人，怎麼懂高等教育呢？可他們憑著該文件掌握分配大權，於是我們的命運就由幾名工人來掌控。

十二月初分配方案宣布，分配去向果然與所學專業毫不搭界。我所在專業大致是每個縣去一人，我被分配到出了名的窮地方，有江蘇的西伯利亞之稱。

我傷心地告別母校，被一竿子打到社會最底層，與外部世界彷彿隔絕，唯有背朝天臉朝地、日復一日地修地球；後來又被再分配去「研製」一九三○年代的落後化工產品。當年意氣風發滿懷希望考入大學，想不到從二十歲到三十二歲的青春歲月就這樣被糟蹋；想從事與所學專業相關的工作，難道真的是罪過嗎？若不是毛死後，我得以考取本專業研究生，這輩子很可能就在那個窮鄉僻壤，稀里糊塗交代了。

有些同輩的命運更悲慘，他們不僅付出了青春歲月，更付出了無價的生命。有兩千多名大學畢業生，被該文件發配到廣東省牛田洋軍墾農場，任務是圍海造田。一九六九年七月二十八日颱風潰決海堤，他們在「誓死守護大堤，人在大堤在」口號鼓動下，跳進決口以人牆阻擋海浪。結果大堤沒保住，八十三名大學畢業生卻白白葬送寶貴生命。

由是之故，當我在半世紀後的今天讀到這份文件，脊背還陣陣發涼。我把這段親身經歷，講給這位即將畢業的年輕人聽，他才明白畢業包分配，未必是好事。我和他都陷入長考：大學生就業是人生的重要環節，當年「畢業亂分配」，如今「畢業難就業」，這到底是為什麼？